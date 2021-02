Saalijalgpalli tulevik on nende päralt!

Baltic Futsal Marketing jälgib noorte talentide sündi üle maailma, EURO-22 turniiri valikmängud on parim vitriin sellistest talentidest ülevaate saamiseks. Poola koondis tõi peamise üllatuse valikvooru avamängus, saavutades võõrsil viigi valitseva Euroopa meistriga – Portugali koondisega (2 : 2), kusjuures suurema osa ajast juhtisid mängu punastes ja valgetes värvides mängijad.

Rahvuskoondise koosseisus debüteeris Arkadiusz Szypczyński, kes hiljuti alles unistas kutsest põhimeeskonda. Avaldame vestluse Poola koondise uue liikmega, mis toob esile mängija iseloomu ja siiruse.

Tunnistage, et veel kolm kuud tagasi te isegi ei mõelnud, et mängite kaugel kodumaast Portugali vastu ja lööte ka värava.

Muidugi, siis ma ei mõelnud sellest. Mul on väga hea meel, et treener Błażej Korczyński andis mulle võimaluse ja paigutas mind stardinelikusse. Eriti hea meel on selle üle, et pealöök õnnestus mul hästi ja pall läks võrku. See on minu debüütvärav koondises.

Kas tegemist on kõige tähtsama väravaga teie karjääris?

See on väga oluline ja eriline. Lõin palli Euroopa meistrite väravasse EURO kvalifikatsioonis. Peale selle lõpetasime tänu sellele väravale selle mängu viigiga. See jääb mulle kindlasti alatiseks meelde.

Lisaks kõigele lõite selle värava peaga.

Olukord, mida saalijalgpallis esineb harva, rohkem juhtub seda suures jalgpallis. Pärast seda väravat avaldasin oma neiule ustavust, näitasin talle oma südant. Hiljem, kui pingile istusin, mõtlesin rahulikult: „Jeerum, kas ma tõesti lõin peaga?“

Võib-olla jääb teie nimi nüüd vastastele meelde?

Minu nime on raske hääldada. Kuid loodan, et see jääb meie vastastele pähe ja nad ei hakka seda enam moonutama.

Kas saite pärast seda mängu palju õnnitlusi?

Paljud vaatasid mängu ja tundsid selle vastu huvi. Sain reede hilisõhtul sõpradelt ja perelt sõnumeid. Õnnitleti värava puhul. See on tõesti hea, kuid praegu on kära juba vaibunud. Läheneme järgmisele mängule ...

Kas sellist mängu võib füüsilisest aspektist võrrelda liigamängudega?

Võrrelda ei saa mitte millegagi. Hoopis teine tase – Euroopa meister Portugal. Nagu treener ka eeldas, läks pearõhk kaitsele. See oli edu võtmeks. Kogu mängu vältel püüdsime olla sihikindlad ja keskenduda mängule kaitses, mis meil ka õnnestus. Teate, üks kõigi eest, kõik ühe eest, kõik aitasid üksteist. Tegime kaitses tohutult tööd, koormus oli väga suur.

Kas enne mängu oli ka lavahirm?

Pelgasin veidi saali, kuid tegemist oli positiivsete emotsioonidega. Halvavat stressi polnud, kartsin, et see mõjutab minu mängu halvasti. Alati on olemas selline väike stress, isegi enne igat liigamängu. See läheb kiiresti mööda, kuid see on vajalik. Siiski polnud ei hirmu ega ka mõtet, et võin midagi ära rikkuda ja „Suur Portugal“ kasutab seda ära.

Kas teate, et uute mängijate, sealhulgas ka teie jaoks on need mängud Portugaliga suurepäraseks võimaluseks, et koondisesse kauaks pidama jääda?

Arvan, et jah. Vaatamata löödud väravale leian, et ei mänginud 100%. Treener arvab sama, oleme sellest rääkinud. Mul tuleb oma mängu veel parandada ja teen kõik võimaliku, et koondisesse võimalikult pikaks ajaks püsima jääda. Ülejäänud mängijad, kes pääsesid esimest korda koondisesse või naasid sinna pärast pikka vaheaega, on samamoodi meelestatud. Nad on väga ambitsioonikad ja igaüks hakkab võitlema oma koha eest koondises.