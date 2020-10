Narva United mängib leegionärideta

Baltic Futsal Marketing jätkab Teie tutvustamist Baltic Futsal League osalejatest Eesti klubide ettevalmistusperioodi argipäevadega. Narva United president Aleksandr Dmitrijev rääkis asjade seisust meeskonnas enne starti, samuti sellest, kuidas epidemioloogiline olukord mõjutab selle käekäiku.

- Hinnake meeskonna ettevalmistust hooajaks arvestades, et stardini on jäänud mõned nädalad. Kas on õnnestunud tehtud plaanid ellu viia?

Võib öelda, et töötame tavapärases režiimis, välja arvatud mõned nüansid. Eelkõige on selleks meie koduareeni remont, mis tähendab mängupõranda katte täielikku väljavahetamist. Selletõttu saime me saalis tööd alustada alles septembri viimastel päevadel. Sellel nädalal viisime praktiliselt lõpuni koosseisu kujundamise, välja arvatud üks-kaks positsiooni ja asume juba ettevalmistustöö taktiliste elementide juurde. Olen juba maininud, et Eestis on selline ettevalmistustöö kõigi jaoks harjumuspärane, välja arvatud meeskondadele, kes osalevad Meistrite liigas – nemad alustavad tööd enne teisi.

Kahjuks on olukord koroonaviiruse levikuga juba mõjutanud treeningprotsessi ja mõjutab ka kogu hooaega. Tõenäoline, et rahvuslikes meistrivõistlustes ei saa Narva eest mängida Venemaa leegionärid Kingissepast ja samuti ei saa meid vahetult väljakul aidata meie treener Mihhail Romanov, kuna piir Venemaa ning Euroopa Liidu vahel on suletud.

- Mil viisil toimub kommunikatsioon peatreeneriga? Kuivõrd keeruline on meestel treenida kaugformaadis, kui treener asub teises riigis?

Suhtlemine Mihhailiga toimub pigem juhtkonna kaudu ja kõikide muude asjade kallal töötame me lähtuvalt sellest, kuidas tegutsesime eelmisel hooajal. Käesoleva hooaja kestel hoiame kindlasti Mihhailiga sidet, teeme ülevaadet mängudest ja viime läbi analüütilist tööd.

- Kas on kavas ka kontrollmänge esivõistluseni jäänud aja jooksul?

On plaanis. Esimene Eesti meistrivõistluste voor toimub 31. oktoobril, nädal enne seda toimub Superkarika mäng. Meie aga kavatseme oma traditsioonilist turniiri läbi viia Narvas. Kahjuks ei ole sellel aastal meie külaliste seas hetkel välismaiseid meeskondi. Samuti planeerime sparringut Cosmosega tuleval nädalal, ehkki seni pole veel selge, kus see toimub, kas Narvas või Tallinnas.

- Milline on mängijate meeleolu enne hooaja starti arvestades asjaolu, et epidemioloogiline olukord Euroopas muutub keerulisemaks, ja võimalik, et hooaeg läheb taas nässu?

Me püüame mitte mõelda võimalikele viirusega seotud peatamistele ja tühistamistele. Kõik tunnevad väga puudust saalijalgpallist, seega tahame lihtsalt mängimisega algust teha. Paus oli liiga pikk.

- Kas võib väita, et eelseisev hooaeg kujuneb klubi ajaloos kõige keerulisemaks, arvestades ettevalmistusega seotud probleeme ja ettearvamatut olukorda seoses viiruse levikuga?

Loodan, et kõige keerulisem moment, mis selle hooajaga seotud, on juba möödas. Oleme kaotanud märkimisväärse osa oma koosseisust kinniste piiride tõttu, mõned kohalikud mängijad ei saa meid samuti aidata – mõni on kolinud Tallinna, mõni välismaale. Kahjuks puutume selle probleemiga kokku igal aastal – mehed vahetavad elu- või töökohta ja on sunnitud Narvast lahkuma. Seega oli koosseisu kujundamine väga keeruliseks momendiks, kuid kokkuvõttes laabus kõik üsna edukalt. Nüüd seisab meil ees töö selle koosseisuga, mida meil on õnnestunud kokku koguda.

- Kas kavatsete pealtvaatajaid oma mängudele lubada? Kas on mingeid piiranguid linnavõimude või Jalgpalli Liidu poolt?

Kahjuks on piirangud hakanud taas esile kerkima. Käesoleval hetkel on lubatud kaetud väljakuid täita 50% ulatuses täismahutavusest, seejuures ei tohi saalis olla kokku enam kui 700 inimest. Meie saal mahutab 720 inimest, seega meie olukorras saame lubada mängule 300-350 inimest. Üldiselt, regulaarse meistrivõistluse mängude jaoks on see normaalne külastatavuse näitaja, seega keegi ei tohiks jääda nö ukse taha. Peaasi, et piirangud ei karmistuks edaspidi.

- Kas meeskonnasiseselt eksisteerivad üldse mingisugused ennetavad meetmed koroonaviiruse levikuga võitlemiseks?

Midagi ülemäärast me ei kasuta, kõik on sama, mida teevad ka teised elanikud – kasutame desinfitseerivaid vahendeid. Tõenäoliselt viiakse Eestis lähiajal sisse maskikandmise kohustus ja see puudutab arvatavasti ka spordialasid, mis toimuvad saalis sees. Igal juhul antakse meile enne meistrivõistluse algust eraldi juhised selles küsimuses.

- BFL uue hooaja start on määratud detsembrile. Kuidas arvate, kas meeskonnal jagub jõudu ja sisemist ressurssi vääriliseks etteasteks kahel rindel?

Eelmisel hooajal oli osalemine sellises mainekas turniiris nagu Baltic Futsal League uueks kogemuseks, kuid me mängisime kõik mängud vääriliselt ära. Kahjuks ei õnnestunud arusaadavatel põhjustel mängida neist kõige põnevamaid oma koduareenil. Mis puudutab uut hooaega, siis siin ei sõltu kõik ainult meist – Eesti Jalgpalli Liit viis sisse reglemendi muudatused, mis võivad seada piiranguid BFLs osalemisele nii meeskonna kui ka mängijate jaoks. Me peame Liidu juhtkonnaga sellel teemal läbirääkimisi ja loodame, et olukorda reguleeritakse.