Saalijalgpall Eestis: järjest vähem kompromisse

Möödunud nädalavahetusel toimusid Eestis järjekordsed rahvuslike meistrivõistluste mängud. Saalijalgpalli fännid said voorust hulganisti elamusi: liidermeeskonna keeruline võit, sensatsiooniline viik, autsaideri võit ja tabeli alumise osa meeskondade tulemuslik mäng. Baltic Futsal Marketing pakub ülevaadet saalijalgpalli viimastest sündmustest Eestis.

Tallinna Cosmos sattus enda jaoks tavatusse olukorda – pealinna klubil on kolm võiduta mängu ja sellises seisus sõitis meeskond külla Viimsi Smsrahale, kelle käest nad varem kodus lüüa said (3 : 4). Üsna hea mängu juures ei suutnud „kosmonaudid“ valitsevalt meistrilt punkte ära võtta ja sõitsid teisele mängule topeltmotivatsiooniga. Cosmosel õnnestus esimesena skoor avada – juba neljandal minutil said külalised edumaa, kuid ei suutnud eelisseisu säilitada. Vaheajaks tabas Viimsi Smsraha kolm korda Vadim Beljakovi väravat, minnes vaheajale mugava edumaaga. Teise poolaja alguses viisid võõrustajad mängu seisuni 4 : 1 ja oli selge, et selles mängus Viimsi järele ei anna. Ehkki Cosmose jalgpallurite au kaitseks tuleb mainida, et nad suutsid mahajäämist miinimumini vähendada, kuid rohkemaks neil jõudu ei jätkunud. Viimsi lõi viienda värava ja saavutas kaheksanda järjestikuse võidu, jätkates sajaprotsendilise tulemusega. Selles kohtumises oli meie arvates mitu veidrat kohtuniku otsust, mis mõjutasid mängu tulemust. Cosmos viis aga võiduvaba seeria nelja mänguni ja järgmises voorus seisab meeskonnal ees kohtumine Sillamäe Silmetiga, kellelt lüüasaamisega see must seeria „kosmonautide“ jaoks neli mängu tagasi alguse saigi.

Narva United ei suutnud võrdlemisi sensatsiooniliselt koduparketil ühest meistrivõistluste autsaiderist Rummu Dünamost jagu saada (3 : 3), lastes võidu käest sekund enne kohtumise lõppu. „Enne mängu kaotasime olulise mängija meie ridadest, Semjon Fedotovi, tänu kellele oleme oma mängu viimasel ajal juhtinud. Eelmises mängus Sillamäe Silmetiga sai vigastuse Andrei Gornev ja meil tuli vastu võtta neli mängijat noorte koosseisust, seetõttu tuli meil kiirkorras muuta mänguskeemi,“ rääkis pärast mängu Narva esindaja Aleksandr Dmitrijev. „Need asjaolud tegid ettevalmistuse mänguks Rummuga meie jaoks oluliselt keerulisemaks ja saime aru, et kerge ei saa meil olema. Siiski juhtisime esimese poolaja lõpuks seisuga 3 : 1 ja kui me oleksime saanud vaheajale minna selle seisuga, oleks mäng teisiti kulgenud. Kuid lasime esimese poolaja lõpus sisse penalti ja pärast vaheaega hakkas kogunev väsimus tunda andma – see mäng oli 14 päeva jooksul neljas ja arvestades koosseisulisi probleeme, andis koormus endast märku. Võimalik, et meeskonna meeleolu mõjutasid ka kaks suurt võitu, mille tõttu keskendusime mõnevõrra vähem. Võtmemomendiks mängus sai kuuenda vea eest määratud kümnemeetrine enne mängu lõppu – Rummu mängija löök tabas meie mängija kätt ja selle tagajärjena lasime sisse otsustava värava,“ võttis Dmitrijev viigiseisu kokku.

Tartu Ravens, kellel on väikseim mängitud mängude arv, hakkab tasapisi vastastele järele jõudma, kuid hoiab endiselt turniiritabelis viimast kohta. Tartu jalgpallurid olid külas Sillamäel, kus neil seisis ees vastasseis kohaliku Silmetiga, kes on viimasel ajal saanud Ravensi jaoks „püsikundeks“ – viis lüüasaamist kuues mängus, kahes eelmise hooaja kohtumises said tartlased aga hoopiski kindlad võidud seisudega 6 : 0 ja 6 : 2. Kõnealune mäng ei toonud taas Sillamäe Silmetile positiivseid emotsioone: punkte vajavad külalised näitasid enesekindlat mängu ja saavutasid vajaliku tulemuse. Kui pärast esimest poolaega säilis tablool minimaalne seis 1 : 2 Ravensi kasuks, siis kohtumise teises pooles ei lubanud külalised oma üleolekus kahelda – 2 : 5. Pärast kangelaslikku võitu Cosmose üle kaotas Silmet juba kolmandat korda järjest, lastes selles etapis sisse 24 väravat, ja üsna irooniline on asjaolu, et sillamäelased saavad selle seeria lõpetada just eelseisva mänguga tallinlastega, mis toimub laupäeval. Arvestades mõlema meeskonna ebaedukaid seeriaid, võib ette kujutada, kuivõrd tuliseks kujuneb võitlus nende kolme punkti pärast.

Üheksanda vooru viimases kohtumises näitasid Kohila ja Tartu Maksimum tulemuslikku mängu, kus pinge püsis kuni lõpuvileni. Külalised avasid seisu juba teisel minutil, kuid juba 20 sekundi pärast taastas Martin Heinaru status quo. Kuni vaheajani domineeris väljakul Kohila ja mängu esimene pool lõppes väljateenitult seisuga 5 : 1 võõrustajate kasuks, Heinaru kirjutas aga enda arvele kübaratriki. Võimalik, et pärast niivõrd edukat poolaega tegi edumaast tingitud rahunemine Kohilale karuteene: teise poolaega sisenesid Maksimumi mängijad mobiliseeritult ja peaaegu päästsid mängu, muutes seisu 5 : 1 seisuks 5 : 4. Ehkki rohkemaks külalistel jaksu ei jagunud – Heinaru kinnistas lõpliku seisu (6 : 4), vormistades kübaratriki.

Eesti meistrivõistluste kümnes voor on kavas sel nädalavahetusel. Lisaks juba mainitud Cosmose ja Sillamäe Silmeti kohtumisele proovib Kohila laupäeval osutada vastupanu Viimsi Smsrahale, pühapäeval võtab Tartu Maksimum vastu Rummu Dünamo, Tartu Ravens aga mängib Narva Unitediga.