Neto: jumal andis mulle teise elu saalijalgpalli nimel

Baltic Futsal Marketing jätkab oma lugu maailma saalijalgpallilegendidest. Need inimesed on läbinud rohkelt katsumusi ja nende sõnum on mõeldud neile, kes püstitavad endale kõrgeid eesmärke. 2012. aasta maailmameistrivõistluste parim mängija, brasiillane Neto rääkis „teisest elust“, mille Jumal talle kinkinud on, soovist kohtuda paavst Franciscusega, oma partnerist Wildest ja tulevikuplaanisest.

„Elus möödub kõik – nii hea kui halb. Iga päev peame kõigest jõust võitlema selle eest, et jumal annaks meile võimaluse edasi elada. Haigus on protsess ja võimalus õppimiseks, peame vaatama, kus eksinud oleme, ning püüdma oma vigu mõista.“

See on sõnum, mida väljapaistev Brasiilia saalijalgpallur, 2012. aasta maailmameister, Tai maailmameistrivõistluste parim mängija Neto, kes sel aastal mängib Itaalia CMB Matera eest, soovib edastada pärast ülemaailmset vähi vastu võitlemise päeva kõigile, kes vähiga vastamisi seisavad. Ta on inimene, kes elas neli aastat tagasi üle ajukasvaja. Elab uuesti. Ja mängib uuesti.

Tema mantra – võidelda iga päev väljakul ja sellest väljaspool nagu 2012. aasta maailmameistrivõistluste finaalis mängus Brasiilia ning Hispaania vahel. Neto värav 19 sekundit enne lisaaja lõppu sai otsustavaks ja tõi kaasa Seleçao triumfi.

„Võit koos oma koondisega ja MVP maailmameistrivõistluste tiitel on iga mängija unistus, rääkimata otsustava värava löömisest lõpus. Need on hetked, mis võimaldavad pääseda igaveseks pühasse Mänguraamatusse, mis on kirja pandud suure algustähega. Saatuse eest ei põgene. Ühe hetkega muudab ta su igaveseks meistriks, „kellele on saanud osaks õnn teha liigutus, mis jääb paljude brasiillaste mällu“, kuid järgmises kurvis annab elu karm reaalsus kõrvakiilu, saates sulle ajukasvaja.“

Nelikümmend päeva pärast võitu kasvaja üle tuli Neto juba väljakule ja näitas, et pole oma meisterlikkust kaotanud. Nüüd, kui ta on pea 40-aastane, saabus ta Itaaliasse Materasse, seljas A-seerias esineva CMB T-särk.

Lisaks spordisaavutustele on Brasiilia meistril veel üks salaunistus. „Sooviksin kohtuda paavst Franciscusega. Arvan, et ta on imeline inimene, sest tal on õnnestunud inimeste nägemust kirikust muuta. Armastasin paavst Johannes Paulus II, olen käinud Vatikanis kolm korda ja kui näin paavst Benedictus XVI elusast peast, hakkasin erutusest nutma nagu laps.

Sport õpetab elama. Sport loob oma lugude kaudu kultuuri. Uberlandiast, Minas Geraisi osariigist ja kõige tähtsamast „Mineiro kolmnurga“ osast, ühest Brasiilia viljakamast põllumajanduspiirkonnast pärit Neto lugu on nii suurepärane, et see paneb imestama ning kaasa elama. „Mul on peas ikka veel arm ajuoperatsioonist. Pärast võitu kasvaja üle läks elu kergemaks ja ma hindan rohkem pisiasju. Täna mõtlen, et olen saanud paremaks ja mõnes mõttes pean selle eest haigust tänama. Tahan ka edasi oma elulugu jutustada,“ jätkab Brasiilia täht. „Sport on parim võimalus noorte inimeste stimuleerimiseks, aidates neil elus kasvada ja areneda.“

Neto mängib ja lööb väravaid CMB Matera eest. Saabudes detsembris transfeeriaknasse, lõi ta juba Itaalias neli väravat. Koos oma sõbra Wildega, kes on A-seeria pommitajate reitingus 23 väravaga teisel kohal ja samuti 2012. aasta maailmameister Brasiilia koosseisus, näitab ta kõigile, et isegi 40-aastaselt võib lõbutseda ning elust rõõmu tunda. „Wilde helistas mulle ja ütles, et ma sõidaks kohale ning me mängiksime koos Matera eest. Usaldan teda ja tema potentsiaali. Tean, et koos saame meeskonda aidata suurte tulemuste saavutamisel, muidu poleks ma iial oma peret Brasiiliasse üksi jätnud.“

Tema väike tütar Manuela tervitab teda ja vaatab, kuidas ta ookeani taga mängib ning kõiki imestama paneb, vaatamata sellele, et pole enam noor mees.

„Mul pole vahet, kui vana ma olen. Arvan, et saan veel mitu aastat kõrgel tasemel mängida. Mulle meeldib mängida ja ma mängin nii kaua, kui saan.“