Meistrite liiga: loosimine soosib Leedut

Leedu klubi president Darius Gurskis andis hinnangu tulevasele vastasele ja võimalikule õhkkonnale, milles mäng aset leiab: „Jäime rahule eelkõige sellega, et mängime euroliidu territooriumil, kus kehtivad ühised nõuded piiriületusele. Oleks olnud kehvem seis, kui oleksime sattunud kokku Valgevene Viteniga. Mis puudutab sportlikku aspekti, siis minu hinnangul on sakslased tugevuselt teised nende seast, kes oleks võinud meile sattuda loosikorvist, mille UEFA meile loosimise eel määras. Seal olid veel kreeklased ja makedoonlased.“

Esitleme loosimise täielikke tulemusi

Barcelone (ESP) – Prishtina (KOS)

Prishtina (KOS) Luxol St Andrews (MLT) – Dobovec (SVN)

Dobovec (SVN) Minerva (SUI) – Benefica (POR)

Benefica (POR) Chrudim (CZE) – Differange (LUX)

Differange (LUX) Inter (ESP) – Hovocubo (NED)

Hovocubo (NED) Asnières Villeneuve (FRA) – Pesaro (ITA)

Pesaro (ITA) Olmissum (CRO) – Charleroi (BEL)

Charleroi (BEL) Sporting (POR) – Gentofte (DEN)

Gentofte (DEN) АЕК (GRE) – Aktobe (KAZ)

Viten (BLR) – Kairat (KAZ)

Kairat (KAZ) Kherson (UKR) – Shkupi (MKD)

Shkupi (MKD) Hohenstein-Ernstthal (GER) – Vytis (LTU)

Vytis (LTU) Salines (BIH) – Ugra (RUS)

Ugra (RUS) Lučenec (SVK) – KPRF (RUS)

KPRF (RUS) Omonia (CYP) – Berettyoujfalu (HUN)

Berettyoujfalu (HUN) Rekord (POL) – United Galati (ROU)

Võrdlemisi intrigeerivana näib Prantsusmaa ja Itaalia meistrite vastasseis. 16 tugevaima seas ei saa olema ühte Meistrite liiga 2020/21 hooaja favoriitidest. Asi on selles, et Itaalia klubisaalijalgpall on revolutsioonilisel tõusulainel, Prantsuse meister aga purustab järjepanu kõiki oma staaride Ricardinho ja Ortize jõupingutuste najal. Tugev ja ettearvamatu paar Viten – Kairat peaks näitama säravat mängu, milles ei võta keegi võitu loovutada Meistrite liiga kahekordsetele võitjatele: valgevenelased on meisterlikkust suurel määral viimase kahe aastaga lihvinud. Mis puudutab teisi paare, siis enamikus nendest on esindatud ilmselged favoriidid: Rekord, KPRF, Ugra, Vytis, Kherson, Aktobe, Sporting, Inter, Benefica, Dobovec ja Barcelona… Meenutagem, et sellel etapil selgub kõik ühes mängus. Mängud toimuvad 12.–17. jaanuaril 2021.

Huvitavad faktid

Barça sai eelmisel hooajal teiseks kolmekordseks turniiri võitjaks.

Alates 1/16-finaalist stardivad samuti viiekordne võitja Inter ja veel neli endist meistrit: Benefica, Kairat, Sporting ja Ugra.

Kairat osaleb turniiris rekordilist 17. korda.

Viis meeskonda murdsid läbi eelloosimisest oma debüteerivas seltskonnas: Asnières Villeneuve, Olmissum, Prishtina, Salines ja United Galati.

Prantsuse meistri Asnières Villeneuve värve kaitsevad Ricardinho ja Ortiz, meeskonda treenib aga Jesús Velasco – kõik nad on mitmel korral võitnud turniiri Interiga.

Kõik UEFA saalijalgpalli turniiride mängud mängitakse edaspidise korralduseni kinniste uste taga.