Sergei Malyshko: tahan mängida BFL-is ja võita!

Baltic Futsal Marketing jätkab Baltic Futsal League’i teise hooaja osalejate tutvustamist. Täna visandame portree Valgevenest pärit profiklubist Stolitsa. 2020/21 hooaeg on seal juba alanud ja Minski meeskonnal on hetkel punktitabelis sajaprotsendiline tulemus – kuus punkti kahes voorus. Esitasime mõned küsimused kodumaal edukalt hooaega alustanud Stolitsa ja Ukraina koondise kaitsjale Sergei Malyshkole.

Millised on muljed rahvuslike meistrivõistluste algusest?

Mis puudutab kahte esimest vooru: tulemus on olemas, kaks võitu – see on hea. Püüdleme selle poole, et võidud tuleksid kvaliteetse mängu tulemusena, mitte asjaolude juhusliku kokkulangemise või vedamise tõttu. Seepärast on õhus mõned küsimärgid, kuidas soovitud tulemust saavutada, kuid oleme alles hooaja alguses, seega hakkame kõiki komponente täiustama ja neid automaatsuseni viima.

Väljakul mängite sageli oma väravale kõige lähemal ja juhite oma partnereid. Kas tegemist on suurema vastutusega just oma neliku mängu eest?

Neliku tähendus on meil sümboolne, me tegutseme ühtse tervikuna. Tõenäoliselt treener leiab, et see on praegu optimaalne mängijate kombinatsioon. Mis puudutab minu mängu, siis sõltuvalt olukorrast võib igaüks sattuda värava juurde. Võimalik, et töötan pisut rohkem kaitses, võitlen „postidega“. Kõik sõltub vastasest, mängusituatsioonist, seisust. Kui jään viimaseks ja näen kogu väljakut, siis on vajalik õigeaegne etteütlemine. See on oluline ka teiste puhul, sest võib ära hoida suure hulga vastase rünnakutest.

Teil on juba õnnestunud avada enda löödud väravate arvestus Stolitsa eest.

Jah, see innustab. Lõin ühe töövärava: tekkis spontaanne situatsioon, sattusin olema pallile kõige lähemal. Kui vastase paiknemine oleks olnud teistsugune, võib-olla ma poleks löönud, vaid teinud söödu, kuid lõpuks võtsin vastu sellise otsuse. Otsus osutus õigeks. Üleüldse on saalijalgpalli puhul tegemist puhtalt hetkeliste otsustega ja see, kes võtab vastu rohkem õigeid otsuseid – lõppkokkuvõttes võidab.

Järgmises voorus on teil väljasõit Homieli, kus seisab ees mäng teie endise klubiga ВCH. Millised on emotsioonid?

Ei arva, et sellest tuleb eriline mäng. Valmistume kõikideks mängudeks ühtemoodi. BCH on karikaomanik, esineliku esindaja, seetõttu saab olema huvitav nii mängijate kui ka fännide jaoks. Seal mängib palju häid jalgpallureid, sõpru ja tuttavaid, mul on hea meel neid näha ning võidu eest võidelda.

Eelmisel aastal osales Stolitsa Baltic Futsal League’is. Kas jälgisite turniiri? Kuidas suhtute selles osalemisse?

Tegemist on turniiriga, kus tahan väga mängida. Nägin eelmise hooaja mänge ja sain sellest väga suure naudingu! Sellest saab uus kogemus ja uus konkureerimine, seda enam, et rahvusvahelisel tasemel.

Kuivõrd tähtis on isiklikult teie jaoks BFL-i turniiri võitmine? Või näete selles pigem kvaliteetse ettevalmistuse võimalust rahvuslike meistrivõistluste olulisteks mängudeks?

Võit igas mängus ja igal turniiril on meie jaoks väga oluline. Hakkame pingutama ja võitlema võidu eest. Võtame Balti riikide meistrivõistlusi väga tõsiselt.