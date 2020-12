Petrow: pidime ju võitma!

Baltic Futsal Marketing valgustab nädala sündmusi nendes osalejate suu läbi. Läti Petrow andis ägedas võitluses alla Slovakkia Lučenecile Meistrite liiga eelvooru mängu lisaajal. Rääkisime Jelgava klubi liidri Maksim Seniga ja selgitasime välja tema reaktsiooni kahetsusväärsele tulemusele.

Mis teie arvates võidust puudu jäi?

Enne mängu pidasid paljud favoriidiks just Lučeneci, kuid meie meeskond ei jäänud mängu käigus vastasele milleski alla. Enamgi veel, suutsime näidata iseloomu, seisuga 1 : 3 viisime mängu lisaajale. Isegi statistika põhjal tekitasid mõlemad meeskonnad võrdsel hulgal ohtlikke momente. Minu pilgu läbi oli meil isegi rohkem võimalusi väravat lüüa. Me pidime võitma ja edasi pääsema. Kuid…

Millised emotsioonid valitsesid riietusruumis pärast lõpuvilet?

Kõik olid tujust ära, väga kahju on ju kaotada võrdsetes mängudes. Eriti kui kohtumise lõpus on sul moraalne eelis. Lisaks mõistsime, et vastane on ka füüsiliselt läbi. Mis puudutab emotsioone, siis oli tühjusetunne. Meil oli vaja tulemust, kuid me ei saavutanud seda. Kui eesmärk on lähedal, tekitab see lisapettumust.

Kuidas reageerisid lüüasaamisele treenerid? Kas on juba jõutud pärast mängu vigu analüüsida?

Treenerid tänasid mehi ennastsalgava mängu eest. Meie tegevusi mängu ajal analüüsime hiljem – analüüsile tuleb läheneda külma peaga. Seetõttu pole veel mängu lahkamisega tegeletud.

Kas slovaklased avaldasid millegi poolest muljet?

Neil on küllaltki hästi organiseeritud meeskond, kes kasutas aktiivselt pressingut võõral väljakupoolel. Mängu edenedes püüdsime kasutada kiireid vasturünnakuid. Ja üldiselt olime nendeks valmistunud, näiteks treeningutel töötasime aktiivselt läbi surve alt väljatulemist. Ning kokkuvõttes lahkas treener üksikasjalikult vastasmeeskonna mängu, mistõttu meil oli olemas ettekujutus, mida Lučenecilt oodata.

Kas pärast Meistrite liigat saab olema raske end rahvuslike meistrivõistluste mängudele häälestada? Emotsioonid saavad olema nüüd hoopis teised.

Praegu on meil veel täielik teadmatus meistrivõistluste mängude osas seoses pandeemiaolukorraga riigis, lisaks on varsti rahvuskoondise mängud. Mulle tundub, et tõenäoliselt on taas pausi oodata, ja see tuleb meeskonnale ehk kasuks. Puhkame veidi ja jätkame värskete jõududega riigi meistrivõistlustel.

Varsti algab Baltic Futsal League’i teine hooaeg. Kas seate eesmärgiks kindla võidu sellel rahvusvahelisel turniiril, arvestades niivõrd varajast Meistrite liigast väljalangemist?

Näeme Baltic Futsal League’i turniiri kui alternatiivi Meistrite liigale, kus saab koguda rahvusvahelist kogemust, kuivõrd vastaste tase on üsna kõrge. Seni pole meie ette selgeid eesmärke veel seatud, kuid arvan, et peaeesmärgiks saab olema võit igas mängus.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht