Siis kui saalijalgpall on religioon

Baltic Futsal Marketing saadab aplausiga mõjuka portaali FutsalPlanet hääletuse tulemusi ja tutvustab järjekordset kangelast, kes on pääsenud maailma parimate mängitate esikümnesse. Iraani koondise ja Portugali Benfica mängija Hossein Tayyebi jagas arvamust oma uue klubi, laureaatide nimekirja sattumise ja Iraani Jalgpalliliidu toetuse kohta.

Kommenteerides oma pääsemist FutsalPlaneti maailma parimate mängijate esikümnesse ütles Tayyebi: „Pean tänama kõiki oma partnereid ja treenereid. Neid selles nimekirjas ei ole, kuid ilma nendeta ei oleks ma midagi saavutanud. Pole oluline, kes meist pääses kandidaatide hulka, tähtis on, et selles nimekirjas on Iraani esindaja. Loodan olla väga väärikas esindaja oma riigile.“

Vastates mõnede inimeste väidetele selle kohta, et ta on kõige kallim mängija Iraani saalijalgpalli ajaloos, ütles Tayyebi: „Ka enne mind on olnud saalijalgpallureid, keda on samuti nimetatud kõige kallimateks mängijateks Iraani saalijalgpalli ajaloos. Oma saalijalgpallialase edu eest olen ma tänu võlgu oma vanemate palvetele.“

Hossein Tayyebi kolimine Portugali kutsus saalijalgpalli asjatundjate seas esile palju emotsioone: nüüd, olles ühes pundis Chishkala ja Robinhoga, saab Iraani jokker aidata Benfical võita igavest vastasseisu Sportinguga Portugali meistrivõistlustel ning esineda väärikalt uue klubiga UEFA 2020/21 Meistrite liigas.

„Enne seda, kui jõudsin Portugali, veetsin neli head aastat Kairatis,“ sõnas Tayyebi. „Selles klubis on loodud igas mõttes suurepärased võimalused tööks. Tänu sellele õnnestus mul pääseda meeskonnaga Meistrite liiga finaali. Igal juhul tahtsin kogeda uut väljakutset ning kui olin saanud mitu head välismaist pakkumist ja pidanud sõpradega nõu, otsustasin valida Benfica, mida pean üheks parimaks saalijalgpallimeeskonnaks maailmas.“

Iraanlane avaldas arvamust ka saalijalgpalli Aasia karikaturniiri tühistamise kohta: „Isiklikult oleksin väga soovinud, et need võistlused oleks toimunud. Oleks tahtnud, et mängud oleks mängitud ja meeskonnad pääseksid ausalt maailmameistrivõistlustele. Igal juhul on paljud Aasia meeskonnad viimastel aastatel tohutult tööd teinud, valmistudes karimängudeks päeval ja ööl. Soovin, et AFC viiks saalijalgpallivõistlusi läbi samamoodi, nagu ta korraldab Aasia klubide jalgpalli karikamänge, järgides tervisealaseid ohutusnõudeid, et enam ei oleks juttu sellest, et meeskonnad liiguvad maailmameistrivõitlustele ebaausal teel.“

Tayyebil on arvamus ka selle kohta, kas Iraani Jalgpalliliidu ametiisikud osutavad saalijalgpalli rahvuskoondisele vajalikku tuge. „Liidu ametiisikud ei ole rahvuskoondist viimaste aastate jooksul aidanud. Ehkki Pius (saalijalgpalli komitee esimees) tegi palju tööd rahvuskoondisele heade tingimuste loomiseks, siis ühest inimesest, kelle jaoks saalijalgpall on religioon, ei piisa. Jalgpalliliidu ametiisikud peavad looma rahvuskoondise jaoks tingimused, et viia läbi kvaliteetseid koondüritusi ja sõpruskohtumisi.

Minu pilgu läbi peaksid need, kes praegu jalgpalliliidus töötavad, saalijalgpalli rahvuskoondisesse tähelepanelikumalt suhtuma. Meie koondis tuleb pidevalt Aasia meistriks. Mängijad ei soovi jalgpalliliidu juhtkonnalt palju, nad tahavad lihtsalt säilitada rahvuskoondise mainet ja iseloomu. Selles vajavad nad abi.“