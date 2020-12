Meistrite liiga – draama- ja komöödiateater

Baltic Futsal Marketing jagab oma emotsioone eelvooru mängude osas. 23 paariks jagatud 46 meeskonda selgitasid ühest mängust koosnevates vastasseisudes välja, kes jätkab etteasteid Vana Maailma mainekaimal võistlusel. Leedu Vytis osutus ainsaks Baltikumi esindajaks, kes pääses Meistrite liiga 1/16-finaali. Meenutagem, et Kaunase meeskond tähistas edu, mis saavutati vastasseisus Rootsi Hammarbyga tulemusega 3 : 1.

Teine BFLi osaleja, Läti Petrow, võõrustas Jelgavas Slovakkia Lučeneci ja tegemist oli võrdlemisi dramaatilise vaatemänguga. Kuus minutit enne põhiaja lõppu oli Läti meister seisuga 1 : 3 läbi kukkumas, kuid suutis kõigepealt kaotusseisu kahandada ja viimasel minutil viia kohtumise hoopis lisaajale. Mõlemad lisaajad möödusid vastastikuste rünnakute saatel, ent Slovakkia meeskonnal õnnestus lüüa võiduvärav penaltiseeria eel. Tõenäoliselt just kogemus osutuski lõppkokkuvõttes võtmeasjaoluks, mis kallutas kaalukausi Lučeneci kasuks.

Eesti meister Viimsi Smsraha suundus Horvaatiasse mängule Olmissumiga ja vaatamata sellele, et Omiši klubi debüteeris Meistrite liigas, sai mängueelsete seisude alusel favoriidiks just tema. Oma staatust kinnitasid meistrid juba mängu esimese kuue minuti jooksul, tabades eestlaste väravat kolm korda. Vaheajaks põles tablool praktiliselt lootusetu 6 : 0 ja Viimsi meeskonnal jäi üle vaid säilitada väärikust selles kurvas eksimuste komöödias. Märgime, et külalistel õnnestus maine päästmiseks lüüa üks värav – kohtumise lõpupoole realiseeriti penalti, ent vaevalt et lõpptulemus 9 : 1 vastab ootustele, millega Eesti meister Horvaatiasse mängima suundus.

Valgevene meister Viten kohtus Bulgaariast Varnast pärit Cherno Morega ja selgitas võitja välja viis minutit enne esimese poolaja eesriide langemist: Orša meeskond tabas külaliste väravaid 14.–19. minutil viis korda. Eraldi tasub mainida vapustavat Artem Kozeli üle pea löödud väravat, tänu millele avas Viten mänguarve. See värava vallutamine peab kindlasti pääsema Meistrite liiga kaunimate väravate nimekirja. Võimalik, et bulgaarlased olid nähtust nii vapustatud, et lülitasid ennast mängust viieks minutiks välja – muudmoodi lõpptulemust seletada ei saagi. Kokkuvõttes suutis Valgevene meister väravad puutumatuna hoida, tabades ise sihtmärki seitsmel korral – 7 : 0, Viten liigub edasi.

Ukraina Prodeksim Hersonist sai vastaseks reitingu poolest nõrgima eelvooru klubi – Põhja-Iirimaa Rosario –, kes astus Meistrite liigas ette esimest korda. Mäng sarnanes vaevalt professionaalse saalijalgpalliga – külalised polnud ilmselgelt sellise taseme mänguks valmis ja juba enne vaheaega lasid nad endale 11 väravat lüüa. Kohtumise teise poolaja päris alguses õnnestus Põhja-Iirimaal üks värav lüüa, kuid parem, kui nad poleks seda teinud. Ukrainlased tundsid end sellest asjaolust justkui solvatuna ja läksid täiesti hoogu – mäng lõppes seisuga 28 : 1. Tõenäoliselt jääb Odessa-visiit Rosario mängijate ja treenerite koosseisu mällu väga pikaks ajaks.

Eelvooru ei saa edukaks pidada ka Skandinaavia klubide jaoks – Soome Akaa andis minimaalse seisuga alla Tšehhi Chrudimile (1 : 2), Norra Utleira purustati koduseinte vahel Hollandi Hovocubo poolt (0 : 11), Rootsi Hammarby alistus Vytisele, mäng Taani Gentofte ja Armeenia Leo vahel aga jäi hoopistükkis ära, selle saatuse otsustab UEFA distsiplinaarkomitee hiljem.

Peamine rahurikkuja Euroopa saalijalgpallis – Prantsusmaa Asnières Villeneuve, mis muutus pärast tõeliste maailmastaaride Ricardinho ja Carlos Ortize liitumist veelgi tugevamaks, debüteeris samuti Meistrite liigas. Prantsuse klubi vastaseks sai võrdlemisi tugev Crvena Zvezda, kuid favoriitidele vastu seista Serbia meister ei suutnud – lõppseis 7 : 3.

2014. aasta pronksivõitja Aserbaidžaani Araz, kes osales Meistrite liiga mängudes juba 15. korda, ei saanud eelvoorust edasi – Kreeka AEK lõi vastase välja mängujärgsete penaltite täpse realiseerimisega.

Vankumatu Andorra meister Encamp võttis Meistrite liiga mängudest osa juba 14. korda, kuid ei suutnud taas eelvoorust edasi pääseda. Bosnia Salines võitis andorralasi seisuga 10 : 3, kaks kolmest väravast lõi aga Encampi eest endine jalgpalliklubide Barcelona ja Sevilla ning Argentina koondise staar Javier Saviola.

Pühapäeva õhtul pääsesid rahvusspordi ajalukku saalijalgpallurid Luksemburgi Differdange’ist: kunagi varem pole veel selle riigi klubi Meistrite liiga eelvoorust edasi pääsenud. Kõigele vaatamata Differdange’i mängijatel see õnnestus – Londoni Helvecia alistati seisuga 6 : 0, mis oli ühtlasi kinnituseks Inglise saalijalgpalli sügavaimale kriisile.

Järgmine Meistrite liiga voor, milles 23 eelvooru võitjat ja üheksa suurima reitinguga meeskonda moodustavad 1/16-finaali paarid, leiab aset 12.–17. jaanuarini. Loosimine toimub 9. detsembril.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht