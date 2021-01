Saalijalgpall 2021. Koroonaviirus põhjustas Belgias kollapsi

Eelmise aasta kevadel tipnenud COVID-19 pandeemia tõttu ei olnud 2019/20. hooajal võimalik saalijalgpalli meistrivõistlustel loogilise lõpuni jõuda. Baltic Futsal Marketingi arvates ei ole jooksval hooajal eeldusi võistluste massiliseks tühistamiseks, kuid sel nädalal sai siiski teatavaks esimene pretsedent.

Kõmuline uudis levis selle nädala alguses. Belgia Jalgpalliliit korraldas COVID-19 tagajärgedega võitlemise teemalise kriisigrupi koosoleku, kus võeti vastu ühehäälne otsus tühistada 2020/21. hooajal kõik poolprofessionaalsed turniirid nii meeste kui ka naiste võistkondadele. See tähendab, et Belgia saalijalgpalli meistrit ja karikaomanikku sellel hooajal välja ei selgitata. „See otsus oli ainuvõimalik kehtivate meditsiiniliste ja sanitaarsete meetmete valguses, mis aitavad võidelda COVID-19 levikuga,“ seisab liidu ametlikus pressiteates. Vaatamata võrdlemisi jäigale keelule saalijalgpallivõistluste jätkamise osas ei läinud Belgia liit siiski Inglismaa kolleegide tupikteed pidi, kuulutades välja rea meetmeid, mis on suunatud saalijalgpalliklubide toetamiseks riigis ja spordiala toetamiseks tervikuna.

„COVID-19 avaldab jalgpalli arengule tohutult suurt negatiivset mõju, sajad tuhanded mängijad ei saa tegeleda oma lemmikspordialaga, korralduslikud ja rahalised tagajärjed klubidele on lausa katastroofilised. KBVB on teadlik raskest finantsseisust, millesse klubid on sattunud, ja tühistab seetõttu mistahes maksud määramata ajaks, kuni võistlused uuesti taastuvad. Alates pandeemia algusest kuni praeguseni moodustab KBVB klubide toetuse üldpakett juba ligi 8 miljonit eurot,“ teatas liit.

Liidu otsusel tühistatakse kõik sellel hooajal mängitud mängude tulemused ja vastavalt sellele ei selgitata välja ka meistrit, samuti mitte meeskondi, kes klassi osas tõusevad või langevad. Täpsustusi, kuidas Belgia Kuninglik Jalgpalliliit plaanib välja selgitada saalijalgpalli Meistrite liiga osalejad järgmisel hooajal, pole veel järgnenud, nagu ka kriteeriume, mille alusel seda valikut tegema hakatakse.