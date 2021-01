Põhja-Euroopa saalijalgpall kogub hoogu

Skandinaavia „ärkas“ esimesena pärast jõule ja aastavahetust – saalijalgpallilahingud on sujuvalt liikunud 2021. aastasse, meistrivõistlused aga lähenevad finišile. Baltic Futsal Marketing analüüsib Rootsi, Soome, Taani ja Norra mängude viimaseid tulemusi.

Rootsi meistrivõistlused eristuvad sellel hooajal suure võitluslikkuse ja täieliku ettearvamatuse poolest. Ehkki tundub, et riigi kõige stabiilsemal klubil, valitseval meistril Hammarbyl on olemas kõik selleks, et eriliste raskusteta tulla võistluste regulaarosas võitjaks, mängib valgetes ja rohelistes värvides meeskond otsesõnu oma fännide närvidega ning seda ka ilmselgelt nõrgemate meeskondadega vastamisi olles. Kui veel enne jõule venitasid pealinna saalijalgpallurid kangelaslikult mängus Strängnäsega vaheajaks välja seisu 1 : 3 vastase kasuks ja võitsid seisuga 5 : 4, siis 27. detsembril tegid nad tõelise kingituse eelviimasel kohal olevale Libertele. Lüüasaamine autsaiderilt koduseinte vahel seisuga 3 : 6 pole ilmselgelt olnud Hammarby aasta lõpetamise plaanide hulgas. Ainus positiivne asjaolu, mida sellest juhtumist järeldada saab, on see, et kaotus sai pealinna mängijatele kainestavaks külmaks dušiks. 2021. aastat alustasid nad mängudega otseste konkurentide vastu – võõrsil Eskilstuna vastu ja kodus Örebro vastu, ning saavutasid olulised võidud seisudega 5 : 2 ja 2 : 1. Göteborg, kes on Hammarbyl jälil, ei suutnud muuseas vastase eksimust ära kasutada, jäädes samuti viimases 2020. aasta mängus alla Örebrole seisuga 6 : 7. Esimeses kahes uue aasta voorus võtsid sinistes ja valgetes värvides mängijad kuus punkti võimalikust kuuest, saavutades tihedas võitluses võidu sellesama Liberte (6 : 5) ja Torslanda (2 : 1) vastu. Viiepunktiline händikäp jääb samuti alles, kuid võib oletada, et Hammarby enam esikohta ei loovuta – allesjäänud viies mängus ei tule pealinna klubil ühtegi korda mängida turniiritabeli ülemise poole esindajatega.

Soomes on olukord kordi segasem, kuivõrd Soome liiga on rootslaste omast oluliselt rohkem edasilükkamiste tõttu kannatanud ja praeguseks on paljudel meeskondadel mängitud täiesti erinev hulk mänge. Turniiritabeli tipus võib praegu näha tinglikku kolmikvõimu: GFT-l, Kemil ja Mad Maxil on 30 punkti, kuid viimased on mänginud kolm mängu rohkem kui nende vastased. Punkti võrra jääb liidrikolmikust maha KaDy ja neil on võrreldes Mad Maxiga samuti kolm kohtumist varus. Juba sel nädalavahetusel võib liidrikolmik laguneda, kuna GFT-l ja KaDyl on ees omavaheline vastasseis Jyväskyläs. Siiski võidakse märtsiks olukord lihtsalt pea peale pöörata, kuna Soome klubidel seisab ees veel pea pool meistrivõistlustest. Mänge plaanitakse pidada väga tiheda graafikuga, kuid kui mingid klubid hakkavad karantiini tõttu taas välja kukkuma, siis vaevalt et soomlastel õnnestub turniiri regulaarosa enne märtsi lõpule viia.

Taanis pole kõik nii väga keeruline, seal on ju toimunud vaid viis täisväärtuslikku vooru (mida muuseas samuti pole kõik mänginud). Kuid tänu sellele, et meistrivõistlused on jagatud kaheks tsooniks kaheksa meeskonna kaupa – Ida ja Lääs –, siis tuleb meeskondadel mängida oluliselt vähem mänge, seega vaevalt et taanlased tunnetavad mingit pinget ajaga võidu joosta ja saavad regulaarsed meistrivõistlused enne kevadet kindlasti lõpetatud. Turniirist rääkides tasub märkida, et Gentofte tõestab tegudega, et riigis neil konkurente eriti pole. Pärast viiki LA-12-ga (3 : 3) avavoorus on valitsev meister vastaste suhtes täiesti armutu: 9 : 3, 9 : 1, 8 : 2, 7 : 1, 9 : 1. Ainult Lystrup Lääne tsoonist, kellel on seni sajaprotsendiline tulemus (neli võitu neljas mängus), võib Gentoftele sellel hooajal konkurentsi pakkuda, kuid kohtuda nad enne play-off'i ei saa.

Norra Eliteserie taastub lähimal nädalavahetusel. Vaatamata edasilükkamistele sai selle esimene ring 2020. aastal umbes 80 protsendi ulatuses lõpetatud. Turniiri seisukohast ei tasu siin samuti oodata mingit sensatsiooni: Norra saalijalgpalli lipulaev Utleira liigub kindlalt oma järjekordse tiitli poole ja ei lase end heidutada kahest viigist kuues mängus. See kõneleb pigem sellest, et liider on lõõgastunud olekus, mitte tema vastaste progressist. Teine küsimus on selles, kas Utleira ise saab niivõrd nõrkadel meistrivõistlustel edeneda ja lüüasaamine seisuga 0 : 11 Ungari Hovocubo käest Meistrite liiga eelvoorus on selle küsimuse teravalt püstitanud.