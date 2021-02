Saalijalgpalli maailmakaart: Dominikaani Vabariik ootab spetsialiste!

CONCACAF pole saalijalpalli arengut silmas pidades kaugeltki kõige edumeelsem regioon, ehkki liikumine positiivsete muutuste poole on Põhja- ja Kesk-Ameerika riikides järjest selgemini märgatav. Baltic Futsal Marketing räägib progressist saalijalgpalli populariseerimisel sellises minijalgpalli jaoks eksootilises riigis nagu Dominikaani Vabariik.

Viimati oli sellest maailmanurgast saalijalgpalliuudiseid kuulda aastal 2017, kui kohalik jalgpalliliit teatas oma plaanidest luua esimesed saali- ja rannajalgpalli professionaalsed liigad. Dominikaani saalijalgpalliametnikud töötasid välja projekti, mille raames pidid saali- ja rannajalgpall riigis uuele tasemele tõusma. Rajatava süsteemi juhtfiguuriks määrati Kanada spetsialist Roy Blanche, kes sai õiguse juhtida Dominikaani Vabariigi mõlema spordiala rahvuskoondiseid. Kuid üsna varsti külmutati kogu see ambitsioonikas projekt määramata ajaks, kuna Dominikaani jalgpalliliigas puhkes tohutu korruptsiooniskandaal, mille uurimine köitis isegi FIFA töötajate tähelepanu. Lõppkokkuvõttes vahetus kõigest aastaga peaaegu täielikult välja juhtkonna koosseis ja varem tehtud plaanide realiseerimiseks ei jäänud lihtsalt aega. Tasub märkida, et vaatamata kõmulisele kohtuprotsessile, mis kestis 15 kuud, võttis Dominikaani Vabariik siiski osa 2018. aastal Argentinas peetud juunioride olümpiamängude saalijalgpalliturniirist. Sellest ajast peale kadusid pildilt ka kõik Dominikaani saalijalgpalli puudutavad uudised. Kuid mõni kuu tagasi hakkas Dominikaani Vabariigi rahvusliiga loomise perspektiiv taas reaalset kuju võtma.

Jaanuaris 2020 määrati Dominikaani jalgpalliliidu presidendiks Rubén García, kelle esmane ülesanne seisnes organisatsiooni maine taastamises. Tema sõnul on liidu tööprotsessid nüüdsest eranditult läbipaistvad, selle tegevus on aga suunatud üksnes jalgpalli ja saalijalgpalli arendamisele riigis. Viimase kümne aastaga on saalijalgpalli populaarsus Dominikaani Vabariigis oluliselt suurenenud ja liidu eesmärk on selle protsessi aktiivne toetamine. Saalijalgpalli suuna juhi Duilio Gustavo Gimondo sõnul mängib riigis harrastaja tasemel üle 3000 inimese, tehes seda erinevate katetega väljakutel: korvpalliparketil, tsementpõrandal, sünteetilisel murul või mistahes maastikul lahtise taeva all. „Otsime pidevalt kohalikke mängijaid, samuti mängijaid naaberriikidest, kes on suutelised saalijalgpalli massidele propageerima. Soovime, et see spordiala saaks meie riigis tõeliselt tugevaks ja oleme edukate rahvuskoondiste, nii meeste kui ka naiste koondise loomise suhtes väga positiivselt meelestatud,“ teatas Gimondo.

Rääkides saalijalgpalli rahvusliiga käivitamisest, püüdis Gimongo konkreetsust vältida: „Meistrivõistluste käimalükkamine on meie jaoks prioriteet, kuid praegu ei tahaks ma veel sponsoritest ja võistluse formaadist rääkida. Keerulise olukorra tõttu maailmas ei realiseeru paljud meie kavatsused nii kiiresti, kui oleksime seda soovinud, kuid oleme veendunud, et viime kõik plaanid lõpuni. Tugev rahvusliiga on võimas tööriist, mis hakkab iseenesest mängijaid arenguks innustama, motiveerides neid võistlusteks mitte üksnes kodusel tasemel, vaid ka rahvusvahelistel turniiridel,“ rääkis Gimondo.

Dominikaani Vabariigi koondis võtab osa maailmameistrivõistluste valikturniirist ja liit annab endale aru, et praegusel hetkel on nende mängijad vaevu võimelised imesid korda saatma, ent siiski arvestatakse põneva võitlusega valikturniiri järgmisesse vooru pääsemise nimel. Koondise peatreeneriks on argentina spetsialist Carlos Bocciardi, kes on naiste koondisega ajaloolise tulemuse saavutanud. 2018. aasta juunioride olümpiamängudel mängis Dominikaani Vabariik Tšiiliga viiki ja selgitas välja turniiri tulevase finalisti – Jaapani. „Miks me ei võiks unistada edust meie esimesel valikturniiril,“ arutleb Gimondo. „Oleme veendunud, et tasapisi, samm-sammult liikudes oleme võimelised meie riigi ja selle saalijalgpallifännide jaoks ajalugu tegema. Oleme veendunud, et lähiaastad saavad olema meie spordiala jaoks pöördelised, selle areng Dominikaani Vabariigis ongi meie projekti alustala,“ võttis Gimondo kokku.