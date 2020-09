Maksim Sen: tahame pääseda meistrite liiga eliitraundi!

Baltic Futsal Marketing jätkab teie tutvustamist teemal, kuidas Baltic Futsal League osalejad-meeskonnad uueks hooajaks ette valmistuvad. Täna suundume Riiga.

Läti Petrow siseneb uude hooaega üsnagi uuenenult: klubi on vahetanud treenerit, liitis endaga mõned leegionärid ja valmistub stardiks Meistrite liigas sellel sügisel. Toimunud muudatustest tegime juttu ka Riia klubi jalgpalluri Maksim Seniga.

Meeskond on sel suvel märgatavalt uuenenud, kuid peamiseks täienduseks on treener Aleksandr Savintsev, kes töötas Minski klubis Stolitsa ja Valgevene koondises. Mis on muutunud treeningprotsessis tema tulekuga?

Igal treeneril on oma metoodikad. Püüame kohaneda treener Aleksandri nõudmistega, tema aga omakorda püüab mõista meie võimalusi – nii jalgpallurite kui ka klubi omi tervikuna, sest seni töötas ta siiski profimeeskondadega. Üldjoontes arvan, et tema lähenemine meeldib meeskonnale. Mulle isiklikult meeldib treeningute läbiviimise mudel. Enne trenni teame alati, millele see keskendub. Meil on nüüd suur hulk uusi harjutusi, mida me varem teinud ei ole. Mõistagi, treeneri arusaam mängust on väga oluline ja minu jaoks on huvitav näha saalijalgpalli „teise nurga alt“. Lisaks tekkis meil tänu treenerile võimalus pidevalt heades saalides treenida.

Uuel hooajal astuvad Petrowi eest välja sealhulgas ka jalgpallurid teistest riikidest. Rääkige lähemalt uutest mängijatest.

Tõepoolest, meeskonnaga liitusid kaks leegionäri – Dmytro Shamli Ukrainast ja Archil Sebiskveradze Gruusiast. Ma ei tea, millise tähtajani on nendega leping allkirjastatud, kuid loodan, et nad aitavad meil lahendada neid ülesandeid, mis on nendega kokkulepitud.

Teil seisab sügisel ees start Meistrite liigas. Kas selle asjaolu tõttu forsseeritakse hooajaks ettevalmistust?

Veel pole lõplikult selge, millal ja kus mängud toimuvad, ning kas nad üldse toimuvad, seoses tekkinud olukorraga. Kuid me lähtume sellest, et kõik saab korda ja meil õnnestub mängud ära mängida määratud tähtaegadeks. Seetõttu püüame haarata võimalikult palju saalijalgpalli hetki kõige lühemate tähtaegade jooksul. Lisaks tahame rajada hea vundamendi terveks hooajaks, mis arvestades meie osalemist BFLs saab olema supersisukas.

Olete meeskonnasiseselt juba kindlasti arutanud eesolevat starti Meistrite liigas. Kas olete selleks turniiriks endale mingeid eesmärke seadnud? Või on neid ehk juhtkond juba avaldanud?

Meistrite liiga on eriline turniir ja tihtipeale näitab see mängija, meeskonna ning koondise taset tervikuna. Tegemist on väga vastutusrikka turniiriga, ja seetõttu on oluline just selle käigus oma maksimumi näidata. Võimalik, et see aitab kellelgi uutest mängijatest tõusta uuele tasemele. Mis puudutab meeskonna eesmärke, siis mõistagi on sooviks võimalikult kaugele edeneda. Maksimaalne saavutatav eesmärk on antud hetkel tõenäoliselt eliitraundi pääsemine. Selge, et palju sõltub loosimisest endast ja võimalik, et pärast seda saab eesmärke täpsustada. Meil on mängijad, kellel olemas kõrgtasemel mängudega esinemise kogemus, seega usun, et kõik on võimalik.