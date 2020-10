Saalijalgpallil on omad rekordid

Baltic Futsal Marketing jätkab oluliste maailmas toimuvate saalijalgpallisündmuste tutvustamist. Täna räägime vaieldamatust saavutusest, mille edestamine on lähiajal vähetõenäoline.

Kas olete mõelnud sellele, milline saalijalgpallimäng on olnud spordiala ajaloos kõige suurema külastajate arvuga? Vastust tuleb otsida teisest maailmajaost, nimelt Brasiiliast. 7. septembril 2014 toimus kuulsal Mane Garrincha staadionil sõprusmäng tolle aja maailmameistrite – brasiillaste – ja Argentina koondise vahel, kes sai samasugust edu kogeda 2016. aastal. Väljakuperemeestel õnnestus argentiinlasi alistada seisuga 4 : 1 ja seda 56 483 vaataja ees!

Kohtumine toimus päikesepaistelisel pühapäeval, Brasiilia iseseisvuspäeval ja tegemist oli esimese saalijalgpallimänguga, mida mängiti jalgpallistaadionil. Parkett paigaldati vastavale kattele otse muruväljakule. Muuseas, eelmine külastatavuse rekord püstitati samuti Brasiilias – 1999. aastal kogus riigi meistrivõistluste finaal Atletico Mineiro ja Rio Miecimo / Rio de Janeiro vahel 25 712 vaatajat. Ehkki tuleb märkida, et mäng toimus kinnises ruumis Mineirinho areenil Belo Horizontes, mida võib samuti pidada vapustavaks saavutuseks.

Lisaks sellele, et mäng Brasiilia ja Argentina vahel on mäng kahe lepitamatu konkurendi vahel, oli tegemist suure Falcao esimese mänguga oma rahvuskoondise eest pärast tema üheksakuulist boikotti, mis oli välja kuulutatud Brasiilia saalijalgpalli konföderatsiooni aadressil. Staarist brasiillane keeldus rahvuskoondise esindamisest, süüdistades konföderatsiooni ebaefektiivses juhtimises, korruptsioonis ja maksupettustes. Huvitav, et just Falcao oli peakangelaseks külastatavuse poolest teises 1999. aastal toimunud mängus, kui ta viis oma Atletico võidule seisuga 5 : 4, vormistades hat-trick'i.

Mis puudutab sõprusmängu Argentina vastu, siis Falcaol silma paista ei õnnestunud – Simi ja Sinoe lõid kaks esimest väravat ning Luis Gonzalez vähendas külaliste mahajäämust esimese poolaja lõpus. Lõppkokkuvõttes sai Brasiilia tänu Danieli ja Valdini pingutustele oma edumaad suurendada, lüües veel kaks väravat, ning saavutas kindla võidu.

„See oli eriline päev. Täna läksime ajalukku. See mäng ületas kõik minu ootused. Kõigest kuu tagasi ei osanud me isegi arvata, et suudame mängida rekordkülastatavuse näitaja juures. Saavutasime väljateenitud võidu – mängisime hästi otsast lõpuni. See oli justkui ideaalne pidu. Keegi ei osanud ettegi kujutada, et saalijalgpall kogub tribüünidele kokku 55 000 vaatajat. Me kõik oleme väga õnnelikud,“ ütles Falcao pärast mängu intervjuus väljaandele Globo Esporte.

Falcao mängis väikese traumaga, enne mängu tegi talle muret parema jalasääre põrutus. „Olen veidi pettunud, et ei löönud väravat, ma ei hakka seda salgama. Kui mul oleks õnnestunud silma paista, oleksin ma teinud midagi meeletut, näiteks hüpanud rahva sekka. Lüüa ei õnnestunud, kuid minust oleks egoistlik muret tunda ainult isikliku eesmärgi pärast. Muidugi, kõik tahavad väravat lüüa, eriti sellisel üritusel, kuid mul on hea meel, et lihtsalt osalesin selles. Neli päeva tagasi ma isegi ei teadnud, kas saan üldse mängida. Olen teinud suure töö, et traumast paraneda, ja olen rõõmus, et sain meeskonda aidata ebamugavust tundmata,“ sõnas Falcao.

Vaatamata sellele, et tegemist oli rahvusvahelise sõprusmänguga põhimõtteliste konkurentide vahel, oli korraldajatel kahtlusi staadionil toimuva õnnestumise osas, sest kaugeltki mitte kõigil rohkearvulisest auditooriumist ei õnnestunud jälgida helesinisel parketil toimuvat ja ka ere päike takistas vaadet oluliselt. Siiski oli publik vaimustuses juba asjaolu tõttu, et nad said olla ajaloolise sündmuse loojateks. Tuginedes finantsarvutustele, tõi mäng sponsoritelt tulu 1,2 miljoni dollari väärtuses ja 250 000 dollarit teeniti piletimüügist. Selle sündmuse teleauditoorium moodustas üle 15 miljoni inimese!

See rekord tõestas järjekordselt saalijalgpalli potentsiaali ja häbistas skeptikuid, kes väidavad, et spordiala pole võimeline arvestatavat auditooriumit kokku koguma. Pärast seda mängu on toimunud palju teisi saalijalgpallimänge, mis on kogunud väärikal hulgal pealtvaatajaid, kuid seni pole ükski neist tollele kohtumisele legendaarsel Mane Garrincha staadionil isegi ligilähedale pääsenud.

Valeri Tšumatšenko

BFM-i pressijuht