Meistrite liiga: kaheksast finalistist – kuus võitjat!

Möödunud nädalavahetusel selgusid kaheksa meeskonda, kes asuvad mais võitlusesse Euroopa saalijalgpalli peatrofee – UEFA Meistrite liiga karika eest. Baltic Futsal Marketing annab kaheksandikfinaali mängudele oma kommentaarid.

18. veebruar

Aktobe – Dobovec 1 : 2

Esimestena sisenesid kaheksandikfinaali mängijad Sloveenia Dobovecist. Nad suutsid saavutada südika võidu Almatõs, murdes olukorra teisel poolajal. Mõlema meeskonna jaoks on kaheksa finalisti hulka pääsemine ajaloo suurim saavutus ja sloveenlastel see õnnestus.

19. veebruar



Inter – Kherson 4 : 2

Mängu alguse hetkeks olid hispaanlased peaaegu täielikult oma koosseisu muutnud ja jätnud finantsiliste lahkhelide tõttu hüvasti meeskonna liidritega. Seetõttu ei olnud mängu tulemus nii etteaimatav. Ukraina meister oli otsustavalt häälestatud, andes peremeestele vastulöögi esimestest minutitest alates. Kohtumise lõpuni säilis võrdne seis – 2 : 2, kuid Khersoni treener otsustas siinkohal riskida ja vahetas väravavahi välja viienda väljakumängija vastu. Selle tulemusena löödi ukrainlaste tühja väravasse kaks palli ja nad naasid koju tühjade kätega.

Barca – Asnières Villeneuve 2 : 1

Veel üks ettearvamatu tulemusega mäng, vaatamata Barcelona reitingule Euroopa saalijalgpalli tabelis. Prantslaste eest mängisid Ricardinho ja Ortiz ning see tähendas, et peremeestel polnud põhjust kerget jalutuskäiku oodata. Nii ka juhtus: Asnières avas seisu ja esimesel poolajal avanes neil veel võimalusi skoori suurendamiseks, kuid nad ei suutnud eelisseisu siiski kinni hoida. Lõpptulemusena, paljuski tänu oma liidrile Ferraole, saabus peremeeste raske ja ilus võit.

20. veebruar



Ugra – Vytis 3 : 0.

Leedukad – lihtsalt tublid! Pikaks ajaks jääb meelde väärikas vastupanu ühele Venemaa saalijalgpalli juhtivale meeskonnale Moskvast, kus see mäng ka aset leidis. Kolm Vytise mängija lööki Ugra väravasse oleksid võinud tulemust muuta, kuid võitis tugevam.

Kairat – United Galati 6 : 1

Sporting – Chrudim 5 : 1

Benfica – Berettyóújfalu 5 : 0

Olmissum – KPRF 1 : 2

Horvaatlased soovisid väga võita, õppides vastast risti ja põiki tundma. Nad avasid seisu, kuid moskvalaste treeneri Besik Zoidze meisterlik meeskonna mängu juhtimine sundis võõrustajaid oma lüüasaamist tunnistama. Lisaks näitas ilusat mängu Janar Asadov, kes lõi Olmissumi väravasse kaks palli.

Ees on veerandfinaal. Meenutame, et veerandfinaali paaride koosseisud on juba teada: need määrati klubide reitingu koefitsientide alusel. Selle tulemusena mängib Barcelona Doboveciga, Inter kohtub Ugraga, millest saab 2016. aasta finaali kordus, Sporting asub võitlusse KPRF-iga ja Kairat Benficaga. Finaalmänge võõrustab 28. aprillist kuni 3. maini Minsk Arena, kuid pole välistatud veerandfinaali liigutamine teise linna.

Nagu tavaliselt, siis ka mõned huvitavad faktid veerandfinaali teemal: