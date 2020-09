Põhjamaade futsal. Soome hooaeg

Ettevõte Baltic Futsal Marketing annab ülevaate Soome meistrivõistlustest. Selles riigis arendavad saalijalgpalli harrastajad seda spordiala erilisel viisil. Räägime sellest lähemalt.

Saalijalgpallimaailm on hakanud pärast vältimatut pausi seoses koroonaviiruse pandeemiaga taas üles ärkama. Vaatamata kehtivatele piirangutele algab enamik Euroopa meistrivõistlusi plaanide järgi lähinädalatel ja mõned neist on juba alanud. Üks turniiridest oli Põhjamaade kõige ettearvamatum meistrivõistlus – Soome meistrivõistlused.

Möödunud hooaeg, nagu peaaegu kõik spordivõistlused Euroopas, katkestati märtsis ja lõppkokkuvõttes ei mängitudki seda kunagi lõpuni. Soome futsali föderatsioon otsustas 2019/20 meistrivõistluste tiitlit mitte välja anda. See otsus ärritas loomulikult Akaa fänne, kelle meeskond juhtis 21 matši järel 50 punktiga, olles üks peamisi kuldmedalikandidaate. Viiendal kohal olnud klubil KaDy oli vaid seitse punkti. Võitlus tõotas tulla halastamatu, kuid pandeemia mängis oma rolli ja meistrivõistlused peatati oma haripunkti saavutamata. Loomulikult jätab see asjaolu suure jälje uuele hooajale. Kõik tiitlikandidaadid annavad endast igal matšil maksimumi, arvestades samal ajal uut reaalsust, kus iga punkt võib olla kulla hinnaga ja olukorra halvenedes võidakse meistrivõitlused taas peatada.

Sellegipoolest on Soome klubid optimistlikult häälestatud ja loodavad mängida täisväärtuslikku mängu, ehkki fännide arv tribüünidel saab olema piiratud. Sellel hooajal tuleb meeskondadel pidada rohkemgi matše, sest föderatsiooni otsusel kedagi kõrgemast divisjonist välja ei jäetud ning PJK ja HIFK osalejate nimekirja täiendati esimese liiga meistrivõistluse võitjatega. Enne meistrivõistluste algust leppisid meeskonnad ja liiga kokku meditsiinilises eeskirjas, mis peaks aitama ära hoida koroonaviiruse levikut. Näiteks KaDy peatreener Vasco Vuevich saabus Montenegrost Soome veel mõni nädal tagasi, kuid liitus meeskonnaga alles enne hooaja avakohtumist. „Pidin näitama meeskonnale eeskuju ja olema 14 päeva karantiinis,” ütleb Vuevich. „Ei tohi unustada, millisel ajal me praegu elame. Viirus on meie seas kanda kinnitanud ja peame suhtuma oma partneritesse vastutustundlikult ja igasuguseid riske vältima. Vastutustundetu suhtumine praeguses olukorras võib kogu meeskonna karantiini panna, rikkudes sellega kogu treeningtsükli ja koos sellega ka hooaja plaanid,” teatas Montenegro spetsialist.

Balkani maade treenerite kaasamine on muide Soome futsali üks eripäradest. Nii juhendab 2021. aasta maailmakarika valikturniiril suurt edu saavutanud riigi rahvusmeeskonda Horvaatia spetsialist Mico Martic, kes on futsalimaailmas üks autoriteetsemaid nimesid ja kuulsa portaali futsalplanet.com asutaja. KaDy hooaja plaanid on tõepoolest ambitsioonikad. Jyväskyla klubi on Soome valitsev meister, kes on võitnud tiitli kaks korda järjest (2017/18 ja 2018/19) ning eelmisel hooajal üritas oma edu ka kolmandat korda korrata, kuid pandeemia tuli vahele. Möödunud hooaegadel korraldas Kampuksen Dynamo (nii kõlab klubi täisnimi) mitmeid mängijate üleminekuid mitte ainult koduturniiridel, aga ka meistrite liigas. Kuid igal aastal täiendatakse „puna-mustade” koosseisu nimekirja kohaliku akadeemia õpilastega – KaDy klubil on suurepärane infrastruktuur noorte mängijate koolitamiseks. Pealegi on klubi hetkel võrreldes teiste Soome klubidega oma asukoha tõttu paremas seisus. Jyväskyla on Soome tudengipealinn, mida Dynamo skaudid aktiivselt ära kasutavad, sest klubi süsteemiga saavad liituda üliõpilased erinevatest Euroopa paikadest ja üle kogu maailma. Saalijalgpallioskustel ja mängija sool ei ole mingit tähtsust, kuna klubil on ka naiskond ja mitu harrastusklubi eri vanuses mängijatele. Klubiga liitumiseks piisab tahtest ja loomulikult armastusest futsali vastu. Klubi iseloomustab ennast kõigile kättesaadavana. Seega võib Dynamoga liitumiseks end kirja panna iga soovija, täites spetsiaalse vormi ametlikul veebisaidil.

Selline lähenemine klubi vertikaali kujunemisele muudab KaDy Euroopa üheks kõige avatumaks profiklubiks, mistõttu on klubi sooritusi Soome meistrivõistlustel huvitav jälgida. Meistrivõistlused ise hoiavad kuni otsustavate matšideni pinget laes, nii et sellel on alati põnev silma peal hoida.

Igor Smirnov