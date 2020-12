Saalijalgpall Portugalis: kaksikvõim ja Vene mässaja Chishkala

Üks progressiivsemaid riike, kes arendab saalijalgpalli, on Portugal. Tungides sajandi alguses eliiti (portugallased said 2000. aasta maailmameistrivõistluste pronksivõitjateks Guatemalas), jõudsid punastes ja rohelistes värvides mängijad Euroopa meistritiitlini 2018. aastal. Ka Portugali minijalgpalliklubide edukus paneb tähelepanelikult uurima riigi kõige edukamate meeskondade arengumudelit.

Edukaid meeskondi aga, kelle nimesid teab terve jalgpallimaailm, on kõigest kaks. Vaatamata sellele, et rahvuslikus meistrivõistluses osaleb 16 meeskonda, on nimekaid kaks. Aastast aastasse, vahetades teineteist pjedestaalil välja, väljuvad pealinna meeskonnad Benfica ja Sporting Euroopa areenile ning saavutavad seal arvestatavaid tulemusi. Milles on saladus? Vastus on ilmselge: mõlemad klubid kuuluvad samanimeliste suure jalgpalli suurmeeskondade süsteemi, kus maksimaalse tõhususega töötavad Akadeemiad. Samamoodi, nagu ka Hispaania Barcelonas, kasvavad väikesed akadeemikud koos palli ja väljakuga. Teisisõnu, eranditult kõik Sportingu ja Benfica Akadeemiate kasvandikud läbivad saalijalgpalli kooli, treenides suurema osa ajast piiratud ruumi tingimustes.

Ühel ilusal hetkel otsustasid klubide juhid, et minisaalijalgpall võib saada mitte üksnes rakenduslikuks spordialaks tulevaste jalgpallurite ettevalmistamiseks, vaid ka Euroopa tunnustuse hankimise tsooniks taasloodud professionaalsetele saalijalgpalli meeskondadele. Öeldud – tehtud: Benfica ja Sporting alustasid võimsat konkureerimist ka saalijalgpallis, mis kahe Portugali jalgpalli suurmeeskonna vastasseisu valguses lisas leeki fännide südametesse.

Siin tuleb märkida, et erinevalt suurest jalgpallist, kus Benfica liidristaatus on praktiliselt vaieldamatu, on saalijalgpallis Portugali territooriumil viimasel ajal rohkem edu Sportingul, Euroopa areenil on aga nende saavutused ligilähedased – ühe kulla kaupa Meistrite liigas ja lisaks paari hõbeda ja pronksi kaupa.

Praeguses meistrivõistluses, mis omandas topelttähenduse tulevase võitja jaoks, kuna eelmine hooaeg kuulutati mitte lõpetatuks, kaotasid mõlemad meeskonnad võrdsel hulgal punkte – kahekaupa. Mõistagi, juhtus see viigi tõttu silmast silma vastasseisus, mis toimus 28. novembril. Vastased lõid mõlemad teineteise väravasse kolme palli kaupa, kusjuures Benfica revanšeeris mängu lõpus.

Kui olete jälginud meie publikatsioone Meistrite liiga jooksvate mängude kohta, siis juba teate, et mõlemad Portugali meeskonnad astuvad üles 1/16-finaalis. Benfica suundub Šveitsi külla Minervale, Sporting aga mängib kodus Taani Gentoftega. Mõlemad Portugali klubid paistavad ilmselgete favoriitidena nendes paarides, seega on nende pääsemine järgmisesse staadiumisse praktiliselt ette määratletud.

Ehk on huvitav teada saada, et Benfica koosseisus mängib selle hooaja algusest esimene Venemaa leegionär Ivan Chishkala. Dina minijalgpalli Akadeemia kasvandik, kes mängis Ugra klubi Gazprom-Ugra eest ja tulles koos sellega Meistrite liiga võitjaks, on Ivan olnud pikemat aega konfliktis Venemaa minijalgpalli juhtkonnaga ning keeldunud riigi koondise eest välja astumast.

Põhjus on üks – Vene passiga brasiillaste suur arv meeskonnas, kes takistavad rahvuskoondisesse venemaalaste meelitamist. Ent olukorra paradoksaalsus seisneb selles, et Benficasse on Ivani soovitanud Venemaa koondise mängija… brasiillane Robinho, kellega nad mängisid õlg õla kõrval Ugras, nüüd aga kaitsevad Benfica värve.