Meistrite liiga: Herson usub sensatsiooni

Baltic Futsal Marketing tuletab meelde, et 18. veebruaril stardib UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga 1/8-finaal. Üheks põnevamaks vastasseisuks saab olema mäng, kus loosi tahtel kohtuvad Hispaania mitmekordne meister Inter ja Ukraina parim meeskond Hersoni Prodexim. Ukraina „veskimeeste“ peatreener, brasiilia spetsialist André Brocanelo on veendunud kohtumise ettearvamatuses. Toome ära katkendi Prodeximi klubi pressiteenistusele antud Brocanelo intervjuust.

André, kuidas hindate meeskonna tööd kolmes järjestikuses mängus (kaks karikamängu ja üks meistrivõistluse oma) Meistrite liigaks ettevalmistamise seisukohalt?

Kaks järjestikust mängu Ukraina karikavõistlustel olid väga suureks füüsiliseks ja moraalseks stressiks. Kalender ei soosi, enamasti seetõttu, et oleme meeskond, kes pakub kõige rohkem mängijaid koondisesse. See pole õigustus, vaid reaalsus. Seetõttu oli vähe väravaid ja see ei soosinud vaatemängulisust.

Liikusime edasi ja tehtud pingutused olid säravad, peamiselt iseloomu aspektist, mida näitasime otsustavas mängus ja mida meil läheb vaja Madridis. Pärast Ukraina karikaturniiri veerandfinaali pääsemist mängisime meistrivõistluste põhiturniiri viimase mängu. Mängijad, kellel on vähem mängupraktikat, olid rohkem aega väljakul, et võidelda peaosade eest eelseisvates kohtumistes. Tulemus oleks pidanud olema rohkem muljet avaldav, teisel poolajal tundsin vajakajäämist intensiivsuses. Nende peades oli mäng juba otsustatud, millega ma ei saa nõustuda. Peame alati püüdlema maksimumi poole, see on meile iseloomulik.

Kas meeskond on alustanud ettevalmistusi Meistrite liiga mänguks? Millised aspektid on selles ettevalmistuses kõige olulisemad?

Ettevalmistus saab olema põhjalik. Inter on maailma parimate meeskondade kolmikus, neil on suurim auhindade hulk läbi ajaloo maailma parimas liigas. Ning see on vankumatu tõsiasi. Korraldame selle perioodi kahes etapis. Ühe meie linnas – neli päeva –, ja teise Hispaanias – koos kohanemisajaga.

Kuidas arvate, kas Hersoni meeskond mängib Meistrite liiga 1/8-finaali mängus?

See on käesoleva hooaja kõige olulisem mäng. Sellest, et Ukraina meister mängib Hispaania meistri vastu, paljud vaid unistavad. Selle unistuse elluviimine oleks midagi uskumatut. Sellises vastasseisus võidu saavutamine oleks tohutuks adrenaliiniannuseks kogu ülejäänud hooajaks ja see on suurepärane. Teeme kõik endast oleneva, et esindada oma klubi ja riiki parimal võimalikul viisil. Loodan, et anname 19. veebruaril suurepärase lahingu, meil on hiilgavad oskused ja tahtmisest puudu ei tule!

Jagage meeskonna plaane seoses Madridi reisiga.

Meil on neli treeningut Hersonis ja viis Madridis. Liigutame mägesid paigast, peaasi et teeme kõik, mis võimalik. 19. veebruar on päev, kui saame ajaloo ümber kirjutada. Kõik sõltub meist. Positiivne mõtlemine, suure vastase tundmaõppimine, austus ja vaprus … Meil on suurepärane meeskond. Meil on olemas kõik vajalik, tuleb ainult see töösse lasta. Kõnealune mäng võib muuta meie elu, kuid see, mida oleme juba loonud, kuulub meile.

Allikas: MFC Prodexim