Kaka: Meistrite liiga võitu ihaldavd kõik kaheksa meeskonda

Hiljuti sai teatavaks, et saalijalgpalli Meistrite liiga 2020/21. hooaja veerandfinaal toimub Horvaatia pealinnas Zagrebis. Selle sündmuse lähenedes tutvustab Baltic Futsal Marketing uudiseid finalistide riikidest ja arutleb seisude üle hooaja kõige tähtsama klubisündmuse eel.

Täna on meie tähelepanu fookuses 17-kordne klubide Eurofoorumi osaleja, selle kahekordne võitja – Almatõ saalijalgpalliklubi Kairat. Kairati peatreener Paulo Ricardo Kaka rääkis Kasahstani uudistele oma meeskonna pääsemisest Meistrite liiga veerandfinaali ja eelseisvast kohtumisest Portugali Benficaga.

Kaka, rääkige oma muljetest Meistrite liiga möödunud mängu osas? Kas on momente, mis võib-olla teid ei rõõmustanud, vaatamata suurepärasele tulemusele?

Juba pärast mängu Rumeenia United Galatiga võib öelda, et loosimine oli meie jaoks soosiv. Vastane mängis hästi, kuid ausalt öeldes võis sellest loosikorvist meile sattuda keerulisem vastane. Kairat mängis väga distsiplineeritult ja enesekindlalt, me ei andnud vastasele šansse. Oli momente, kui nad hakkasid mängima viis nelja vastu palli kontrollides, meie aga millegipärast kartsime pressingut teha. Ent seostan seda meie pikaajalise mängupraktika puudumisega sellisel tasemel, arvestades niivõrd kaalukat vastutust. Kuid teisel poolajal parandasime seda asja ja lisasime pressingut.

Mida ootate vastasseisult Benficaga veerandfinaalis?

Meistrite liiga võitmiseks pead alati võitma vähemalt kolm suurt mängu. Praegu algab meie jaoks see periood. Benfica on just selline vastane, tuleb hea mäng, nad kasutavad samuti sageli viis nelja vastu mängu väravavahi kaasamisega. Sellest tuleb kahe võrdse meeskonna vastasseis.

Nagu teada, siis teie endine hoolealune Hossein Tayyebi läks eelmisel aastal Kairatist üle just Benficasse. Kirjutasite talle midagi pärast loosimist?

Veel mitte. Kuid üldiselt me aeg-ajalt suhtleme, ta hakkas juba portugali keeles rääkima. Ta lubas mulle, et õpib keele selgeks, ja tõepoolest, ta on juba keele hästi omandanud.

Veel enne mängu United Galatiga otsisite võimalust korraldada sparringut kvaliteetse vastasega, kuid lõpptulemusena ei õnnestunud. Kuidas hakkate lahendama seda probleemi enne mängu Benficaga?

Praegu oleme ooteseisundis ja ei saa veel midagi planeerida. Kuid peame mängima hea sõprusmängu, see on tõsi.

Meistrite liigas olete endiselt häälestatud ainult lõplikule võidule?

Jah, muidugi. Praegu on meie ülesandeks võit Benfica üle, kuid tervikuna – jah, tahame Meistrite liigas võita. Kuid lisaks meile on veel seitse meeskonda, kes mõtlevad samamoodi.

Oma esimesel hooajal Kairatis pääsesite Meistrite liiga finaali. Kas nüüd, kolmandal hooajal klubis, saate öelda, et meeskond on muutunud?

See on juba hoopis teine meeskond. Võib-olla oli esimesel hooajal üllatuseks, et jõudsime finaali, kuid praegu meeskond nii ei mõtle, mängijad teavad oma võimalusi ja nad on valmis võitma. Kuid me peame tõestama oma ambitsioone ja võimalusi väljakul. Praeguseks on meie koosseis palju rohkem kvalifitseeritud, kui oli 2019. aastal, see on kindel.