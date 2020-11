Meistrite liiga: kõige keerulisem vastane on Viimsil

Baltic Futsal Marketing jätkab UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga eelvooru loosimise kommenteerimist. Meenutagem, et möödunud teisipäeval jagati 46 klubi 23 paariks, kes mängivad perioodil 24. kuni 29. november üheainsa mängu, mille võitja pääseb 1/16-finaali. Täna tutvustame teile Leedu, Läti ja Eesti meistrite vastaseid.

Baltikumi kõige kõrgema reitinguga klubi Vytis ootas loosimisel vastast, kes oleks paberite järgi selgelt nõrgem. Sellele vaatamata seisab Kaunase klubil ees kohtumine võrdlemisi tugeva Hammarbyga, kes tuli möödunud suvel esimest korda Rootsi meistriks. Kollektiiv Stockholmist võitis regulaarsed meistrivõistlused kuuepunktise edumaaga lähima vastase ees ja seejärel kinnitas oma meistritiitlile suunatud ambitsioone play-off'is. Isegi koroonaviiruse pandeemia tõttu tekkinud paus ei suutnud Hammarbyt rivist välja lüüa – vaheaeg esimese ja poolfinaali mängu vahel Uddevallaga kestis tervelt kolm kuud. Käimasolevatel meistrivõistlustel ei laabu valgetes ja rohelistes värvides mängijatel asjad nii hästi – kaks lüüasaamist kuues mängus ning tulemuseks vaid kuues koht turniiritabelis. Ent vaatamata sellele ei tasu Vytisel end lõdvaks lasta, arvestades eelvooru „ühe mängu“ formaati. Igas eraldiseisvas mängus võib igaüks võita keda iganes.

Läti Petrowi vastaseks sai Slovakkia meister Lučenec. Selle klubi võitude seeria on muljet avaldav – rahvuslikel meistrivõistlustel pole kahekordne meister kaotanud alates 2019. aasta 1. maist. Käesolevaks hetkeks koosneb Lučeneci võidukas seeria 21 mängust ja kõigest ühel korral ei õnnestunud neil võiduni jõuda, kui selle aasta veebruaris mängiti viiki Banska Bystricaga. Ootuspäraselt alustasid nad ka praegust hooaega sama võimsalt: kolm võitu kolmes mängus – löödud ja möödalastud pallide vahekorraga 26 : 8. Petrowi jalgpallurid, ehkki kõrgklassi mängijad, on praegu üsna keerulises olukorras: Läti meistrivõistlused on alanud, kuid katkestati teise vooru ajal koroonaolukorra tõttu. Seega jäid Aleksander Savintsevi mängijad mõneks ajaks mängupraktikata. Ehkki meistrivõistlused plaanitakse taastada juba lähimal nädalavahetusel ja on võimalus, et oma ajaloo esimesele Meistrite liiga mängule läheb Petrow täiesti ettevalmistunult. Lõpetamata hooaja võitja Eestis – Viimsi Smsraha – sai oma vastaseks Horvaatia klubi Olmissum.

Riigis, kus saalijalgpall on väga populaarne ja rahvuskoondisel on üsna kõrge maailmareiting, on iga klubi tõeliseks jõuks, rääkimata meistrivõistlustest. Mängijad Omišist üllatasid eelmisel hooajal kõiki saalijalgpallifänne, võites kulla rahvuslikel meistrivõistlustel kohe esimesel aastal pärast esiliigast väljumist. Intrigeerivalt peadpööritavas finaalis Novo Vrijemega (tollase meistriga) viis Olmissum kõigepealt põhiaja viiki ja seejärel võttis penaltiseerias tiitli endale. Praegust hooaega alustasid meistrid enam kui kindlalt: neli võitu neljas mängus, lisaks veel üks võit Novo Vrijeme üle. Rääkimata sellest, et nad lõid kõikidest vastastest rohkem väravaid (18) ja lasid sisse lüüa kõige vähem (3). Eesti meistrivõistlused stardivad eeloleval nädalavahetusel, ent Viimsi Smsraha juba avas hooaja mänguga riikliku Superkarika eest Narva Unitediga, millest väljus võitjana. Kahtlemata lisab selle trofee võitmine Eesti klubile enesekindlust ka enne Vana Maailma kõige mainekamal turniiril avalöögi tegemist.

Igor Smirnov