Maailmameistrivõistlused Leedus on ohus?

Baltic Futsal Marketing jälgib sündmuste arengut rahvusvahelisel areenil. Riikide mitmeti mõistetav suhtumine koroonaviiruse pandeemiasse, täpsemalt ohutusmeetmetesse, mis piiravad viiruse levikut, sunnib jalgpalliliitusid võtma vastu samasuguseid, mitmeti mõistetavaid otsuseid. Praegusel ajal on keeruline leida spetsialisti, kes ütleb üheselt, kas saalijalgpalli meistrivõistlused Leedus toimuvad 2021. aasta septembris või mitte.

AFC (Asian Football Confederation) tühistas järjekordsed saali- ja rannajalgpalliturniirid teatud asjaolude tõttu: peamiseks nendest on muret tekitav olukord seoses uue COVID-19 lainega ning asjaolu, et võõrustajariik Kuveit on oma piirid sulgenud. Sarnaselt tühistati Aasia rannajalgpalli meistrivõistlused, mis pidid toimuma 2021. aastal Tais. Mõlemad võistlused võimaldaksid meeskondadel pääseda vastavatele FIFA meistrivõistlustele.

Pandeemia tõttu lükati 2021. aastasse edasi ka esialgu 2020. aasta septembrisse planeeritud saalijalgpalli maailmameistrivõistlused, korraldajariiki Leedut pole muudetud. AFC teatas, et saadab samuti osalejad, kui FIFA otsustab finaalturniiri mitte tühistada, kuid valikvõistlusi mitte mingitel tingimustel korraldama ei hakka. Võimalik, et teised liidud järgivad seda eeskuju, arvestades juhtunut, ja see mõjutab negatiivselt maailmameistrivõistlusi.

Vestlesime AFC saalijalgpalli meistrivõistluste tagajärgedest Steve Harrisega, Jaapanis elava lugupeetud saalijalgpallikommentaatoriga.

Steve, kuidas teie arvates määrab AFC oma viis esindajat turniiril, kui saalijalgpalli maailmameistrivõistlused Leedus vaatamata praegusele olukorrale siiski toimuvad?

Mul pole aimugi. Kui mul oleks palutud teha pakkumine, oleksin pakkunud järgmist: AFC meistrivõistluste valiketapp mängiti eelmisel aastal. Lõpptulemusena moodustus 16 meeskonda kaheksast grupist. Kui peame valima nende 16 seast ilma reaalse võistluseta, siis on lihtne kahandada arvu kaheksani, eelkõige on need meeskonnad, kes on saanud esikohad: Tai, Indoneesia, Usbekistan, Iraan, Hiina, Jaapan, Kuveit ja Liibanon.

Järgmine samm: korraldada individuaalsed mängud vastavalt reitingutele: Iraan – Indoneesia, Jaapan – Hiina, Usbekistan – Liibanon, Tai – Kuveit. See annab neli finalisti. Kaotanud meeskond parimate näitajatega oma varem võidetud grupis kvalifitseerub viienda finalistina. Ühesuguste tulemuste korral määrata viies meeskond loosimise abil. Arvan, et see oleks olnud kõige õiglasem valik.

Kas usute, et teised liidud käituvad samamoodi nagu Aasia liit ja maailmameistrivõistlused jäävad ära?

Arvan, et on olemas väga suur tõenäosus, et FIFA tühistab maailmameistrivõistlused, kui ROK tühistab olümpiamängud Tokyos. Olen üsna veendunud, et olümpiamängud tühistatakse.

Kas arvate, et kui AFC oleks valinud teise võõrustajariigi, oleks võinud turniir toimuda?

Ei. Probleem on selles, et paljud piirid on praegu suletud ja paljud riigid on blokeeritud või ohus.

Sellisel juhul võivad kvalifikatsioonide ja maailmameistrivõistluste endi formaadid pandeemia tõttu muutuda?

Kindlasti. Kui on võimalik saalijalgpalli maailmameistrivõistluste lühendatud variant, oleks see palju eelistatum otsus kui selle tühistamine.