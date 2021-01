Saalijalgpall ja raha: Hispaania – maailma parim!

Ettevõttel Baltic Futsal Marketing on selge orientiir saalijalgpalli arendamiseks. See edukuse kiir on pärit turunduslikult kõige edukamalt maailma liigalt – Hispaania rahvuslikult saalijalgpalli liigalt (LNFS).

Isegi keerulisel koroonaviiruse hooajal õnnestub Hispaania klubidel vee peal püsida tänu oma brändide populaarsusele ja meediaõiguste professionaalsele kasutamisele. Konsultatsiooniettevõtte Kantar Media andmetel on Hispaania meistrivõistluste klubide kogutulu oktoobri ja novembri eest üle 37 miljonit euro!

Tegemist ei ole meistrivõistluste osalustasudega ja nende edaspidise ümberjagamisega auhinnavõitjate vahel. Tegemist pole UEFA rahaga, mida jagatakse rahvuslike föderatsioonide vahel, misjärel viimased omakorda eraldavad raha oma profiilikomiteedele. Jutt on tulust, mida annab klubidele liiga, kes on suutnud vaatemängu korraldada ja müüa!

Veel enne hooaja algust kinnitas Hispaania saalijalgpalli liiga meedia ja massimeedia komitee klubidele, et sponsorinvesteeringud materialiseeruvad tulu näol juba vahetult 2020/21. hooaja algusest.

Konsultatsiooniettevõte Kantar Media hindas liiga klubide tulu meediaprojektide realiseerimisest GOLi, LaLigaSportsTV ja erinevate regionaalsete platvormide vahendusel 37 244 535 euro suuruseks. Kantar Media aruannetes on viidatud, et selle summa teenisid LNFSi klubid üksnes eelmise aasta oktoobri ja novembri eest, mis teeb Hispaania meistrivõistlustest investeeringute poolest ühe tulusaima liiga kõikide spordialade seas. Teenitud tulu sai tõeliseks värske õhu sõõmuks klubidele, kelle eelarved jätkavad kokkukuivamist tervishoiusektori kriisi piirangute tõttu seoses COVID-19 viiruse levikuga.

Keskmine meediaõiguste eest saadud tulu näitaja moodustas 2 875 041 eurot klubi kohta. Kõige rohkem teenis oktoobri ja novembri eest Osasuna Magna, kelle tulu moodustas 6 234 831 eurot. Meediaõiguste tulu teine koht läks Levantele, kes teenis selle perioodiga 5 971 030 eurot, edestades õige pisut 2020. aasta Meistrite liiga võitjat Barcelonat, kelle tulu on 5 745 796 eurot, ja 5 594 867 eurot teeninud Murciat.

Kõige huvitavam on asjaolu, et selliste tulude katalüsaatoriks ja peamiseks platvormiks on internet. Sellised summad on seotud Hispaania klubide meeletu populaarsusega sotsiaalvõrgustikes, ja liiga kasutab seda populaarsust töös reklaamiandjatega õigesti ära. Skeem töötab lihtsalt ja tõhusalt: mida paremini meeskond mängib, seda suurem on kaasosaluse efekt. Kasvab fännide arv, kes saadavad oma lemmikute (ja nende vastaste) mänge vaatamistega, tagasisidega, kommentaaridega. See suurenenud silmapaaride arv müüakse maha reklaamiandjatele, kelle jaoks on vaatamised ehk vaataja efektiivsed kontaktid reklaamikandjaga peamiseks kriteeriumiks reklaami paigutuse osas otsuse tegemisel. Praeguseks on Hispaania meistrivõistluste klubidel Instagramis, Twitteris ja Facebookis kokku pea seitse miljonit jälgijat. Sotsiaalvõrgustikud soodustavad brändide populariseerimist ja info levitamist, sealhulgas riiklike elektroonsete massimeediakanalite kaudu, ning kõik see kokkuvõttes suurendab klubide majanduslikku väärtust.