Saalijalgpall vallutab California

Baltic Futsal Marketing on juba rääkinud USAs ettevalmistatavast PFLi ehk garanteeritud eduga professionaalse saalijalgpalli liiga avamisest. Ida lääne vastu – see müüb alati! Kuid täna räägib meie lugu tulevase püramiidi rajamisest.

Sageli tuleb kuulda alusetut arvamust selle kohta, et USA ei ole saalijalgpalli riik, kuid väga tõenäoline, et see olukord muutub üsna varsti. Vähemalt jalgpalliklubi Los Angeles sotsiaalne algatus soodustab oluliselt selle spordiala arengut Californias.

Jalgpalliklubi Los Angeles koostöös meditsiiniettevõttega Kaiser Permanente, Adidase ja USA jalgpalli föderatsiooni fondiga viisid eelmisel nädalal lõpuks ellu oma idee viie kaasaegse saalijalgpalliväljaku rajamisest Los Angeleses. Ühiste pingutustega õnnestus neil lühikese aja jooksul realiseerida mastaapne sotsiaalne projekt, mis on suunatud massispordi kultuuri levitamisele noorte seas, andes teismelistele võimaluse jalgpallis ja saalijalgpallis kaasa lüüa.

„Alates jalgpalliklubi loomise esimesest päevast lubasime olla liikumapanevaks jõuks oma kogukonnas,“ räägib Los Angelese asepresident Larry Freedman. „Meie ühisprojekt Kaiser Permanente, Adidase ja USA jalgpalli föderatsiooni fondiga võimaldab noortel leida ohutu koht spordiga tegelemiseks otse Los Angelese südames.“

2020. aasta jooksul avati selle projekti raames neli viiest planeeritud väljakust saalijalgpalli mängimiseks kõige kaasaegsema varustusega ja uuenduslikuma kattega. Spordiehitise seadmed ja valgustus on reguleeritud selliselt, et seda saab kasutada ka pimedal ajal ning treeningud on kõigele vaatamata mugavad ja ohutud nii sportlaste kui ka treenerite jaoks. Viienda väljaku avamine toimub enne selle aasta lõppu.

„Sport on vajalik tervisele – olgu see füüsiline, moraalne või isegi vaimne tervis. Me oleme tõeliselt uhked selle üle, mida oleme niivõrd lühikese ajaga saavutanud. Need saalijalgpalliväljakud aitavad noori end pikki aastaid toonuses hoida ja spordiga tegelemist nautida,“ teatas Kaiser Permanente president Julia Miller-Fipps. „Kahtlemata on koroonaviiruse pandeemia tingimustes väljakute külastamine piiratud, kuid niipea, kui elu rööpasse naaseb, ootame suurt hulka jalgpalli ja saalijalgpalli armastajaid. Märgin, et ilma sellise partneri nagu Los Angeles abita ei oleks see projekt saanud realiseeruda.“

„Isegi vaatamata sellele, et sel aastal ei saa me kokku koguneda ega tähistada oma edukat projekti lõppu, oleme tänulikud, et see sai tähtajaks valmis. Veelgi enam, plaanime suurendada saalijalgpalliväljakute arvu Californias,“ teatas USA jalgpalli fondi president Ed Foster-Simeon. Need väljakud on täiesti tasuta ja ligipääsetavad kõigi ühiskonna kihtide jaoks, olen kindel, et väljakud saavad kõikide Los Angelese kogukondade esindajaid liitvaks faktoriks.“

Jalgpalliklubi Los Angeles tegeleb ehk rohkem kui teised Ameerika professionaalsed klubid massilise saalijalgpalli arendamisega USAs. Alates oma debüüdist MLSis 2018. aastal on klubi koostöös partneritega ehitanud juba 11 väljakut ja see number jätkab iga aastaga kasvamist. Juhtkond rõhutab oma eesmärgi poole püüdlemise olulisust – ühendada paljurahvuseline Los Angeles kõige paljurahvuselisema spordiala abiga. Alates 2019. aastast korraldab Los Angeles koostöös meediagigandiga YouTube iga-aastaseid saalijalgpalliturniire kõigile soovijaile – sugu, vanus ja muud aspektid ei oma tähtsust. Vaatamata pandeemiaga seotud keerulisele olukorrale korraldati see turniir ka möödunud oktoobris ja üldkokkuvõttes võttis sellest osa üle tuhande inimese. Tuleb märkida, et turniiri hüüdlauseks on „Peamine on osavõtt, mitte võit“, ja sellele reeglile vastavalt sai iga osaleja sõltumata tulemusest eriauhinna võistluse ja jalgpalliklubi Los Angeles atribuutikaga.