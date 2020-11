Massimo Bellarte: Itaalia saalijalgpall vajab tegusid

Kohe pärast ametisse nimetamist andsite teada, et „käes on aeg julgeteks tegudeks“. Mida te sellega silmas pidasite?

Asi on selles, et eelmised Itaalia koondise tulemused on olnud paljude aastate jooksul Itaalia saalijalgpalli aeglase arengu tagajärg. Jah, me võitsime EURO 2003. ja 2014. aastal, kuid me ei kasutanus edu calcetto (saalijalgpalli nimetus Itaalias – BFM-i märkus) professionaalsuse kasvatamiseks Itaalias. Meil kõigil on vaja julgust, et võtta vastu otsuseid, mis võivad jätta pärandi Itaalia saalijalgpallile, et tulevikus oleks võimalik tagada spordiala õitseng.

Miks on teid hakatud filosoofiks kutsuma? Ja mida arvate sellest, et Itaalia ei kvalifitseerunud 2021. aasta saalijalgpalli maailmameistrivõistlustele?

Arvan, et minu hüüdnimi tuleneb sellest, et olen mõtleja, mitte lobiseja, ent kui hakkan saalijalgpallist rääkima, tahaksin ma kuulaja mõtteid otsesõnu leegiga sütitada. Kui Itaalia ei pääsenud 2021. aasta maailmameistrivõistlustele, tegin ettepaneku heita Itaalia saalijalgpallile pilk kõrvalt. Tuli välja, et rahvuskoondise ebaedu peegeldas tolle hetke saalijalgpalli olukorda riigis. Meil on palju tööd, alustades pisiasjadest, meil on vaja leida võimalus ühinemiseks ja hakata lahendama probleeme, mis, nagu me kõik teame, eksisteerivad, ning me ei saa enam neid ignoreerida.

Teie täisväärtuslik debüüt toimub detsembris, EURO 2022 kvalifikatsioonimängude ajal. Kas olete juba ettevalmistusi alustanud? Mida loodate saavutada parketil ja väljaspool seda?

Jah, minu debüüt toimub detsembris, kuid COVID-19 pandeemia tõttu pole ma kindel, et see toimub õigel ajal. Sellele vaatamata me valmistume. Kogume meeskonna kokku nendest, kes hakkavad võitlema ilmselge eesmärgi saavutamise nimel Itaalia rahvuskoondise jaoks – Euroopa meistrivõistlustele kvalifitseerumiseks. Soovin aidata kaasa saalijalgpalli arengule mistahes viisil, mida oskan: näiteks korraldada ümber laste ja noorte segment, samuti taastada Itaalia treenerite kooli maine.

Itaaliast väljaspool areneb saalijalgpall üle terve maailma. Sellele vaatamata teatas Inglismaa Jalgpalliliit hiljuti saalijalgpalli rahastuse kärpimisest, millele järgnes rahvusmeeskonna laiali saatmine. Mida mõtlesite, kui nendest uudistest kuulsite, ja kuidas see otsus mõjutab saalijalgpalli tervikuna?