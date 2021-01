Justinas Zagurskas: saalijalgpalli arengut ei saa peatada!

Saalijalgpalli maailmameistrivõistlused stardivad Leedus 12. septembril 2021. Esialgu planeeriti turniiri korraldada aasta varem, see aga tähendab, et huvi ja ootused selle võistluse suhtes on praeguseks korraldaja-riigis saavutanud oma apogee. Ühe BFL-i liidri, Kaunase Vytise mängija, Leedu koondise kapten Justinas Zagurskas jagas oma intervjuus portaalile FIFA.com ootusi maailmameistrivõistluste finaali suhtes ja rääkis, kuidas Leedu rahvuskoondis ning kogu riik selleks turniiriks valmistuvad.

Justinas, rääkige Leedu saalijalgpalli kogukonnast.

Saalijalgpall meie riigis ei ole veel professionaalne – see on pigem poolprofessionaalne. Maailmameistrivõistluse turniir aga on juba andnud saalijalgpalli meeskondadele ja mängijatele tõuke professionaalse staatuse saavutamise suunas. Seda on tunda mängijate seas, kui tuleb koondise kutse: kõik me sõidame kohale, et teha kvaliteetset tööd. Leian, et Leedu saalijalgpalli kogukond areneb, selle tase kasvab, ja see protsess ei jää seisma pärast maailmameistrivõistluse finaali – see jätkub.

Kuidas maailmameistrivõistluste finaal muutis saalijalgpalli imagot Leedus?

Viimasel ajal pöörab massimeedia meile suuremat tähelepanu ja koguneme rahvusmeeskonnaga üha sagedamini. Meil oli intensiivne ettevalmistus ja kõik ootasid seda turniiri kannatamatult, seega on kahju, et turniiri tuli aasta võrra edasi lükata kujunenud olukorra tõttu. Kuid emotsioonid on meil endiselt positiivsed, me kõik oleme huvitatud ja valmis 100% panustama.

Mis lükkas just Teid saalijalgpalliga tegelema?

Olen mänginud saalijalgpalli aeg-ajalt, kui olin laps ja oleme isegi võitnud kooli meistrivõistluse. Olen alati olnud lummatud sellest spordialast – kui olin noor ning kui hakkasin mängima kõrgemal tasemel, olin siis 16. Mis mulle meeldib saalijalgpalli juures, on see, et tegemist on kiire, dünaamilise spordialaga koos rohkete väravate ja taktikaliste variatsioonidega. See tõepoolest võlus mind, niipea kui ma alustasin, ei saanud enam pidama.

Millise kogemuse saite, mängides Euroopa juhtivate saalijalgpalli klubide vastu?

Asi ei ole ainult tulemustes – näitasime iseloomu ja oleme treeningutel tehtud raske töö vilju nautinud. See tugevdas oluliselt meie enesekindlust. Nüüd on kõik mängijad keskendunud ettevalmistusele ja turniirile läheneme me heas vormis.

Teie ootused maailmameistrivõistluste finaalile.

Maailmameistrivõistlusteni on veel pikk maa minna ja meil seisab ees veel palju tööd, seega ei ole ma praegu valmis meie võimalustest rääkima. Saan öelda, et hakkame igale mängule lähenema valmidusega panustada 100% ja püüame saavutada positiivset tulemust. Vaatame, mis sellest välja tuleb.

Mida kostate turniiri edasilükkamise kohta?

Ühest küljest on see hea. Meil on rohkem aega, et valmistuda ja teha vigade parandust. Teisest küljest kurvastab see mängijaid, kuna oleme väga kaua seda sündmust oodanud. Eelmisel hooajal tuli neil tuua isiklikke ohvreid, et korralikult maailmameistrivõistlusteks ette valmistuda, siis aga tühistati kõik ära, see aga tähendab, et mängijatel tuleb oma ettevalmistusse palju muudatusi tuua. Kuid varem või hiljem teeme me kindlasti kõike, mis võimalik maailmameistrivõistlustel – olgu see sellel aastal või mistahes muul ajal.

Mida toovad Leedule saalijalgpalli maailmameistrivõistlused?

Mängijatele on see hea võimalus endast teada anda. Mõned meie mängijad on juba saanud välismaa klubide tähelepanu osaliseks ja räägivad läbi lepingutingimuste osas. Mis puudutab Leedut tervikuna, siis see meistrivõistlus on olulise tähendusega sündmus, mis on sama liiki võistluste seas riigi jaoks esimene, ja keegi ei tea, kas siin toimub veel kunagi midagi sellesarnast. 2011. aastal toimus siin suur korvpallisündmus, kuid need olid Euroopa meistrivõistlused. Seekord on tegemist globaalse turniiriga – maailmameistrivõistlustega. Kui olukord, milles praegu viibime, muutub, loodan, et paljud inimesedkülastavad turniiri ajal Leedut. Igal juhul, muudab see meie rahvuse märgatavamaks ja tagab, et meie riiki tuntakse ära üle maailma.