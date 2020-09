Maksim Babjak: valmistume keeruliseks hooajaks

Pärast lühikest Riia visiiti toob Baltic Futsal Marketing meid tagasi Eesti saalijalgpalli juurde. Tallinna Kosmose jalgpallur Maksim Babjak rääkis eesseisva hooaja ettevalmistuse algusajast, koosseisu kujunemisest ja lisaks tunnistas, et ootab kannatamatult Baltic Futsal League uue hooaja starti.

Ettevalmistus uueks hooajaks algas augusti lõpus – toimus koosolek klubi presidendiga, millel öeldi välja uue hooaja eesmärgid. Mängijad said teada, kuidas hakkavad toimuma turniirid, kus Kosmosel tuleb osaleda. Täpsed meistrivõistluste, karika ja kuperkarika stardi kuupäevad pole veel välja kuulutatud, seega treenitakse ja oodatakse konkreetsemat infot.

Kuivõrd raske on tagasi töörütmi saada pärast puhkust, mis kõigele lisaks venis epidemioloogilise olukorra tõttu?

Puhkuselt naasime septembri algul alustades füüsilise ettevalmistusega. Väljas tegime jooksuharjutusi, kõiksuguseid tõmbeliigutusi ja muid saalijalgpalli elemente. Pärast füüsise tugevdamist planeerime sujuvalt üle minna saalitreeningutele. Igal juhul, hooaja alguseni ei ole enam nii palju aega jäänud ja tuleb usinalt ette valmistuda.

Mis konkreetsemalt nüüdsetest spetsiifilistest tingimustest mõjutab meeskonna ettevalmistust „miinusmärgiga“?

Meil on väike erisus võrreldes enamiku meeskondade ettevalmistusega – meie treener Sergei Svetlov elab Peterburis. Kuivõrd piir Eesti ja Venemaa vahel on suletud, ei saa ta koos meiega treeningutel viibida. Esialgu tuleb meil ilma temata hakkama saada, tema funktsioonid on endale üle võtnud vanemad mängijad. Me hoiame sidet treeneriga distantsilt – iga trenni jaoks saadab ta ülesande koos nimekirjaga, mida meil teha tuleb ja me täidame tema korraldusi. Antud etapil tuleb töötada nii, kuid loodan, et varsti kõik laabub, treener liitub meiega ja saame juba täisväärtuslikult koos treenida.

Kas koosseisus on mingeid muudatusi võrreldes eelmise hooajaga?

Tõsiseid muudatusi meeskonna koosseisus ei ole – sisuliselt kõik mängijad, kes olid eelmisel hooajal, jäävad, seega võib öelda, et loodame kõikide ülesannetega omal jõul hakkama saada. Lisaks naasevad vanad kogenud mängijad, kes on varem juba meiega mänginud. Arvan, et sellel aastal läheb meil vaja kõiki – nii noori mängijaid kui ka veterane, kellel on Kosmose eest mängimise kogemus. Hooaeg tuleb keeruline, seega läheb meil vaja kõiki, kes midagi saalijalgpallis teha oskavad. Praegu pole veel selge, kas eelmisel hooajal meie eest mänginud Peterburi mängijad saavad meid tugevamaks teha, see küsimus jääb lahtiseks.

Detsembris on oodata Baltic Futsal League teise hooaja algust. Millise mulje teile esimene loosimine jättis?

Ootame kannatamatult mitte ainult meistrivõistluste starti, aga ka Baltic Futsal League starti. Me oleme juba teadlikud, et Liiga plaanib laieneda, saab olema rohkem meeskondi, ja see on ainult plussiks – seda huvitavam on sellest osa võtta. Siin, meistrivõistlustel mängime me ainult Eesti meeskondadega, rahvusvahelise taseme mängud on aga meie jaoks igati huvitavad – nii saalijalgpalli arengu mõttes tervikuna kui ka iseenda mänguoskuste täiustamise aspektist.