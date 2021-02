Saalijalgpall. Meistrite liiga. Ees on kolm pöörast päeva!

18., 19. ja 20. veebruaril toimuvad UEFA Meistrite liiga kaheksandikfinaali vastasseisud. Juba pühapäevaks selguvad need õnnelikud, kes mängivad mai alguses Euroopa saalijalgpalli kõige mainekama klubitrofee nimel veerandfinaalis. Baltic Futsal Marketingil on hea meel pakkuda teile mängude kava ja veidi kaasnevat infot.

Niisiis, kaheksandikfinaalis mängib iga paar ühe mängu. Põnev on asjaolu, et kuueteistkümnest meeskonnast täpselt pooled esindavad nelja riiki: Hispaania, Venemaa, Kasahstan ja Portugal. Nendel meeskondadel ja riikidel on kõrgeim reiting ja loosimisel paigutati nad nii, et nad üksteisega varases staadiumis ei kohtuks, et muuta turniir finaali poole edenemise käigus võimalikult huvitavaks.

OSALEJAD JA REITINGUD

Paigutatud

Barcelona (ESP) koefitsient 69,001

Inter (ESP) 60,667

Sporting (POR) 57,999

Kairat (KAZ) 35,667

Benfica (POR) 33,332

KPRF (RUS) 24,000

Gazprom-Ugra (RUS) 20,333

Actobe (KAZ) 16,000

Paigutamata

Dobovec (SVN) 14,501

Kherson (UKR) 14,000

Chrudim (CZE) 10,333

Vytis (LTU) 7,749

Olmissum (CRO) 6,834

Berettyóújfalu(HUN) 6,500

United Galati (ROU) 3,667

Asnières Villeneuve (FRA) 2,084

FAKTID

Barcelona sai eelmisel hooajal teiseks kolmekordseks trofeeomanikuks.

Võitlust jätkavad samuti viiekordne võitja Inter ja veel neli eksmeistrit: Benfica, Kairat, Sporting ja Gazprom-Ugra.

Kairat osaleb turniiril rekordilist 17. korda.

KPRF võitis 2019/20. hooajal kulla.

Asnières Villeneuve, Olmissum ja United Galati on turniiri debütandid.

Aktobe ei pääsenud 2020. aastal eliitvooru, kuid sellel aastal mängib kaheksandikfinaalis.

Kherson, Chrudim, Vytis, Olmissum, Berettyóújfalu, United Galati ja Asnières Villeneuve alustasid võitlust juba eelvoorus.

Finaalstaadiumis pole veel kunagi mänginud Sloveenia, Ukraina, Rumeenia ja Prantsusmaa meeskonnad. Poolfinaalis pole veel kunagi mänginud horvaatlased, kuid Split osales 2001/02. hooajal veerandfinaalis ja jõudis poolfinaali.



MÄNGUDE KAVA

Eesti aja järgi

18. veebruar

12.00 Actobe – Dobovec

19. veebruar

20.00 Inter – Kherson

22.05 Barca – Asnières Villeneuve



20. veebruar

14.00 Gazprom-Ugra – Vytis

14.00 Kairat – United Galati

19.00 Sporting – Chrudim

20.30 Olmissum – KPRF

21.00 Benefica – Berettyóújfalu