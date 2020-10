Meistrite liiga uuel hooajal mängib 55 klubi

Baltic Futsal Marketing on oma lugudes juba mitu korda puudutanud järjekordse Meistrite liiga hooaja mängude teemat. Ülesastumisest Euroopa saalijalgpalli kõige tähtsamal klubipõhisel turniiril unistavad mitte ainult mängijad, vaid ka kõik klubide esindajad, kes on omale võtnud klubi juhi vastutusrikka rolli.

Niisiis toimub 27. oktoobril Šveitsis Nyonis 2020/21. hooaja Meistrite liiga eelvooru loosimine. Kuid sellest loosimisest võtavad osa 46 klubi 55-st. Asi on selles, et neli Euroopa assotsiatsiooni, kelle klubidel on kõrgeim reiting – Hispaania, Portugal, Venemaa ja Kasahstan –, said õiguse esitada kaks trofee taotlejat riigi kohta. Seega kaheksa nende meistrivõistluste esindajatest, sealhulgas kehtiv turniirivõitja Barcelona koos Sloveenia klubiga Dobovec, kes lisandus kaheksale tänu oma kõrgele reitingule, stardivad, alustades 1/16-finaalist. Ülejäänud 46 alustavad eelvoorust. Erinevalt eelmistest mängudest koosnevad vastasseisud kõikidel selle hooaja etappidel ühest mängust. Sellised on UEFA piirangud, mis on seotud osalejate ohutusega: mida vähem mängulisi ja organisatoorseid kontakte, seda parem.

Pärast loosimist moodustatakse 23 paari, kes selgitavad omavahelisi suhteid perioodil 24.–29. november. Seejärel, 1/16-finaali (mängud toimuvad 12.–17. jaanuarini) koosseisu määratlemiseks lisanduvad neile 23 vastasseisude võitjale needsamad üheksa reitingulist klubi eesotsas Barcelonaga, kes võitis oma kolmanda tiitli selle aasta 11. oktoobril.

Meil on hea meel teatada, et 27. oktoobril loosimises osalevate Balti riikide esindajate hulka on sattunud meeskonnad, kelle mängulist panust Baltic Futsal League’i arengusse on raske ülehinnata: nendeks on oma riikide meistrid – Kaunase Vytis ja Riia Petrow. Lisaks neile saab oma vastase teada ka Eesti kehtiv meister – klubi Viimsi. Kokkuvõttes mängivad uuel hooajal 15 debütanti, kelle hulgas Prantsuse Asnières Villeneuve, kes, nagu juba varem mainisime, meelitas suvel Hispaania klubist Inter üle mitmekordsed turniirivõitjad Ricardinho ja Ortize.

KALENDER (UEFA ametliku veebilehe teave)

Eelvoor: 24.–29. november

1/16-finaal: 12.–17. jaanuar

1/8-finaal: 16.–21. veebruar

Finaalosa (1/4-finaal, 1/2-finaal, finaal) – aprill/mai 2021



Alustavad 1/16-finaalist (pärast sulge klubi reiting)



Barcelona (ESP, meister) 69,001

Inter (ESP) 60,667

Sporting (POR) 57,999

Kairat (KAZ) 35,667

Benfica (POR) 33,332

KPRF (RUS) 24,000

Ugra (RUS) 20,333

Aktobe (KAZ) 16,000

Dobovec (SVN) 14,501



Alustavad eelvoorust



Pesaro (ITA) 14,167

Kherson (UKR) 14,000

Rekord (POL) 10,502

Chrudim (CZE) 10,333

Vytis (LTU) 7,749

Leo (ARM) 7,500

Araz (AZE) 6,999

Olmissum (CRO) 6,834

Berettyóújfalu (HUN) 6,500

Charleroi (BEL) 6,000

Viten (BLR) 5,501

Luxol St Andrews (MLT) 5,167

Lučenec (SVK) 4,916

Crvena Zvezda (SRB) 4,667

Hovocubo (NED) 4,667

Hohenstein-Ernstthal (GER) 3,833

Shkupi (MKD) 3,833

United Galati (ROU) 3,667

Minerva (SUI) 3,376

Salines (BIH) 2,834

Omonia (CYP) 2,417

Prishtina (KOS) 2,334

Helvecia (ENG) 2,168

Asnières Villeneuve (FRA) 2,112

Gentofte (DEN) 2,084

TGU (GEO) 2,000

Allstars (AUT) 2,000

Hammarby (SWE) 1,667

Petrow (LVA) 1,667

Viimsi (EST) 1,500

Akaa (FIN) 1,333

Titograd (MNE) 1,167

Lynx (GIB) 1,001

АЕK (GRE) 0,750

Tirana (ALB) 0,750

Piyalepasa (TUR) 0,667

Utleira (NOR) 0,667

Ashdod Dolphins (ISR) 0,583

Differdange (LUX) 0,583

Blue Magic (IRL) 0,583

Cherno More (BUL) 0,500

Soltrais (SCO) 0,500

Swansea University (WAL) 0,250

Encamp (AND) 0,250

Fiorentino (SMR) 0,084

Rosario (NIR) 0,000



Valeri Tšumatšenko

BFM-i pressijuht