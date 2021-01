Meistrite liiga: juba homme jääb neid alles 16

Põnevate sündmuste ootuses tuletab Baltic Futsal Marketing meelde, et 15.–16. jaanuaril toimuvad UEFA Meistrite liiga 1/16-finaali mängud. Meenutagem, et kõik saab otsustatud ühe mängu alusel, mille tulemust võib mõjutada mitte üksnes meisterlikkus ja kõrge koht Euroopa saalijalgpalli reitingutabelis.

Loosimisest, mis toimus 9. detsembril, võttis osa 23 eelvooru võitjat ja üheksa kõige kõrgema koefitsiendiga meeskonda, kes said otsepääsmed 1/16-finaali. Loosimise tulemusel moodustusid järgmised paarid:

Barcelona (ESP) – Prishtina (KOS)

Luxol St Andrews (MLT) – Dobovec (SVN)

Minerva (SUI) – Benfica (POR)

Chrudim (CZE) – Differdange (LUX)

Inter (ESP) – Hovocubo (NED)

Asnières Villeneuve (FRA) – Pesaro (ITA)

Olmissum (CRO) – Charleroi (BEL)

Sporting (POR) – Gentofte (DEN)

АЕK (GRE) – Aktobe (KAZ)

Viten (BLR) – Kairat (KAZ)

Kherson (UKR) – Shkupi (MKD)

Hohenstein-Ernstthal (GER) – Vytis (LTU)

Salines (BIH) – Ugra (RUS)

Lučenec (SVK) – KPRF (RUS)

Omonia (CYP) – Berettyóújfalu (HUN)

Rekord (POL) – United Galati (ROU)

Eelmise hooaja peatrofee omanik Barcelona avab nüüdse põgusa hooaja esimesena: 15. jaanuaril mängivad sinistes ja granaatpunastes värvides mängijad oma väljakul Kosovo meistriga. Selles mängus, nagu vaat et pooltes nendest mängudest, mida graafikus näete (kõik teised mängud toimuvad 16. jaanuaril), on olemas ilmselge favoriit. Ent on hästi teada, et ühele mängule suudab end häälestada iga autsaider. Mis puudutab teravamat konkurentsi, mille puhul pole liider enne stardivilet etteaimatav, siis seda ootame vastasseisudest Viten – Kairat ja Asnières Villeneuve – Pesaro. Esimesel juhul saab Valgevene meister oma koduväljakul olema traditsiooniliselt tugev Meistrite liiga kahekordse võitja vastu, kes põeb põlvkondade vahetust. Prantsusmaa ja Itaalia meistrite vastasseisus aga kohtuvad Asnières Villeneuve’i kolme staari meisterlikkus ning Pesaro mängijate tugev meeskonnavaim.

Baltic Futsal League’i esindajal Kaunase Vytisel ei tohiks Saksamaal probleeme tekkida. Kuni Bundesliga pole moodustunud ja kuni Saksamaa klubid pole Euroopas veel radasid sisse sõitnud, pole neil veel edu loota. Vytis on juba võitlusvalmis meeleolus ja sõidab Saksamaale ainult võitma.

Siin aga mõned põnevad tähelepanekud Meistrite liiga 1/16-finaali mängude kohta

Barca sai eelmisel hooajal teiseks kolmekordseks turniirivõitjaks.

Alates 1/16-finaalist stardib ka viiekordne võitja Inter ning veel neli endist meistrit: Benfica, Kairat, Sporting ja Ugra.

Kairat osaleb turniiril rekordiliselt 17. korda.

Viis meeskonda pääsesid 1/16-finaali eelvoorust, osaledes esimest korda Meistrite liigas: Asnières Villeneuve, Olmissum, Prishtina, Salines ja United Galati.

Prantsusmaa meistri Asnières Villeneuve’i värve kaitsevad Ricardinho ja Ortiz, meeskonda aga treenib Jesús Velasco – kõik nad on rohkem kui korra võitnud turniiri Interiga.



Kõik UEFA saalijalgpalliturniiride mängud mängitakse edasiste korraldusteni kinniste uste taga pealtvaatajateta.

Meistrite liiga 1/8-finaali loosimine toimub 21. jaanuaril.