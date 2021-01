Saalijalgpall ekspordiks: inglane vallutab Itaaliat

Baltic Futsal Marketing täheldab uskumatuid muudatusi isegi nende mängijate saatustes, kes ei ole mitte kõige ägedamate saalijalgpalliriikide esindajad. Professionaalne saalijalgpallur Liam Palfreman on üks väheseid briti mängijaid, kes on sõitnud väljapoole Suurbritanniat kindla eesmärgiga – teha karjääri Euroopas. Britte, kes on oma kodumaa maha jätnud, võib ühe käe sõrmedel üles lugeda: Andy Reading, Robert Arce, Doug Reed, Rico Zulkarnain, samuti naiste saalijalgpalli esindaja Alice Evans, kes mängib Itaalias.

Ancona on Liami kolmas klubi Itaalias, ta alustas oma karjääri Apenniinidel Città di Falconara klubis, seejärel kolis Hispaania Ceutasse Segunda División B-sse (kolmas divisjon) ja aitas oma meeskonnal pääseda Segundasse (teine divisjon). Pärast sellist edu naasis ta Itaaliasse, kus sõlmis lepingu Serie A2 (teine divisjon) klubiga Olimpus Roma. Kahjuks ei õnnestunud tal COVID-19 pandeemia tõttu pealinna meeskonnas täisväärtuslikult hooaega ära mängida ja leping lõpetati kohe pärast kõikide võistluste tühistamise uudist. Siiski ei taganenud Liam oma unistusest mängida saalijalgpalli kõige kõrgemal tasemel ja jäi Itaaliasse, võttes vastu Serie B (kolmas divisjon) klubi Ancona pakkumise.

See otsus tuli tema jaoks äärmiselt raskelt – pole lihtne olla kaugel oma perest ja lähedastest, eriti ajal, kui liikumine riikide vahel on maksimaalselt raskendatud. Sellele vaatamata toetasid lähedased tema sammu. Intervjuus Futsal Focusele tunnistas ta: „Minu eesmärk on mängida Euroopas nii kõrgel tasemel, kui suudan. Olen esindanud Inglismaad rahvusvahelisel tasemel, mängides koondise eest, ja oleksin tahtnud areneda ka edasi, kui meeskonda poleks laiali saadetud. Minu unistuseks oli esindada oma riiki Euroopa või maailmameistrivõistlustel. Ma väga loodan, et Inglismaa Jalgpalliliit muudab oma otsust. Kuna klubi tasemel saan end siiski proovile panna, jäin Itaaliasse. Olen veendunud, et mul on olemas oskused edukaks mänguks Serie A2-s või isegi Serie A-s, ja kes teab, võib-olla midagi hakkab sealt ka edasi juhtuma. Ma pean jätkama usina tööga ja näitama, milleks ma suuteline olen.“

Liam kahtlemata teeb seda: seitsme väravaga seitsmes mängus on ta Ancona parim pommitaja. Kaks oma seitsmest väravast lõi ta möödunud mängus Russi vastu, kusjuures üks neist sai võiduväravaks, kui mängida oli jäänud 40 sekundit. See võit viis Ancona Serie B turniiritabeli esikohale – Recanati edestab oma vastast punktide poolest, kuid Anconal on üks mäng varuks.

Mängu edenedes juhtis Ancona seisuga 2 : 0, kuid Russi leidis endas jõudu mängu naasmiseks, vastates kahe väravaga. Ancona rebis uuesti ette, kuid Russi jõudis taas järele ja siin pani Liam mängule punkti seisuga 4 : 3.

„Alustasime hooaega edukalt, kuid koroonaviirus niitis meid jalust, taastumine oli väga raske. Täname oma treenerite staapi selle eest, et nad on meie optimaalse seisundi taastanud. Mis puudutab isiklikke edusamme, siis üldjoontes olen oma mänguga rahul,“ ütles Liam.

Palfreman põdes sellel hooajal koroonaviirust, kuid suutis taastuda ja keskendub jätkuvalt oma eesmärgile. Arvestades tema kirge armastatud spordiala vastu, on täiesti tõenäoline, et kuuleme seda nime lähemal ajal veel korduvalt.