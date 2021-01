Suur portugallane vallutab Poolat

Baltic Futsal Marketing räägib maailma saalijalgpalli kõmulistest sündmustest. Just selliseks sündmuseks on saanud suurepärase Portugali treeneri Orlando Duarte määramine Poola klubi Piast treeneriks. Veelgi enam, klubi loomise ajalugu on meie meelest väga põnev ja aktuaalne.

Gliwice – Poola saalijalgpalli häll. Just selles linnas moodustusid esimesed meeskonnad, kes alguses mängisid asfaldil, seejärel liikusid aga saalidesse. Poola esimeseks meistriks avatud väljakutel sai Gliwicest pärit Zawisza.

Liiga 26-aastases ajaloos on olnud kaheksa meeskonda, kes on esindanud seda linna kõrgliigas. Ehkki viimasel korral võitis Gliwicest pärit klubi Poola meistrivõistluste medali 12 aastat tagasi. 2007/08. hooajal võitis P.A. Nova taas kulla, kaks aastat hiljem aga ei olnud Ekstraklasal enam ühtegi Gliwicest pärit klubi. 2016. aasta juunis asutati mitme entusiasti pingutustega klubi Piast, mille esimeseks treeneriks sai Sebastian Wiewióra, temalt võttis teatepulga üle Klaudiusz Hirsch, kuid neil ei õnnestunud luua meeskonda, kes võitleks kõige kõrgemate autasude nimel. Klubi reorganiseerimine, mis toimus eelmisel aastal, tõi kaasa mitme treeneri tagasiastumise, kuid lõppude lõpuks kuulutati välja, et Piasti esimese meeskonna treeneriks on määratud Orlando Duarte.

Portugali treener – üks kõige kuulsamaid ja lugupeetumaid saalijalgpalli spetsialiste Euroopas, kes on viis korda võitnud Portugali meistrivõistlused ja teinud edukat tööd Portugali koondisega. Samuti on ta korduvalt võitnud Läti meistrivõistlused koos Riia Nikarsiga. Selle meeskonnaga on ta aasta-aastalt pääsenud UEFA karikaturniiri põhivooru. Viimaseks klubiks, kus Duarte töötas, oli Prantsuse esimese divisjoni Orchies Pévèle Futsal Club. Kuidas juhtus, et selline kuulus treener otsustas tulla Piasti etteotsa? „Võtsin Piasti juhtkonna kutse vastu, kuna näen siin suurt kirge saalijalgpalli vastu. Ma tunnetan seda ja see on minu jaoks väga oluline. Loodan, et minu töö aitab suure sooviga klubil mängida vaatemängulist saalijalgpalli ja saavutada häid tulemusi,“ ütles Duarte kohe pärast meeskonnaga liitumist.

„Ta on 100% professionaal. Ta pöörab tähelepanu pisimatele detailidele, olgu see mängus, mängule lähenemises või korralduslikes küsimustes. See nõuab maksimaalset keskendumist ja eesmärgistatust, mis mõjutab meie suhtumist mängu. Seetõttu toimuvad meie mängud sellises tempos ja selle töö tulemusi saab näha tabelis,“ hindab treeneri tööd Piasti kapten Michał Widuch.

Oma esimese võidu saavutas portugallane juba debüütmängus. Kuid jätkata tal ei õnnestunud, kuna märtsi alguses lõpetati epideemia tõttu saalijalgpalli Ekstraklasas hooaeg enne tähtaega. Pikaajaline paus võistlustes kasutati ära meeskonna kujundamiseks. Kutsuti kaks brasiillast, hispaanlane, samuti rühm noori ja perspektiivikaid mängijaid, kes pidid Duarte valvsa pilgu all oma oskusi täiendama. Hoolt kanti ka rahastuse eest.

Praegu on Piastil veel kaks strateegilist ja ligi kümme väiksemat, kuid klubi funktsioneerimiseks olulist sponsorit. Peamist rolli mängib siiski Gliwice linn, mis on kandnud saalijalgpalli prioriteetsete distsipliinide nimekirja, mis tagab klubile finantsilist stabiilsust pakkuva toetuse. Kui lisada, et Piast mängib Arena Gliwices, mis on Poola üks kaasaegsemaid saale, siis on ilmselge, et siin on olemas kõik vajalik, et võidelda kõige kõrgemate kohtade eest.

Selle hooaja keskel on Piast tabelis 40 punktiga kolmandal kohal. Gliwice mängijad kaotavad Rekordile Bielsko-Białast kõigest viie punktiga ja Constractile Lubawast kolme punktiga ning edestavad neljandal kohal olevat Clearexi seitsme punktiga. 16 mängitud mängus on punastes ja sinistes värvides mängijad saavutanud 13 võitu, ühe korra mängiti viiki ja kõigest kahel korral lahkuti väljakult kaotusega, alistudes Rekordile ja Constractile.

Nüüdseks on Poola Piast kaubamärk, mis on kuulus eelkõige tänu oma jalgpallimeeskonnale. Varem olid sellisteks klubideks Wisła (Kraków) ja Pogoń (Szczecin). Idee luua saalijalgpallimeeskondi suurt jalgpalli mängivate meeskondadega sama lipu alla pole uus, kuid saab viimasel ajal aina populaarsemaks.

Oma saalijalgpallimeeskonnad on loonud sellised Poola kuulsad jalgpalliklubid nagu Legia (Varssavi) ja Widzew (Łódź). Praegusel ajal mängivad nad esiliigas, kusjuures Legia on oma grupis teine ja pretendeerib kõrgliigasse pääsemisele. Mänge kannavad üle nSport, TVP 3, ametlik kanal PZPN „Łączy Nas Ball“ ja tvcom.pl platvorm. Seega on saalijalgpalli tulevik Poolas ja Piastis kirev.