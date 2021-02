Saalijalgpalli geenius. Higuita – Kairati peamine edu valem

Baltic Futsal Marketing jätkab jutustust maailma saalijalgpalli staaridest – nendest, kes loovad mitte üksnes enda klubi, vaid ka riigi ajalugu. Mainekas portaal Futsal Planet korraldas iga-aastase saalijalgpallispetsialistide küsitluse eesmärgiga selgitada välja maailma parimad mängijad, treenerid, meeskonnad ja liigad. Nominatsioonis „Maailma parim väravavaht“ võitis viiendat korda Almatõ Kairati naturaliseeritud brasiillane Leo Higuita.

Kui jutt on Kasahstani 21. sajandi parimast sportlasest, siis pööratakse tavaliselt tähelepanu võitlussportlastele (poksijad, maadlejad) või raske- ja kergejõustiklastele. Kuid sellel riigil on kangelane, kelle suhtes tähelepanu hajub seetõttu, et ta mängib meeskonnaspordis ja tema positsioon väljakul ei soodusta üleüldist tunnustust. Ent Leo Higuita kuulub kindlasti Kasahstani suurimate sportlaste esikolmikusse, on tema edulugu kirjeldavad autorid veendunud.

Ehkki ta on sattunud dopinguskandaalidesse, demonstreerib ta juba palju aastaid kosmilist taset ja on Kasahstanile palju rohkem kuulsust toonud kui hetkelised kangelased. Higuita sai tõeliseks revolutsionääriks, pöörates arusaama saalijalgpalli väravavahi mängust pea peale. Tema mäng jalgadega ületab igasugused ootused, tal on täpsuse ja tugevuse poolest ainulaadne löök. Kui ründab Kairat või Kasahstani koondis, on selle jalgpalluri tegevustest häda oodata. Nüüd joonduvad kõik kaasaegsed väravavahid just tema järgi. Kasahstanis öeldakse: „Meie Leo – saalijalgpalli Manuel Neuer.“

Kasahstani saabus Higuita 12 aastat tagasi, võttes vastu nüüdseks kadunud Tulpari kutse. Ning sai väga kiiresti selle riigi tugevaimate klubide tähelepanu osaliseks. Kairatist tugevamat aga Kasahstani saalijalgpallis pole. Mõistagi sattus Higuita pealinna. Väravavaht aitas punastes ja mustades värvides mängijaid Kairati teekonnal riigi parimaks meeskonnaks tunnistamise poole. Sattudes Kairatisse 2011. aastal, hakkas väravavaht käigu pealt trofeesid koguma. Praeguseks on Higuita üheksakordne meister, kaheksakordne karikaomanik ja neljakordne Kasahstani Superkarika omanik.

Edu rahvusvahelisel areenil ei tulnud kohe, tuli natuke oodata. Ent järgnenud hiilgeajastu oli paari aastat ettevalmistust väärt. Esimest korda vapustas Kairati ja selle imelise väravavahi mäng maailma 2012/13. hooajal. Toona võitis Almatõ klubi UEFA karika. Kaks aastat hiljem edu kordus. Sellest ajast peale on Almatõ mängijad pea alati kuulunud Euroopa parimate meeskondade esinelikusse. Ülemaailmne tunnustus saabus aga Higuita jaoks möödunud kümnendi keskel. Ehkki fenomeni kohalejõudmine ei edenenud lihtsasti. Paljud võtsid Higuita andekuse vastu ettevaatusega. Pärast sensatsioonilist etteastet Kasahstanis Euro-2016 meistrivõistlustel (võitsid pronksi) rääkisid vastased, et Kasahstani koondise taktika, mis püsib väravavahi aktiivsel mängul, „tapab saalijalgpalli“. Oli kuulda isegi üleskutseid, et keelata väravavahtidele niivõrd aktiivset mängu.

Õnneks oli mõistlikke inimesi spordis rohkem ja 2015. aastal tunnistati Higuita maailma parimaks väravavahiks. Kuue aasta jooksul sai ta selle auhinna viis korda. Absoluutne maailmarekord, mida pole võimalik niipea purustada. Arvestades Higuita mängu, tuleb tema mantlipärijatel ületada palju suurem number kui viis.

Huvitav on teada saada kangelase enda arvamust tema saalijalgpallurikarjääri kestuse kohta.

„Kavatsen mängida vähemalt oma lepingu lõppemiseni – kuni 2024. aastani,“ räägib Higuita. „Siis olen ma 37 ja siis saan juba aru, kas saan mängimist jätkata või tuleb karjäär tipus lõpetada. Ei taha mängida nii, et kõik saaks rääkida: „Oo, Higuita oli selline, nüüd aga mitte nii väga …“ Vastupidi, soovin lõpetada karjääri nii, et kõik saaksid öelda: „Miks sa lõpetasid?! Sa saad veel mängida!“ Mulle meeldiks selline karjääri lõpetamine.“