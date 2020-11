Saalijalgpalli Bundesliga: lähme Euroopat vallutama

Pärast esmast Euroopa saalijalgpalli kaardi uurimist tundub Saksamaa puudumine sellelt kahetsusväärse arusaamatusena. Keeruline on leida meeskonnasporti, milles sakslased oleksid olnud autsaiderid – korvpall, võrkpall, käsipall on fännide seas väga populaarsed, sportlased ise aga saavutavad kindlat edu nii Euroopa kui ka maailma tasemel. Saksamaa jalgpalli ei pea isegi eraldi mainima – Saksamaa Jalgpalliliit on juba ammu eeskujuks paljudele föderatsioonidele, mis seda spordiala oma riikides arendavad. Sellele vaatamata pööratakse saalijalgpallile Saksamaal minimaalselt tähelepanu, seda nii ala juhtide kui ka fännide poolt. Veel mõned aastad tagasi oli saksa spordifännide seas liikvel arvamus, et saalijalgpall on meelelahutus, mis aitab jalgpalluritel külmal hooajal saalides aega veeta ja end suurele väljakule ilmumise eel toonuses hoida. Saksamaal tegutsev Regionalliga ei suutnud enda poolprofessionaalse staatuse tõttu ja mitmel muul põhjusel fänne massiliselt kaasa haarata – kõikide ilmselgete plusside juures ei saanud liiga neile pakkuda säravat kommertstoodet, millega jalgpalli- ja hokifännid harjunud on.

Oktoobris alustanud Regionalliga hooaeg jääb võistluste ajaloos viimaseks ja samal ajal kõige olulisemaks, kuna faktiliselt saame olla pika kvalifikatsiooniturniiri tunnistajateks, mille võitjad pääsevad Bundesliga 2021/22 koosseisu. Professionaalse saksa liiga esimesest hooajast võtavad osa kümme võistkonda: esimese kaheksa hulka pääsevad klubid, kes saavad kaks esimest kohta Lõuna, Lääne, Põhja ja Kirde piirkondades. Nendega liitub parim Edela piirkonna võistkond ja viimane pääse Bundesligasse mängitakse välja kvalifikatsiooniturniiril, kus osalevad Kirde piirkonna teine võistkond ning ülejäänud piirkondade kolmandad võistkonnad.

Bundesliga ise hakkab toimuma klassikalises formaadis: kaheringiline regulaarne võistlus selgitab välja play-off’is osalejad, kes astuvad lahingusse Saksamaa meistritiitli eest, viimane võistkond suundub otse Regionalligasse, eelviimast ootab aga ees play-off-turniir. Pääseda Saksamaa tugevaimatele meistrivõistlustele ei saa olema kuigi lihtne: Regionalliga viie piirkonna tugevaimad klubid ja nendega liitunud eelviimane Bundesliga meeskond moodustavad kaks gruppi kolme võistkonna kaupa, milles igaüks mängib kõikide teistega kaks korda ja ainult gruppide võitjad jätkavad oma etteasteid klass kõrgemal.