On aeg end Euroopas maksma panna

Selle looga väljendab Baltic Futsal Marketing toetust kahele Baltikumi klubile, kellel tuleb Leedu Vytise jälgedes oma huve Meistrite liigas kaitsma hakata. Laupäeval mängib Läti Petrow oma liigamängu Slovakkia Lučeneci vastu, Eesti Viimsi Smsraha aga kohtub võõrsil Horvaatia Olmissumiga. Mõlemad klubid pole seni rahvuslikel meistrivõistlustel kaotuskibedust tunda saanud ja lähevad esimestele Eurokarika mängudele vastu suurepärases meeleolus.

Läti meister näeb hooaja alguses äärmiselt võimas välja: neli võitu neljas mängus väravate vahega 38 : 9. Olulisima stardi lävepakul teatas Petrowi mängija Germans Matjushenko, et meeskond on võitluseks valmis ja oma jõududes kindel: „Ettevalmistus mänguks Lučeneciga on kõige aktiivsemas faasis ja minu pilgu läbi on meeskond suurepärases vormis. Vigastatuid ja haigestunuid meil õnneks ei ole. Meil on üle jäänud teha koroonaviiruse testid, loodan, et kõigil meestel tuleb see negatiivne, seega läheneme mängule võitlusvalmis koosseisus. Arvan, et füüsiliselt oleme sada protsenti valmis.“

„Me edeneme Läti meistrivõistlustel kenasti – seni pole kaotusi olnud ja ka tulemuslikkusega on kõik korras, seega tunneme end oma tugevuse osas kindlalt. Mõistagi on Meistrite liiga puhul tegemist hoopis teise turniiriga, kuid võita on alati meeldiv, see lisab meelestatust,“ rõhutas Matjushenko.

Enne mängu Lučeneciga ei näi Petrow end favoriidina mitte üksnes eduka alguse tõttu riigi meistrivõistlustel. Slovakkia meistrivõistlused pole lockdown'i tõttu siiani taastatud, veelgi enam, lätlaste vastastel puudus üldse võimalus täisväärtuslikult treenida.

„Oleme kursis, et Lučenecil on pandeemiaolukorra tõttu Slovakkias teatud probleemid mängupraktikaga ja treeningprotsessiga, kuid püüame sellele mitte tähtsust omistada. Keskendume ainult endale ja enda jõuvarudele – meelestame end ainult võidule ning teeme kõik, mis meist sõltub, et seda saavutada!“ teatas Matjushenko.

Eesti meister Viimsi Smsraha, nagu ka Petrow, alustas rahvuslikel esivõistlustel ilma lüüasaamisteta: kolm võitu kolmes mängus väravate vahega +22. Vaatamata sellele, et eestlastel tuleb mängida võõrsil, on neil samuti kõik võimalused Meistrite liiga järgmisesse vooru pääsemiseks.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht