Tadas Vitkauskas: BFL on meile vajalik rahvusvahelise kogemuse saamiseks

Baltic Futsal Marketing täidab käesoleva looga lüngad, mis on jäänud Balti riikidest pärit Baltic Futsal League’i klubidest pajatatud lugudesse. Täna suundume väikesesse Leedu linna Gargždaisse, kus kohalikul meeskonnal õnnestub oma mängudele saalitäis publikut meelitada ja kus organiseerijad korraldavad tõelist minijalgpallipidu. Leedu klubi Gargždu Pramogos esindaja Tadas Vitkauskas rääkis rahvuslike meistrivõistluste lähenevast avalöögist ja meeskonna uue hooaja eesmärkidest.

Leedus on saalijalgpalli hooaegade vaheline paus korralikult veninud.

Jah, arusaadavatel põhjustel kujunes vaheaeg pikemaks, kui oleme harjunud, seega saab ilma liialdamata väita, et tunneme saalijalgpallist puudust. Leedu meistrivõistlused suures jalgpallis on praktiliselt läbi ja mängijad kolivad traditsioonile kohaselt saalidesse üle. See on meie spetsiifika: Leedus nii mängitakse.

Erinevalt rahvuslikest meistrivõistlustest, milles võitsite pronksi, ei kujunenud eelmine hooaeg BFL-is teie jaoks eriliseks. Klubil ei õnnestunudki tabeli alumisest osast kõrgemale tõusta.

Me ei saanud ka väga palju mänge mängida, kusjuures kõik olid liidrite vastu. Uuel hooajal aga tahame näidata rohkem kvaliteetset mängu ja saavutada positiivse tulemuse nii rahvuslikel meistrivõistlustel kui ka BFL-is. Tõsi, me ei saavutanud edu BFL-is, võimalik, et see on seotud rahvusvahelise kogemuse puudumisega. Selle saamiseks me liigasse suundumegi. Mis ka ei juhtuks, meid ootab ees huvitav hooaeg.

Rääkige, millised ettevalmistuse etapid on selleks planeeritud?

Leedu rahvuslikud meistrivõistlused algavad novembris, kuid kahjuks ei tea me siiani esimese vooru täpseid kuupäevi – kalender pole veel valmis, meie föderatsioon hoiab saladust. 22. oktoobril koguneb meie meeskond esimesele täisväärtuslikule treeningule, hakkame töötama puhtalt saalijalgpalli elementide kallal. Kuivõrd paljud mängijad võtsid osa jalgpallihooajast, siis ei tohiks nende füüsilise seisundi osas suuri etteheiteid olla.

Kas uuel hooajal tasub oodata uusi mängijaid?

Oleme säilitanud oma meeskonna põhikoosseisu, seega tõsiseid muudatusi kindlasti oodata ei ole. Siiski võib öelda, et meeskonna komplekteerimise protsess toimub just praegu ja mõningad muudatused enne starti muidugi tulevad.

Uus hooaeg saab toimuma ülemaailmse võitluse taustal koroonaviirusega. Kas föderatsiooni poolt on juba mingeid piiranguid, mis puudutavad COVID-19 viirust?

Piirangute osas, mis puudutavad mängijaid, pole seni veel mingeid otsuseid teatavaks tehtud, võimalik, et klubidel tuleb enne hooaja algust läbida kohustuslikud testimised. Kuid juba on kindlalt teada, et tulevad piirangud vaatajate hulga osas väljakutel. Näiteks on meil lubatud mängudele koguda mitte rohkem kui 150 kaasaelajat. Arvan, et kõikidele klubidele seatakse piirang, et nende areeni saab täita umbes poole võrra.

Teie areen täitub tavaliselt pilgeni ja fännid toetavad meeskonda kirglikult. Kas te ei arva, et nende arvu vähendamine võib mõjutada mängu ja lõpptulemust?

Tingimata sooviksime mängida, kui tribüünid on vaatajatega täidetud, nad annavad alati meeskonnale jõudu juurde, kuid meil ei jää muud üle kui leppida kaasaja reaalsusega. Lõppude lõpuks on kõik ühesugustes tingimustes.

Valeri Tšumatšenko

BFM-i pressijuht