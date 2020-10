Meistrite liiga 2020/21. Liisk on langenud!

Baltic Futsal Marketing esitleb kõige oodatumat sündmust oktoobris – UEFA Meistrite liiga eelvooru loosimist. Kõik kolm Balti riikide meistrit said oma vastased teada.

27. oktoobril jagas UEFA Meistrite liiga eelvooru loosimine 46 osalejat 23 paariks. Selle etapi mängud toimuvad 24.–29. novembrini. Võitjad liituvad 1/16-finaalis üheksa kõige kõrgema koefitsiendiga osalejaga. Kogu 2020/21. hooaja vältel tehakse kõik otsused igas vastasseisus ainult ühe mängu tulemuste põhjal.

Eesti meister – Viimsi Smsraha – sai tõenäoliselt kõige tõsisema vastase nende klubide seast, kes sattusid Balti meeskondadele. Horvaatia saalijalgpall on üks kõige eesrindlikumaid Euroopas. Riigi koondis on väga tugev ja selle mängijad ei astu üles üksnes rahvuslikel esivõistlustel. Lähemal ajal tutvustame teile kindlasti Horvaatia saalijalgpalli eripärasid. Nende kõige tuntum esindaja Mićo Martić juhib Soome rahvuskoondist. Kaunase Vytisel ja iseäranis riialastel näib järgmisesse vooru pääsemise ülesanne olevat võrdlemisi lahendatav: rootslased ja slovakid ei ole nendes paarides favoriidid, seda enam, et erinevalt Eesti meistrist mängivad Leedu ning Läti meeskonnad koduväljakul.

Loosimise tulemused

Olmissum (CRO) – Viimsi (EST)

Hohenstein-Ernstthal (GER) – Piyalepasa (TUR)

Petrow (LVA) – Lučenec (SVK)

Chrudim (CZE) – Akaa (FIN)

Shkupi (MKD) – Blue Magic (IRL)

Allstars (AUT) – Luxol St Andrews (MLT)

Asnières Villeneuve (FRA) – Crvena Zvezda (SRB)

Viten (BLR) – Cherno More (BUL)

Charleroi (BEL) – Lynx (GIB)

Prishtina (KOS) – Tirana (ALB)

Titograd (MNE) – Pesaro (ITA)

Encamp (AND) – Salines (BIH)

Omoni (CYP) – Fiorentino (SMR)

Kherson (UKR) – Rosario (NIR)

Gentofte (DEN) – Leo (ARM)

АЕK (GRE) – Araz (AZE)

Minerva (SUI) – Soltrais (SCO)

Vytis (LTU) – Hammarby (SWE)

Differange (LUX) – Helvecia (ENG)

Utleira (NOR) – Hovocubo (NED)

Rekord (POL) – Swansea University (WAL)

United Galati (ROU) – Ashdod Dolphins (ISR)

TGU (GEO) – Berettyóújfalu (HUN)

Mängude kalender

Eelvoor: 24.–29. november

1/16-finaal: 12.–17. jaanuar (loosimine: 9. detsember)

1/8-finaal: 16.–21. veebruar

Finaalosa (veerandfinaalid, poolfinaalid, finaal) – selgub hiljem

Alustavad võitlust 1/16-finaalis

Barcelona (ESP, meister)

Inter (ESP)

Sporting (POR)

Kairat (KAZ)

Benfica (POR)

KPRF (RUS)

Ugra (RUS)

Aktobe (KAZ)

Dobovec (SVN)

Valeri Tšumatšenko

BFM-i pressijuht