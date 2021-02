Põhja-Euroopa saalijalgpall: asi läheneb lõpule

Põhja-Euroopa riikide rahvuslike meistrivõistluste põhiturniirid lähenevad järk-järgult lõpule. Enamikus nendest on juba praktiliselt selgunud play-off-turniiril osalejad või on mängud äsja ametlikult toimumas. Baltic Futsal Marketing annab ülevaate Põhja-Euroopa esivõistluste viimastest sündmustest.

Kõige dünaamilisemad meistrivõistlused Euroopa põhjaosas toimuvad tõenäoliselt Soomes, kus on faktiliselt juba teada kaheksa meeskonda, kes jätkavad võitlemist tiitli eest. Kohtade ümberjaotamine selle kaheksa meeskonna seas võib siiski lõppeda täiesti ettearvamatult, arvestades meeskondade tihedat paiknemist ja erinevat mängitud kohtumiste hulka.

Võrdsed võimalused esikohale säilitavad GFT, KaDy ja Kemi – kaks esimest meeskonda on Kemist nelja punkti võrra ees, kuid Kemil on võrreldes GFTga varus kaks ja KaDyga võrreldes neli kohtumist. Seega on lõppseisu äärmiselt vara prognoosida ja ka esikohakandidaatidel endil seisavad veel ees silmast silma kohtumised. Turniiritabeli alumises osas on selgus vaid ühe väljalangeva meeskonna suhtes: PP-70 on terve hooaja vältel olnud pigem statistiks kui täisväärtuslikuks meistrivõistluste osalejaks. Kolm punkti 20 mängus ja väravate vahe 35 : 166 demonstreerib näitlikult seda fakti, et PP-70 tunneks end palju mugavamalt alamdivisjonis. Suureks küsimärgiks on hoopis see, kes pakub Tampere klubile seltsi. JoSePa, HIFK, Ilves, Sievi hakkavad pidama võitlust päästva kümnenda koha eest, kuna kõrgemale pürgida neil vaevalt et õnnestub. Meenutame, et liiga järjestuselt 13. ja 14. meeskonnad langevad otse välja madalamasse divisjoni, 11. ja 12. meeskonnad aga hakkavad mängima üleminekuturniiril õiguse eest jääda tugevaimate klassi ka järgmisel hooajal.

Rootsis on meistrivõistluste põhiturniir praktiliselt lõpetatud: Hammarby säilitab tõenäoliselt esikoha ja siseneb play-off-mängudesse peamise favoriidina. Örebro SK ja Göteborg, kes terve hooaja vältel pakkusid meistrile väärikat konkurentsi, on temast vaid pisut maas ja plaanivad kindlasti anda endast parima play-off-turniiril. Uddevalla ja Eskilstuna kindlustasid endale juba mitu vooru tagasi ihaldatud koha kaheksa seas, möödunud nädalal liitusid nendega aga Strangnas, Örebro ja Buros AIK. Skoftebyns, vaatamata sensatsioonilisele võidule Hammarby üle, on juba kaotanud võimaluse järgmisel aastal kõrgdivisjonis kohta säilitada ja 90-protsendilise tõenäosusega pakub talle seltsi Torslanda.

Norra meistrivõistlused on praegusel hetkel pausil, mis on seotud viirusevastaste meetmetega, ent intriig, mis puudutab võitjat, on siinkohal end ammendanud. Viimaste aastate valitsev Norra meister Utleira vaevalt et sel aastal oma tiitli loovutab. Ent kui eelmisel hooajal õnnestus neil hooaeg läbida vaid ühe viigiga, saavutades võidud kõikides ülejäänud mängudes, siis sel hooajal on vastased juba kolm korda punkte favoriidiga jaganud. Viigiseisu Utleira vastu on saavutanud Sjarmtrollan, Sandefjord ja KFUM. Norra meistrivõistluste intriig seisneb pigem üksnes selles, kellel õnnestub väljalangemist vältida, ja siin käib võitlus tõenäoliselt lõpuni välja. Kaheksast sel hooajal Eliteserien liigas osalevast meeskonnast ei saa neli siiani end turvaliselt tunda. Hulløy ja Fredrikshald, kes on kahel viimasel kohal, võivad oluliselt oma olukorda parandada isegi ühe võidu abil.

Taani meistrivõistlustel pole 2021. aastal mängitud ühtegi täisväärtuslikku vooru, kuid möödunud nädalal võeti vastu otsus, et hooaeg siiski lõpetatakse, ehkki lühendatud formaadis. Võistlused Ida- ja Läänetsoonides toimuvad vaid ühel ringil (iga meeskond mängib seitse mängu), seejärel moodustavad neli klubi igast tsoonist veerandfinaali paarid. Arvestades, et hooaja saatus Taanis on rippunud juuksekarva otsas, siis pakub isegi selline formaat kohalikele saalijalgpallifännidele palju rõõmu.