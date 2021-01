Saalijalgpalli 2021 maailmasündmuste kalender. Ärge maha magage!

Möödunud 2020. aasta pidi meile kinkima hulganisti saalijalgpalli sündmusi maailma kõige erinevamates nurkades, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu lükati paljud neist edasi 2021. aastasse või hoopis tühistati. Baltic Futsal Marketing kogus kokku kõik käesolevaks hetkeks välja kuulutatud ürituste stardikuupäevad ja koondas need teile mugavaks kasutamiseks sellesse loosse. Nüüd on võimatu midagi maha magada!

Foorumid rahvuskoondiste osalusega

Maailmameistrivõistlused

Alustame kõige olulisemast võistlusest saalijalgpalli maailmas. Maailmameistrivõistlused Leedus pidi toimuma eelmisel aastal, kuid lükati edasi 2021. aasta septembrisse. Uued ametlikud tähtajad – 12. september kuni 3. oktoober.

Aafrika, Lõuna-Ameerika, Okeaania ja Euroopa on juba eelvoorud lõpetanud, selgitades välja kõik maailmameistrivõistluse esindajad, kuid siiani on teadmata osalejad Aasia ja CONCACAF piirkonna (Kesk- ja Põhja-Ameerika) poolt. Turniiridest, mis määravad maailmameistrivõistluste osalejate lõpliku nimekirja, tuleb juttu allpool.

Aasia Karikas

Just see turniir peab välja selgitama viis tugevaimat Aasia koondist, mis osalevad saalijalgpalli maailmameistrivõistlusel. Praeguseks hetkeks on Aasia karika ametlikud kuupäevad 23. märts kuni 3. aprill 2021. Ehkki mõningate seni kinnitamata andmete põhjal lükatakse võistlus taas edasi ja praegu räägitakse stardist mais. Lisaks sellele, töötab Aasia Jalgpalli Konföderatsioon läbi valikturniiri täieliku tühistamise varianti. Sellisel juhul valib konföderatsioon vahetult ise välja viis koondist, kellel seisab ees väljasõit Leetu.

CONCACAF meistrivõistlused

Nagu ka Aasia karika puhul, pidid CONCACAF saalijalgpalli meistrivõistlused selgitama välja neli koondist, kes hakkavad esindama Põhja- ja Kesk-Ameerikat maailmameistrivõistlustel. Valikturniir pidi toimuma eelmise aasta mais, kuid lükati edasi. Võistluste läbiviimise uued kuupäevad või reeglid, mis reguleerivad CONCACAFi piirkonna meeskondade pääsemist selle aasta peamisele rahvusvahelisele turniirile, pole siiani ametlikult välja kuulutatud.

EURO-2022 valikmängud

Saalijalgpalli Euro-2022 toimub Madalmaades 19. jaanuarist 6. veebruarini 2022. Euroopa meistrivõistluste valikturniir on juba startinud, möödunud aasta detsembris alustasid mitmed rahvuskoondised oma teekonda Euro-2022 poole. Valikvooru mängud on planeeritud järgmistele kuupäevadele: 27. jaanuar kuni 3. veebruar, 2. märts kuni 10. märts ja 6. aprill kuni 14. aprill 2021. Viimased pääsmed Euro-2022 mängudele saavad meeskonnad, kes suudavad edukalt läbida play-off'i koduse ja väljasõidu mängu formaadis, need kohtumised on määratud 14. ja 17. novembrile 2021.

Naiste saalijalgpalli Euro-2022

See turniir pidi toimuma juba järgmisel kuul – 2021. aasta veebruaris, kuid lükati edasi, nagu ka paljud teised võistlused. Uued turniiri kuupäevad on 24.–27. märts 2022, sellest võtavad osa neli parimat Vana Maailma naiste rahvuskoondist. Eelnev kvalifikatsioonivoor on planeeritud kuupäevadele 4.–9. mai 2021, peamine kvalifikatsioonivoor – 19.–24. oktoober 2021.

Saalijalgpalli Euro-2021 kuni 19-aastastele

Turniir peab toimuma Leedus 1.–7. novembrini 2021 ja seni on see ainus ametlik info turniiri kohta. Turniiri võõrustaja-koondisega peaksid liituma veel seitse rahvusmeeskonda ja need pidid selguma selle aasta märtsi lõpuks. Kuigi juunioride Euro kvalifikatsiooniturniir lükati edasi ja uusi kuupäevi pole veel ametlikult avalikustatud.

Suurimad rahvusvahelised turniirid klubidele

UEFA Meistrite Liiga

Ootame kannatamatult kõige menukama Euroopa saalijalgpalli klubiturniiri taastumist juba 15. ja 16. jaanuaril – just nendel kuupäevadel toimuvad 1/16-finaali mängud. Meenutame, et Baltikumi klubide seast õnnestus eelvooru läbida ainult Leedu Vytisel.

1/8-finaali mängud on planeeritud kuupäevadele 16.–21. veebruar 2021, selle staadiumi loosimine toimub aga 21. jaanuaril. Meistrite liiga otsustavad mängud toimuvad selle aasta aprillis ja mais, kuid täpseid kuupäevi pole veel avaldatud.

Copa Libertadores

Copa Libertadores eelmise aasta saalijalgpalli mängud tühistati ja lükati edasi aastasse 2021. Meeste turniir pidi toimuma 1.–8. mai 2021 Uruguays, naiste turniir 5.–12. september 2021 Boliivias.

Aasia klubimeistrivõistlused

Iga-aastased Aasia klubimeistrivõistlused peaks pärast aastast pausi toimuma Araabia Ühendemiraatides – 2020. aasta turniir tühistati. Ehkki Aasia Jalgpalli Konföderatsioon pole veel 100% kindel, et sellel aastal võistlus siiski toimub. Ametlikke kuupäevi pole veel üle vaadatud, meistrivõistlus peaks toimuma 14.–25. juuli 2021.

Baltic Futsal League

Kõige ambitsioonikam Baltimaade ja Põhja-Euroopa saalijalgpalli projekt pidi startima möödunud aasta sügisel, kuid arusaadavatel põhjustel lükati selle algus edasi 2021. aasta kevadele. On oodata, et turniir stardib hiljemalt aprillis ja sellest võtavad osa kaheksa meeskonda viiest riigist: Vytis ja Gargždu Pramogos Leedust, Petrow ja Rezekne Lätist, Cosmos ja Narva United Eestist, Stolitsa Valgevenest ning Sokol Ukrainast.