Näoga saalijalgpalli poole. Narva – Eestis esimene! OSA 2

Hiljuti andis Baltic Futsal Marketing teada ainulaadsest spordiobjektist – saalijalgpalli väljakust lahtise taeva all, mis avati hiljuti Narvas. Tehnika viimase sõna järgi varustatud väljak rõõmustab igas vanuses saalijalgpalli armastajaid veel pikki aastaid. Täna jätkame vestlemist saalijalgpalli klubi Narva United presidendi Aleksandr Dmitrijeviga Narva „ime“ teemal.

Aleksandr, kas saame õigesti aru, et väljak on ligipääsetav kõigile soovijaile?

Jah, väljak kannab nime Narva Soldino Areen, ta sai oma nime piirkonna järgi, kus ta paikneb. Otse 200 meetri kaugusel sellest asub gümnaasium, mille juurde see virtuaalselt liideti. Tean, et seal on juba toimunud kehalise kasvatuse tunnid ja lapsed on koos õpetajatega saalijalgpalli mänginud. Ligi pääsevad tõepoolest kõik soovijad – kooli administraatorilt saab allkirja vastu selle võtme, saab seda avada ja pärast sulgeda. Väljak on varustatud täisväärtusliku valgustusega, seega saab mänge korraldada isegi pimedal ajal. Lumega ei ole seda praegu väga mugav kasutada, kuid võimalik, et tulevikus saame seda kasutada ka talvel. Nii on läinud, et täisulatuses pole me veel väljaku võimalusi kasutada saanud: avasime selle mitte kõige mugavamal ajal – viimastel soojadel päevadel, siis algasid vihmad ja seejärel tuli teine pandeemia laine. Kuid igal juhul, võib väita, et täide on läinud meie unistus, mis hakkab nüüd kõigile pikki aastaid rõõmu tooma. Loodan, et sellel väljakul saame me kasvatada või leida mitmeid Narva Unitedi mängijaid, ja võimalik, et ka Eesti meistri. Seega ootame rahulikult aprilli-maid, kui saab õue tulla. Olen kindel, et suvel veedame sellel palju rõõmsaid ja huvitavaid päevi.

Tuleb välja, et see väljak on Eesti jaoks unikaalne objekt, millele riigis analooge ei leidu?

Ma võin eksida, kuid suure tõenäosusega on see ainulaadne saalijalgpalliväljak Eestis omasuguste seas. Sellel ei ole korvpalli rõngaid, avausi võrkpalli postide jaoks jne, mis teeb ta unikaalseks. Tean, et on olemas multifunktsionaalsed väljakud samasuguse kattega, kuid praktiliselt igal pool kasutatakse neid korvpalli, võrkpalli või suure tennise jaoks. Näiteks Viimsis, kooli kõrval, kus mängib Smsraha, on olemas samasugune multifunktsionaalne väljak, seal on käsipalli väravad, ehk tehniliselt seal saab saalijalgpalli mängida, kuid minu meelest on see suuruselt väiksem.

Arvestades asjaolu, et väljak ehitati lühimate tähtaegade raames, võib oletada, et mingeid raskusi projekti elluviimisel ei esinenud?

Ehitusega tõepoolest ei olnud mingisuguseid probleeme. Veelgi enam, oli imestusväärne, kuidas ehitus algas alles mais ja juba septembriks sai väljak valmis. Seega kõik käis väga kiiresti ja operatiivselt. Kord kahe nädala jooksul sõitsime kohale ja jälgisime huviga muutusi ehituse käigus. Oli väga rõõmus meel jälgida, kuidas vana kasutu staadioni kohale, kus jalutati koerasid, kerkis kaasaegne saalijalgpalliväljak. Oli üsna lustakas paradoks, mis seotud väljaku identifitseerimisega. Kuivõrd see asub lahtise taeva all, eesti keeles tähendab aga saalijalgpall otsesõnu, et jalgpalli mängitakse saalis, siis oli lõbus selgitada neile, kes polnud asjaga kursis, et ehitatakse väljakut jalgpalliks saalis, mis on lahtise taeva all. Seega pidi mingil hetkel naasma mini-jalgpalli termini juurde, ehkki Eestis on sellest eemaldutud, kuid nii saab paljudele selgemaks, mida me silmas peame.

Tuleb välja, et peale kehalise kasvatuse tundide, pole sellel võistlusi veel korraldatud?

Käesolevaks hetkeks oleme sellel läbi viinud vaid ühe turniiri – mängisid vanemate klasside kooliõpilased. See turniir ajastati väljaku avamisele. Meie plaanides on korraldada sellel turniire heade võistkondade osalusega, võimalik, et isegi Baltic Futsal League omade. Olen kindel, et mängime sellel sõprusmängu Tallinna Cosmosega.

Kas on lootust, et kunagi näeme sellel ametliku mängu?

Kui eelmise aasta aprillis pandeemia tõttu peatati Eesti meistrivõistlus saalijalgpallis ja vaadeldi mängude läbiviimise alternatiivseid variante, rääkis Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak klubidega suheldes, et nad on uurinud võimalust meistrivõistluse lõpetamiseks avatud väljakutel. Tollel koosolekul ütlesin ma, et meil ei ole veel sellist väljakut, kuid järgmisel aastal see Narva tuleb, ning kui te teoreetiliselt kaalute võimalust mängude läbiviimiseks lahtise taeva all, siis on meil hea meel proovida seda kõike korraldada. Seega ametlike Eesti meistrivõistluse mängude korraldamise perspektiiv sellel väljakul on täiesti olemas.