Leedu näitab eeskuju! Vytis Meistrite liiga 1/16-finaalis

Baltic Futsal Marketing esitleb esimest UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga järgmise vooru osalejat Balti riikide seast, kelleks on Kaunase Vytis. Leedukad said ainsas väljalangemismängus jagu oma turniirivõrgu vastastest – Rootsi meeskonnast Hammarby seisuga 3 : 1. Kaunase klubi president Darius Gurskis nõustus lahkelt meile seda olulist sündmust kommenteerima.

Darius, kui hästi jõudsite vastast tundma õppida? Teie sõnul polnud teil mõned nädalad tagasi rootslaste kohta peaaegu üldse infot.

Ma kavaldasin. Nüüd võib sellest rääkida. Valmistusime Hammarbyks ette väga tõsiselt, alates loosimise päevast. Teadsime nimepidi iga mängijat. Teadsime, kes tuleb kohale ja kes jääb Rootsi, kes keda välja vahetab ning miks. Rääkimata sellest, et meile oli teada algkoosseis ja vastase taktika võõrsilmängudel.

Kas sellepärast, et nad olid juba mänginud oma meistrivõistluste üheksas voorus?

Just nimelt. Meil oli suurepärane võimalus neid erinevates situatsioonides tundma õppida – nii siis, kui neil oli raske, kui ka siis, kui oli kerge.

Kas rootslastel oli võimalus teid hästi tundma õppida?

Nendel seda võimalust ei olnud. Asi on selles, et mängisime vaid kaks ametlikku mängu Leedu esivõistlustel ja esimeses mängus liiga uustulnukaga võtsime lihtsalt vabalt. Häälestasime ununenud kombinatsioone, proovisime midagi uut ja üldse nägime kehvad välja. Kuid me teadsime, et nemad kujundavad oma arvamuse meie kohta just nimelt selle mängu alusel.

Siiski, esimene eksimus tuli teilt …

Jah, meie mängijad tegid kolm teravat rünnakut, nägid, et vastane laseb mängida ja lasime olukorra käest. Tulemusena löödi meile värav, mis pani end kokku võtma ja kaitses rangemalt mängima. Lõime kolm väravat ja oleksime veel löönud, kuid oleme võidu üle rõõmsad ka sellise seisuga.

Hammarby ei üllatanud üldse mitte millegagi?

Olime valmis individuaalselt tugevateks mängijateks, kes on tehniliselt väga hästi ette valmistatud. Veendusimegi selles veel kord, kuid see neid ei aidanud. Muuseas, neil tuli väljakule minu meelest ainult üks etniline rootslane. Kõik ülejäänud – araablased, aafriklased ja lõuna-ameeriklased.

Ees on 1/16-finaal Meistrite liigas. Hakkate end tugevdama?

Veel ei oska öelda. Kui rivisse naasevad vigastustest paranenud mängijad – saame veel tugevamaks. Kuid siiski – hakkame mõtlema, mida edasi teha.

Mängite veel Vytise, mitte Žalgirise nime all. Miks?

Oleme juba sisenenud kuulsa klubi süsteemi, kuid UEFA reeglite järgi peame Meistrite liigas esinema sama nime all, millega võitsime rahvuslikud meistrivõistlused. Seega mängime liigamängud ära ja vahetame hooaja jooksul nime Žalgirise vastu.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht