Saalijalgpalli staarid vallutavad sotsiaalvõrgustikke!

Viimase aastakümnendi jooksul on digimaailm tundmatuseni muutunud – praktiliselt kogu vajaliku info võib saada internetist mõne hiireklikiga. Paljude inimeste jaoks on sotsiaalvõrgustikud saanud mitte ainult peamiseks uudiste allikaks, kuid ka võimaluseks jälgida kuulsate staaride igapäevaelu: fännid hakkavad nende jälgijateks, püüdes olla oma iidolitele lähemal. Kahtlemata puudutab see ka kuulsaid saalijalgpallureid. Baltic Futsal Marketing tutvustab persoone, kes jälgijate arvu poolest kuuluvad Top-10 edetabelisse.

Kuulsate mängijate lehed Instagramis, Facebookis ja Twitteris pakuvad huvi mitte üksnes miljonitele fännidele, vaid ka spordiajakirjanikele, teistele mängijatele, agentidele ja paljudele teistele spetsialistidele, kelle tegevus on saalijalgpalliga seotud. Sageli leiab just mängijate sotsiaalvõrgustikes kommentaare toimunud mängude kohta, uudiseid klubidest traumade kohta või saab lugeda ka, kuidas on mängijad eesseisvaks vastasseisuks häälestatud, ning see pole kaugeltki täielik nimekiri sellest, mida saab sotsiaalmeediast ammutada. Kõige edukamad persoonid kasutavad oma ressursse isikliku kaubamärgi rahaks tegemiseks, erinevate toodete ja teenuste reklaamimiseks, teenides seeläbi lisatulu.

Kui olete kunagi endalt küsinud, kes saalijalgpalluritest on sotsiaalvõrgustikes kõige populaarsem, siis saate vastuse sellest artiklist. Populaarsuse mõõdupuuna on kasutatud jälgijate arvu Instagramis, Facebookis ja Twitteris.

10. Tiago Mendes Rocha, tuntud ka kui Guitta, 174 tuhat jälgijat

Sportingu ja Brasiilia koondise väravavahil Guittal on 103 tuhat jälgijat Instagrami kontol, mis moodustab lõviosa kogu auditooriumist, kes tunneb huvi 33-aastase väravavahi saavutuste vastu. Facebookis on tal 70 tuhat jälgijat ja kõigest 1000 jälgijat Twitteris.

9. Hossein Tayyebi, 207 tuhat jälgijat

Kõige kuulsam Iraani saalijalgpallur, kes esindab Beneficat, asetus üheksandale kohale. Meil ei õnnestunud leida tema ametlikku Facebooki kontot, Twitteris on aga tema lehtedel üle 500 inimese, ent tema 206 tuhande jälgijaga Instagrami kontost piisab, et pääseda meie reitingusse.

8. Ferrao, 220 tuhat jälgijat

Kogenud Barcelona saalijalgpallur Ferrao asetus kaheksandale kohale, vaatamata Facebooki puudumisele. Twitteris jälgivad teda 4000 inimest, kuid tema populaarsus Instagramis on vaieldamatu – 216 tuhat jälgijat.

7. Amandinha, 378 tuhat jälgijat

Ainus neiu meie nimekirjas, kes on mitmel korral tunnustatud maailma parimaks saalijalgpalli mängijaks, üsna populaarne sotsiaalvõrgustikes. Instagramis on tal 356 tuhat inimest, 17 tuhat jälgivad teda Facebookis ja veel viiele tuhandele meeldib lugeda tema säutse.

6. Rodrigo Hardy Araújo, 402 tuhat jälgijat

Brasiilia Magnuse superstaar ja üks parimaid kaasaja mängijaid on kuuendal kohal. Enamus Rodrigo jälgijaid on Instagramis – 375 tuhat, Facebookis jälgib teda 22 tuhat inimest ja viis tuhat inimest loeb tema säutse.

5. Ardiansyah Runtuboi, 410 tuhat jälgijat

Esimene indoneeslane meie nimekirjas. Indoneesia koondise liider kogus Instagramis 407 tuhatjälgijat, teistes võrgustikes on ta palju vähem aktiivne või ei pea neid üldse. Tema Facebooki kontol on ennast jälgijaks teinud kõigest kolm tuhat inimest, seega on tal veel arenguruumi.

4. Bayu Saptarshi, 854 tuhat jälgijat

Üks populaarsemaid Indoneesia sportlasi. Tema Instagrami kontol on 833 tuhat inimest! Kindlasti kummardaks teda probleemideta ka miljon jälgijat, kuid tuleb veidi Facebooki (4500 inimest) ja Twitteriga (16 700 inimest) vaeva näha.

3. Panat Kittipanuwong, tuntud ka kui Ter, 895 tuhat jälgijat

Ter – kõige kuulsam Tai saalijalgpallur, rahvuskoondise liider. Meie reitingu kolmikusse pääseda aitas tal võimas konto Facebookis – 600 tuhat jälgijat, samuti pisut vähem edukas profiil Instagramis, mida jälgib veidi alla 300 tuhande lugeja. Kui tal oleks Twitter, võimalik, et ta saaks pretendeerida veelgi kõrgemale tulemusele.

2. Ricardinho, 1,7 miljonit inimest

Portugallane, kes esindab Prantsuse Asnières Villeneuve'i – üks suurimaid kaasaja mängijaid, maailma saalijalgpalli superstaar. Ainuüksi tema Instagram on ületanud miljoni jälgija verstaposti, Facebookis on 643 tuhat ning selle võluri säutsude vastu tunneb huvi 131 tuhat saalijalgpalli fänni.

1. Falcao, 9,9 miljonit inimest

Võis oletada, et parim saalijalgpallur kogu spordiala ajaloo kestel on sotsiaalvõrgustikes meeletult populaarne, kuid pea 10 miljonit inimest – on lausa uskumatu tulemus! 6,9 miljonit jälgivad tema Instagrami, 2,8 miljonit ootavad tema uuendusi Facebookis ja veel 200 tuhat jälgijat loevad tema säutse. Kahtlemata, juba lähiajal ületab brasiillase kultus 10 miljoni jälgija lävepaku, mis kinnitab veelgi enam tema suursugusust.