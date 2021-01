Tšiili saalijalgpall saab professionaalseks

Baltic Futsal Marketing jälgib spordiala arengut üle maailma. Eriline tähelepanu on riikidel, kes asuvad alles teekonna alguses, kuid teevad kõike õigesti ja järjekindlalt. Need näited on teistele õpetavaks eeskujuks.

Tšiili saalijalgpall võttis alles kümme aastat tagasi suuna Santiago pooltühjade saalide ja asfaldiväljakute juurest professionaalsuse poole, kuid saavutas kiiresti populaarsuse torsida'de seas. Nüüdseks on huvi kasv minijalgpalli vastu Tšiilis ületanud kõik ootused.

Esimest korda toimusid Tšiili rahvuslikud meistrivõistlused saalijalgpallis 2010. aastal, kuid kuni 2016. aastani polnud need iga-aastased. Aastatel 2017–2019 toimusid aga iga aasta kahed meistrivõistlused. Samal ajal käivitati naiste ja teine meeste divisjon, mis suurendas oluliselt meeskondade ning mängijate arvu. 2019. aasta lõpus toimus väga oluline sündmus kogu Tšiili saalijalgpalli jaoks: jalgpalliliit sõlmis lepingu riikliku telekanaliga mängude riigisiseseks edastamiseks. Lõpptulemusena vahendati laiale auditooriumile kahte derbit Colo-Colo ja Universidad de Chile vahel ning play-off'ide finaalvoorusid.

Tšiilis kanti hoolt mitte üksnes meistrivõistluste läbiviimise eest, vaid ka personali eest, mis võimaldaks sporti seestpoolt arendada. Praegu pakub Tšiili Jalgpalliliit treenerikursuseid A- ja B-tasemele ning töötab selle kallal, et saada esimeseks Lõuna-Ameerika riigiks, kes saaks Futsal PRO litsentsi. Samuti töötab liit välja treenerite sissejuhatavat sertifitseerimisprogrammi, mille esimene kursus toimus eelmise aasta novembris. Selle abil plaanivad aktivistid anda spetsialistidele baastööriistad laste saalijalgpalli arendamiseks vastavalt rahvusvahelistele standarditele. See programm täiendab suuremat projekti, mis seisneb Tšiili Jalgpalliliidu tehnilise arengu juhi Alberto Ramireze sõnul kehalise kasvatuse õpetajate ettevalmistamises saalijalgpalli õpetamiseks kohalikes koolides. Lisaks sellele on plaanis korraldada laste ja noorte turniire selliselt, et lapsed saaksid edeneda võistlustel osaledes ning lõpptulemusena oleks piisava ande korral võimalus saada professionaalseks mängijaks. Laste ja noorte sport on tõepoolest Tšiili saalijalgpalli jaoks avastamata territoorium. Kes teab, kui paljude tulevaste tähtede sära selles riigis alguse saab, kui neile noores eas õige lähenemine leida. Kuni 17-aastastele noortele koondise ja meistrivõistluste loomine sai liidu suureks sammuks Tšiili saalijalgpalli arengu teel. Kahjuks pole meistrivõistlused seni veel alata saanud, kuna nende käivitamise plaanidesse sekkus koroonaviiruse epideemia.

Oluline on märkida, et Tšiili Jalgpalliliit korraldab seminare ja kohtumisi saalijalgpalli valdkonnas juhtivate riikidega praktika vahetamiseks ning kogemuse saamiseks. 2019. aastal toimus esimene rahvusvaheline saalijalgpalli kongress, kus osales üle 90 inimese. 2020. aastal korraldas liit online-treeningute seeria erinevatest maailma paikadest pärit külaliste osalusel. Online-platvormi abil viidi 2020. aasta detsembris läbi teine rahvusvaheline saalijalgpalli kongress, mis kestis kolm päeva ja kus osales juba üle 500 inimese, mis on 2019. aasta näitajast oluliselt kõrgem.

Tšiili saalijalgpall asub alles pika teekonna alguses, kuid praegu näib selle tulevik palju helgem kui mõni aasta tagasi. Riigis moodustub samm-sammult tugev kogukond, mis ühendab selle spordiala armastajaid. Kui saalijalgpalli populaarsus jätkab kasvamist ka elanikkonna seas, siis ei lase professionaalsetele rööbastele üleminek end kaua oodata.