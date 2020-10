Saalijalgpalli areng: Kuidas seda Rootsis tehakse?

Baltic Futsal Marketing jätkab erinevate riikide mini-jalgpalli levimise tempo ja viiside tutvustamisega. Täna on juttu Rootsist, kus kolme peamise talvise spordiala – hoki, käsipalli ja saalihoki populaarsus on vaieldamatu. Rootsi sportlased saavutavad nendel aladel regulaarselt edu mitte üksnes rahvuslikul tasemel, vaid ka rahvusvahelisel areenil. Sellele vaatamata on viimastel aastatel Rootsi talviste meeskonnamängude „kolm vaala“ pidanud enda kõrvale ruumi tegema – saalijalgpalli fännide hulk kasvab geomeetrilises progressioonis.

Saalijalgpalli mängitakse Rootsis üsna ammu, ehkki peamiseks avastardiks loetakse aastat 2006, mil Rootsi Jalgpalliliit korraldas esmakordselt rahvuslikud meistrivõistlused. Tol aastal said Rootsi meistriteks meeste seas Skövde mängijad ja naiste seas Örebro mängijad. Oli naiivne arvata, et rahvuslike esivõistluste tekkimisega tulevad uue spordialaga koheselt kaasa fännide massid – avalik arvamus saalijalgpalli kohta ei muutunud. Paljud võtsid seda, kui järjekordset jalgpalli eriversiooni, isegi püüdmata süveneda reeglite võtmeerinevustesse. Ehkki meistrivõistluste käivitamisega tekkis väike entusiastide grupp, mis otsesõnu pidas saalijalgpalli eest Rootsis lahingut. Nende usina töö tulemusena tunnistati saalijalgpall päris spordialaks – aina vähem inimesi jätkas suhtumist sellesse, kui jalgpalli eriliiki lumise perioodi ajaks või kui hobisse. Möödusid aastad ja huvi saalijalgpalli vastu riigis järk-järgult kasvas.

Üheks põnevaimaks faktiks, mis puudutab Rootsi saalijalgpalli, on suur arv ametlikult registreeritud mängijaid. Näiteks 2018. aastal oli registreeritud 183 290 mängijat vanuses alates 15 ja vanemad, kusjuures nendest 54 957 olid naised, mis tähendab, et sooline proportsioon on ca kaks kolmandikku mehi ja kolmandik naisi. Võrdlusena võib tuua, et järgmisel aastal oli registreeritud juba 362 282 mängijat, nendest 94 669 naised. Oluliseks faktoriks sportlaste registreerimisel on see, et Rootsi Jalgpalliliidu väljastatav saalijalgpalli litsents on avatud ka suurele jalgpallile. Seega kasutavad enamus klubisid seda võimalust, et taotleda suure jalgpalli mängijaid Rahvakarikasse ja isegi riigi meistrivõistlusel osalemiseks.

Siinkohal on oluline märkida, et Rootsi meistrivõistlus rahvuslikul tasemel ei toimu ainult profitaseme meeskondade jaoks. Rootsi Jalgpalliliit korraldab ka meistrivõistlusi U-15 ja U-17 meeskondadele, nii poistele kui ka tüdrukutele! Noorte play-off meistrivõistlustes mängitakse kohalikul tasemel, selgitades välja oma piirkonna tugevamaid, enne kvalifitseerumist nelja finaali, mida korraldatakse nädalavahetustel eelnevalt määratud kohas. Seejuures kantakse mänge üle online-režiimis.

Kahtlemata, võib öelda, et selline saalijalgpalli registreerunud mängijate arv on mingil moel sohitegemine, kuivõrd jalgpalliklubid kannavad sportlasi nimekirja automaatselt läbival printsiibil.

Sellele vaatamata räägivad Rootsi Jalgpalliliidu viimased tegevused sellest, et liit suhtub saalijalgpalli väga tõsiselt: avatakse üha rohkem spetsialiseeritud koole, viiakse läbi erinevaid turniire väiksematele lastele – näiteks hiljuti korraldati rahvuslik võistlus kolm korda kolm formaadis väiksemat mõõtu väljakul. Enamustes Rootsi piirkondades viiakse talvel läbi saalijalgpalli meistrivõistlusi, nii juunioride kui ka vanemas eas mängijate jaoks. See oli põhjuseks, et klubid viiksid läbi veel rohkem saalijalgpalli treeninguid, sest nüüd on mängijatel võimalus mängida regulaarselt. Varem polnud klubidel lihtsalt vajadust alaliseks treenimiseks, kuid nüüd, kui treeningud toimuvad iga nädal, on meeskonnad sunnitud talvel saali kolima oma oskuste arendamiseks.

Erinevate liigade ja turniiride loomine noorte ning täiskasvanute meeskondadele, taristu parendamine ja palju muud sai tõhusaks sammuks saalijalgpalli populaarsuse tõusus Rootsis. Kuid mistahes areng ei ole võimalik ilma kvaliteetse professionaalse liigata. Lõppkokkuvõttes, aastal 2014 korraldati Rootsi Kõrgliiga, mis algselt koosnes kahest grupist (Lõuna ja Põhja), milles seisid play-off'is vastakuti kummagi poolt kaks parimat meeskonda. Alates hooajast 2018/19 liigat reformiti ja meeskonnad liideti üheks „tasaseks“ meistrivõistluseks, pärast mida stardib play-off. Play-off'i võitja tunnistatakse Rootsi meistriks ning ta saab pääsme Meistrite Liigasse. Mis puudutab naisi, siis naiste profiliiga asutati 2017. aastal ja see hakkas kandma Piirkondliku Saalijalgpalli Liiga nime. Nagu nimigi ütleb, koosneb see mitmest piirkondlikust grupist. Esimeses hooajas oli seitse piirkondlikku gruppi, mida koondati järgmisest hooajast alates kolmeni. Rahvuslike profiliigade ja rahvuskoondiste olemasolu lõi väga olulise baasi Rootsi saalijalgpalli jaoks. Neid on võimalik kasutada mistahes liiki sporditurunduses – uute mängijate meelitamiseks, uute sponsoritehingute sõlmimiseks ja saalijalgpalli populaarsuse tõstmiseks tervikuna. Rahvusmeeskonna ja rahvaliiga olemasolu innustab noori sportlasi, loob huvi ning konkurentsi. Samal ajal võib seda kasutada ka spordifännide laiema auditooriumi haaramiseks.

Ilmselge, et kaugeltki mitte kõik ei saa saalijalgpallis või jalgpallis profimängijateks, kuid selleks, et elanikkond tegeleks spordiga mitmel tasemel, on väga oluline, et see spordiala oleks tunnustatud.

Ennatlik oli arvata, et saalijalgpall saab Rootsis ülipopulaarseks kõigest mõne aastaga, kuid „eraasjast avalikuni“ – lähenemine demonstreerib näitlikult, kuidas on võimalik mitte üksnes panna fänne huvi tundma, vaid ka innustada neid spordiga tegelema. Aastakümnega tegi saalijalgpall Rootsis läbi teekonna alates mittetõsiseltvõetavast talvisest hobist kuni spordialani, mida külastavad fännid, et toetada oma rahvuskoondist rahvusvahelisel areenil.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht