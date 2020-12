Meistrite liiga: vooru järelsõnad

Baltic Futsal Marketing hoiab jätkuvalt kätt Vana Maailma kõige mainekama turniiri pulsil. 24.–29. novembril mängiti saalijalgpalli Meistrite liiga eelvooru mängud, milles astus edukalt ette vaid üks Balti riikide esindaja – Kaunase Vytis.

Nagu juba kirjutasime, andis Läti Petrow Slovakkia meeskonnale alla alles lisaajal, Eesti meister kukkus aga Horvaatias mürinal läbi. Olmissumi ja Viimsi mängu tulemus 9 : 1 on paljuütlev, eelkõige meie mängijate ettevalmistuse taseme osas. Kindlasti on eestlaste amatööristaatus pehmendavaks asjaoluks, kuid perioodilisus, millega Eesti klubidele sellise taseme Euroopa võistlustel „ära tehakse“, teeb valvsaks. Muuseas puudutab see ka suurt jalgpalli, kusjuures igas vanuses Eesti meeskondi.

UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga 1/16-finaalis otsustatakse kõike ühe mängu alusel. Võistlused toimuvad 12.–17. jaanuaril 2021. 9. detsembri loosimisest (algus 14.00 CET) võtavad osa 23 eelvooru võitjat ja üheksa kõige kõrgema UEFA reitinguga meeskonda, kes said automaatselt pääsmed 1/16-finaali.

Siin need meeskonnad on:

Barcelona (ESP, meister) 69,001

Inter (ESP) 60,667

Sporting (POR) 57,999

Kairat (KAZ) 35,667

Benfica (POR) 33,332

KPRF (RUS) 24,000

Ugra (RUS) 20,333

Aktobe (KAZ) 16,000

Dobovec (SVN) 14,501



Eelvooru võitjad



Pesaro (ITA) 14,167

Kherson (UKR) 14,000

Rekord (POL) 10,502

Chrudim (CZE) 10,333

Vytis (LTU) 7,749

Olmissum (CRO) 6,834

Berettyóújfalu (HUN) 6,500

Charleroi (BEL) 6,000

Viten (BLR) 5,501

Luxol St Andrews (MLT) 5,167

Lučenec (SVK) 4,916

Hovocubo (NED) 4,667

Hohenstein-Ernstthal (GER) 3,833

Shkupi (MKD) 3,833

United Galati (ROU) 3,667

Salines (BIH) 2,834

Omonia (CYP) 2,417

Prishtina (KOS) 2,334

Asnières Villeneuve (FRA)

АЕK (GRE) 0,750

Differdange (LUX) 0,583

Eelvooru mängud Gentofte-Leo ja Minerva-Saltires on tühistatud. Otsuse selles küsimuses teeb UEFA täitevkomitee.

Hooaja kalender

1/16-finaal: 12.–17. jaanuar

1/8-finaal: 16.–21. veebruar

Finaalosa (veerandfinaalid, poolfinaalid, finaal) – aprill/mai, konkreetsed kuupäevad avaldatakse hiljem

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht