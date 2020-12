Saalijalgpalli arendamine Kasahstani moodi. Kellel seda vaja on?

Baltic Futsal Marketing räägib saalijalgpalli arengust eri riikides. Tänases loos tuleb juttu Euroopa areenil üsna edukast Kasahstanist ja nende nägemusest, milline peab olema terve saalijalgpalli tööstuse arenguteekond riigis.

1990. aastate keskel ja lõpus mängiti Kasahstanis saalijalgpalli oma lõbuks, kuid pretendeerides maailmajao liidriseisusele. Riik oli Aasia jalgpalli liidu liige ja kahel korral jõudis riigi koondis Aasia meistrivõistluste medaliteni: 1999. aastal hõbe ning aasta pärast pronks. 2002. aastal sai Kasahstan UEFA liikmeks ja umbes samal ajal tekkis riigis üliambitsioonikas klubi, millest sai Kasahstani saalijalgpalli arengu käimapanev jõud. Jutt on nüüdseks kahekordsest Meistrite liiga võitjast – Almatõ Kairatist.

Kutsudes enda ridadesse suurel arvul Brasiilia leegionäre, värskendades nende ridasid pidevalt aastast aastasse, sai klubi aastatel 2004–2020 17 korda järjest Kasahstani meistriks. Lisaks läks Kairat üle nimekate Brasiilia treenerite kaasamise praktikale. Erinevatel aastatel on Kairatile meistritiitli toonud Paolo Augusto, Faisal Saab, José Alesio, Barbosa, Cacau ja Kaka. Võiks ju küsida, et milleks vahetada treenereid, kui meeskond võidab kogu aeg. Tuleb välja, et teekond Meistrite liiga tippu ei olnud Kasahstani saalijalgpalli uute võidutraditsioonide asutajaile lihtne. Ja see teekond on väärt, et seda meenutada.

Kairat debüteeris UEFA karikaturniiril 2004/05. hooajal, kuid edutult. Juba järgmistes mängudes suutsid Almatõ mängijad pääseda poolfinaali, kus jäid alla Moskva Dinamole. 2007/08. hooajal pääses Kairat taas Euroopa tugevaimate klubide nelikusse, aasta pärast aga suutis saada turniiri pronksivõitjaks, saavutades kolmanda koha mängus võidu talle juba tuttava Dinamo üle. 2009/10. hooajal loovutasid Almatõ mängijad pääsme veerandfinaali Aserbaidžaani Arazile, kuid suutsid selle võita üks hooaeg hiljem. Seejärel õnnestus Kairatil võidelda välja õigus võõrustada veerandfinaali Almatõs. Poolfinaalis seisis talle vastu Portugali Sporting. Oma fännide toetusel oli Almatõ meeskond finaali pääsemisele lähemal kui kunagi varem, ent peatus taas sammu võrra enne seda, alistudes seisuga 2 : 3. Kuid mängus kolmanda koha eest kordas Kairat üle-eelmise aasta saavutust ja saades jagu Portugali Benficast (3 : 3 ja 5 : 3 penaltiseerias), tuli turniiri pronksivõitjaks.

2012/13. hooajal saavutas Kairat koos uue treeneri Cacauga siiski oma eesmärgi. Pääsedes järjekordselt veerandfinaali, mis toimus Tbilisis, saavutas Almatõ klubi poolfinaalis võidu tollase karikaomaniku Hispaania Barcelona üle (5 : 4), finaalis aga alistas Moskva Dinamo (4 : 3). 2014/15. hooajal jäi Almatõ Kairatile alla Hispaania Barcelona (3 : 2) ja klubi sai kahekordseks Meistrite liiga võitjaks saalijalgpallis.

2016/2017. hooaja mängudes, mis toimusid 28.–30. aprillil 2017 kodulinnas Almatõs, sai Kairat esimeseks klubiks, kes võõrustas veerandfinaali teist korda. Poolfinaalis kaotas ta tulevasele võitjale – Hispaania klubile Inter Movistar (2 : 3), kuid võitis pronksmedalid, alistades eelmise aasta võitja – Venemaa klubi Gazprom-Ugra (5 : 5, 3 : 2 penaltiseerias).

Seega, esmapilgul on riik saavutanud tunnustuse Euroopa saalijalgpallis, klubi sai vaieldamatuks favoriidiks Meistrite liiga kõikidel võistlustel. Kuid rahvuslikel meistrivõistlustel tekkis suur lõhe Kairati ja teise kaheksa meeskonna vahel. Praegu on vahe paljude aastate jooksul liidriks olnud klubi ja lähima jälitaja vahel hooaja keskpaigaks juba 20 punkti … Faktiliselt võitlevad kaheksa meeskonda teise pääsme eest Meistrite liigasse ja mängivad kohtadele kaks kuni üheksa.

Nagu enamikus maailma riikides, sekkus koroonaviirus esivõistluste käiku ka Kasahstanis. Üheksa võistkonda mängivad kolmandat ringi väga tempokalt, et jõuda sellega lõpuni lausa kahe nädalaga. Lisaks sellele sai detsembri alguses teatavaks, et haigestus maailma parim väravavaht – kuulus Leo Higuita – brasiillane, kellel on juba ammu Kasahstani kodakondsus. Tema 17. detsembri COVIDi testi tulemused olid lõpuks negatiivsed. Leo enda sõnul tunneb ta end hästi, mängija on juba naasnud treeningutele ja loodab mängida Kairati eest veel Kasahstani meistrivõistluste kolmandas ringis. Varem oli Higuita sunnitud minema karantiini, ta jäi ilma EURO-22 valikturniiri mängust Ungari vastu (5 : 0) ja meistrivõistluste kolmanda ringi algusest.