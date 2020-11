Meistrivõistlus Leedus – 2021. aasta tähtsaim sündmus

Baltic Futsal Marketing on juba tutvustanud Euroopa meistrivõistluse uudiseid, mille finaalosa toimub Madalmaades 2022. aasta talvel. Täna räägime sellest, kuidas toimub Euroopas valimine maailmameistrivõistlusele, mille finaalturniir toimub kolmel Leedu areenil alates 12. septembrist kuni 3. oktoobrini 2021.

Järgmise aasta sügis ilmus FIFA kalendrisse igati arusaadavatel põhjustel: otsus maailmameistrivõistluse turniiri edasilükkamisest aasta võrra edasi on seotud epidemioloogilise olukorraga maailmas. Tänaseks on Euroopal jäänud selgitada välja kõigest üks osaleja seitsmest. Kuid kõigest järgemööda.

Otsus selle kohta, et järjekordne Maailmakarikas mängitakse välja Leedus, võeti vastu FIFA Nõukogu istungi Rwandas kaks aastat tagasi. Teisteks pretendentideks esivõistluse läbiviimisele olid Iraan, Jaapan ja Uus-Meremaa. Turniiri planeeriti läbi viia 12. septembrist 4. oktoobrini 2020, kuid nagu juba eelpool mainisime, lükati see edasi aasta võrra koroonaviiruse pandeemia tõttu. Muuseas, maailmameistrivõistlus toimub Euroopa riigi territooriumil esmakordselt alates 1996. aastast ja saab esimeseks seda sorti võistluseks Leedus FIFA egiidi all. Varem on see riik võõrustanud EM-2013 turniire kuni 19-aastaste noorte meeste seas ja EM-2018 turniire kuni 17-aastaste noorte naiste seas.

Kokku võtab finaalturniirist, mis toimub Vilniuses, Kaunases ja Klaipedas, osa 24 võistkonda. Euroopa delegeerib 7 oma parimat meeskonda valiku tulemusena, sealhulgas meistrivõistluse võõrustaja Leedu, Aasia – 5, Põhja- ja Kesk-Ameerika – 4, Lõuna-Ameerika – 4, Aafrika – 3, Austraalia ja Okeaania – 1. Mõistagi, finaalossa juba pääsesid kehtiv maailmameister Argentiina, ka kõige tituleeritum maailmas – Brasiilia, Aafrika tugevaimad – Egiptus ja Maroko, ja ülivõimas Iraan. Ent meile pakub huvi Euroopa ja tänaseks on olukord järgmine.

Pärast Euroopa valiku eelvooru, kus kohtus 48 võistkonda, sõeluti välja pea kõik madala reitingu omanikud, kelle seas oli kahjuks ka Eesti. Läti koondis aga saavutas võidu oma mikroturniiril ja pääses põhivooru samasse gruppi koos Portugali, Saksamaa ja Tšehhiga. Portugallased ja tšehhid kuuluad Euroopa saalijalgpalli suurklubide hulka, mida nad ka eliitvooru pääsemisega tõestasid. Seega, kolmest Balti riikide esindajast mängivad finaalturniiris ainult peremehed – Leedu koondis. Euroopa eliitvooru tulemuste alusel, mille mängud toimusid 2020. aasta alguses, selgus maailmameistrivõistluse osalejate nelik ja neli meeskonda, mis peavad play-offides välja selgitama veel kaks esindajat Euroopa meistrivõistlusele.

Tulemused



Grupp A

Pääses MM-ile: Portugal

Pääses play-offide'sse: Soome

Langesid välja: Itaalia, Valgevene

Grupp B

Pääses MM-ile: Hispaania

Pääses play-offide'sse: Serbia

Langesid välja: Ukraina, Prantsusmaa



Grupp C

Pääses MM-ile: Venemaa

Pääses play-offidesse: Horvaatia

Langesid välja: Aserbaidžaan, Slovakkia

Grupp D

Pääses MM-ile: Kasahstan

Pääses play-offide'sse: Tšehhi

Langesid välja: Rumeenia, Sloveenia

Play-off mängud tõid järgmiseid tulemusi: Tšehhi – Horvaatia – 2:2 ja 2:2 (6:5 pen). Tšehhi sai Euroopa poolt kuuendaks osalejaks.

Serbia – Soome – 1:0 (teine mäng on määramata ajaks edasi lükatud koroonaviirusega seotud olukorra halvenemise tõttu).

Olles viimase, seitsmenda Euroopa esindaja ootel, toome välja muned huvitavad faktid:

Soome võttis ära punktid Itaalialt ja Portugalilt ning pääses esmakordselt suure saalijalgpalli turniiri play-off mängudesse. Tuleb lisada, et soomlased, nagu ka Valgevene, alustasid võitlust MM-ile pääsemiseks juba eelvoorus.

Hispaania, nagu ka Argentiina ja Brasiilia, ei puudunud üheltki kaheksast maailmameistrivõistlusest, sai kaks korda kulla (2000 ja 2004) ning kolm korda hõbeda.

Eurooplastest mängisid samuti finaalis Itaalia (2004) ja Venemaa (2016). Itaalia ei pääsenud MM finaalstaadiumi kõigest teist korda – esmakordselt alates 2000. aastast.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht