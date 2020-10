Saalijalgpalli hooaeg. Poola sensatsioonide lainel

Baltic Futsal Marketing jätkab potentsiaalsete BFL osalejate riikide rahvuslike meistrivõistluste käekäigu tutvustamist. Järg on Poola käes. Saalijalgpall areneb riigis üsna hoogsalt: mõned klubid meelitavad hea meelega leegionäre „edasijõudnute“ hulgast maailma regioonide saalijalgpallis.

Ajal, mil peamised Lõuna-Euroopa meistrivõistlused pole veel alanud, tõmbab Poola Ekstraklasa saalijalgpalli amatööride ja ekspertide tähelepanu kontinendil. Uue hooaja algusele Poolas eelnes eelmise hooaja lõpetamine – Rahvakarika 2019/20 hooaja finaalmängud olid määratud 26. ja 29. augustile. Seejuures need toimusid ilma praeguse tiitliomaniku ja riikliku meistri osaluseta – Bielsko-Bialast pärit klubi Rekord langes võrdlemisi sensatsiooniliselt poolfinaali staadiumis välja loovutades finaalituusiku Lubawa Constractile. Teiseks finalistiks tuli Clearex Chorzowist, saavutades võidu Gatta Active üle.

Kaks finaalmängu kinkisid fännidele tõelise intriigi – esimese mängu võitis Clearex (2:1), kuid teises vastasseisus selgus karika saatus viimastel minutitel. Jalgpallurid Chorzowist hoidsid mugavat seisu 3:3 kuni 37nda minutini ja Constract oli sunnitud lööma väravat kaks korda, mida nad tegidki, mängides „viis neljale“ formaadis. Tasub märkimist, et võidupall löödi 25 sekundit enne finaalivilet – Kriezel suunas kannaga palli vastase väravasse. Finaali üheks peamiseks kangelaseks sai hispaanlasest Constracti väravavaht Imanol Darias, kes oma mänguga kinnitas enda tunnustamist 2019/20 hooaja parimaks väravavahiks. „Mul on hea meel olla selle võidu oluliseks osaks,“ kostis ta pärast mängu. „See on väga suur edu meie meeskonnale, sest see hooaeg oli meie klubi jaoks esimene Poola meistrivõistluse kõrgemas divisjonis. Karika võitmine annab tohutu impulsi uueks hooajaks ja hakkame visalt tööd tegema selle nimel, et oma edu korrata,“ teatas Imanol.

Nagu selgus, oli väravavahil õigus – eelmise hooaja eduka lõpetamise taustal tegi Constract enesekindlalt algust ka uue hooajaga – kaks võitu starditurniirides (6:1 Dremana vastu ja 5:0 P.A. Nova vastu) panid kindla aluse edasisteks etteasteteks. Kuid Lubawa klubi võidukäigu peatas koroonaviiruse epideemia meeskonnas. Pärast kahte võitu pidi Constract jääma karantiini ja kolmanda vooru mäng sellesama Clearexi vastu lükati edasi hilisemale ajale.

Ilma kaotusteta jätkab pärast kolme vooru ka praegune meister Rekord, kes jätkab suurema vaevata vastaste alistamist. Esimeses voorus seisuga 11:2 sai lüüa MOKS Bialystok, nädal hiljem Rekord saavutas võidu Leborki üle seisuga 7:3, ja kolmandas voorus jalgpallurid Bielsko-Bialast suutsid oma väravad lukus hoida saades võidu Red Dragonsi üle seisuga 3:0. Samuti näitas sajaprotsendilist tulemust stardil Piast, saades vaheldumisi võidud klubide AZS US (3:1), Dreman (7:0) ja P.A. Nova (5:2) üle.

Turniiritabeli alumise ossa on praegu asetunud Ekstraklasa uustulnukad Fit-Monin Gredar ja Dreman, kes mitte üksnes ei kogunud ühtegi punkti, vaid olid löönud ainult ühe värava kahepeale. Selge, et eelseisev hooaeg tuleb nende jaoks väga raske, sest vahe kõrgema divisjoni meeskondade ja esimese liiga vahel on tohutult suur.

Igor Smirnov