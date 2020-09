KaDy: üliõpilastest professionaalideks

Baltic Futsal Marketing tutvustab jätkuvalt Põhja-Euroopa riikide rahvuslike meistrivõistluste seisu. Eelkõige pakuvad huvi klubid, kes on detsembris oma teist hooaega avada planeeriva Baltic Futsal League’i potentsiaalsed osalejad. Ja kuivõrd eelmises artiklis alustasime rääkimist Soome esivõistlustest, kuulub lavaesine täna klubile KaDy Jyväskyläst.

Kõigepealt linnast, mida peetakse õigustatult Soome autospordi Mekaks. Jyväskylä ilmus saalijalgpalli maailmakaardile tunduvalt hiljem, kui see sai kuulsaks autoralli keskuseks. Suurepärane rallirada meelitab autospordi amatööre ja professionaale möödunud sajandi keskpaigast alates, kohalikud elanikud aga on juba harjunud mootorite müraga, mis on nende jaoks kui linnulaul. Ent pärast seda, kui 1997. aastal Jyväskylä võõrustas saalijalgpalli (minijalgpalli) tudengite maailmameistrivõistlusi, hakkas see spordiala populaarsust koguma ja saavutas pea kuningliku staatuse rahvusliku mastaabi tudengivõistluse seas, mida linn igal aastal korraldab. Seega Soome meistrivõistlustel osaleva meeskonna tekkimine Jyväskylässe oli vaid aja küsimus. Nüüdseks on see meeskond, kes sai nimeks Kampuksen Dynamo, saanud arvestatavaks klubiks ja kõik tunnevad huvi selle eesseisva hooaja väljavaadete vastu.

KaDy plaanid 2020/21 hooajaks on kõige ambitsioonikamad – Jyväskylä klubi on praegune Soome meister, kes on võitnud tiitli kaks korda järjest (2017/18 ja 2018/19), ja eelmisel hooajal kavatses võita kulla ka kolmandal korral, kuid seekord sekkus pandeemia. Möödunud hooaegade vahelisel ajal tegi Kampuksen Dynamo mitmeid pingutusi, sihtides mitte üksnes siseturniire, vaid ka liiga meistrivõistlustel osalemist. Ent iga aasta täiendavad punastes ja mustades värvides meeskonna koosseisu kohaliku akadeemia kasvandikud: klubil KaDy on suurepärane infrastruktuur noorte mängijate ettevalmistamiseks. Veel enam, klubi on võrreldes teiste Soome klubidega tänu oma asukohale eelisseisus. Nagu juba mainitud, on Jyväskylä Soome tudengipealinn, mida Dynamo skaudid aktiivselt kasutavad, sest klubi süsteemi pääsemise katsetele satuvad tudengid nii Euroopa kui ka maailma erinevatest riikidest. Saalijalgpalli oskused ja mängija sugu ei oma sageli võtmetähendust, kuna klubil KaDy on ka saalijalgpalli naiskond ning terve rida afilieeritud amatöörklubisid eri vanustes mängijatele, seega selleks, et saada osaks klubisüsteemist, piisab vaid soovist ja mõistagi armastusest saalijalgpalli vastu. Klubi on igaühele ligipääsetav. Seega saab end Dynamo katsetele registreerida iga soovija, kes täidab vormi ametlikul kodulehel.

Selline lähenemine klubi vertikaali kujundamisele teeb klubist KaDy ühe kõige avatuma profiklubi Euroopas, mistõttu on igal juhul huvitav jälgida selle etteasteid Soome meistrivõistlustel. Meistrivõistlused ise hoiavad põnevust üleval kuni otsustavate mängudeni välja, seega nende jälgimine on alati põnev.

Igor Smirnov

Baltic Futsal Marketingi PR-juht