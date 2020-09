Jalgpallikool FC Cosmos: laste saalijalgpall massidesse!

Ettevõte Baltic Futsal Marketing jätkab nende tutvustamist, kes arendavad seda suurepärast spordiala – saalijalgpalli – Balti riikides. Täna räägime Tallinnas populaarsust koguvast saalijalgpallikoolist.

Nagu oleme juba oma sissejuhatavates lugudes rääkinud, siis saalijalgpall (minijalgpall) hakkas maailmas kiiresti populaarsust koguma 20. sajandi lõpus. Kiire sündmuste vahetumine väljakul ja võimalus näidata oma parimaid omadusi piiratud ruumis vähese mänguaja vältel meelitasid saalijalgpalli juurde suurel hulgal loomu poolest andekaid jalgpallureid. Euroopas leidis mäng kohe oma koha tänu inimestele, kes nägid spordialast saadavat kasu mitte ainult täiskasvanute, vaid ka laste jaoks. Väljudes koduhoovidest, siirdus väike jalgpall saalidesse, millest sai armas kodu tuhandetele lastele, kes soovisid ilusat ja tulemuslikku jalgpalli mängima õppida. Saalijalgpallist saadavat rakenduslikku kasutegurit neile, kes soovivad teha karjääri suures jalgpallis, on üldse keeruline ülehinnata: oskus palli ja kujunenud seisu piiratud ruumi ning aja tingimustes õigesti valitseda ongi just see, mis määrab mängija taseme.

Esimene Eesti saalijalgpallikool FC Cosmos asutati 8. septembril 2014. Projekti algatas FC Cosmose president Boriss Šipunov ─ inimene, kes nägi esimesena välkkiires mängus mitte ainult võimalust saalijalgpallimängijate kasvatamiseks, vaid ka jalgpallurite kasvulava. Praeguses etapis on kaks peamist eesmärki: kasvatada Eesti esimesi saalijalgpallimängijaid juba lapseeast ja koguda saalijalgpallile lisakuulsust ka Eestis. Praeguseks on koolis kaks vanusegruppi. 2006.–2007. aastal sündinute meeskonnas treenib kogenud treeneri Aleksandr Zavjalovi käe all 12 sportlast. Meeskonna hiljutisteks saavutusteks on pääsemine Eesti saalijalgpalli karikafinaali, mis lükati COVID-19 pandeemia tõttu hilisemale ajale. Meeskonna arvel on ka auhinnakohad Eesti ja Läti turniiridel. 2008.–2009. aastal sündinute meeskonnas on üle 20 noore mängija. Selle vanusegrupi treeneriteks on Oleg Kaljurand ja Stepan Tšernoussov. Meeskonna saavutuste hulka võib lugeda auhinnakohad saalijalgpalliturniiridel Leedus ja Eestis. Lisaks astub meeskond üles Eesti meistrivõistlustel ja erinevatel suure jalgpalli turniiridel.

Ka siin tuleb mainida FC Cosmose presidendi Boriss Šipunovi uut initsiatiivi: novembriks otsustati käivitada mitu kasvandike gruppi vanuserühmas 5−7 aastat. Plaanitakse alustada treeninguid korraga mitme Tallinna linnaosa kooli spordisaalides, et lastevanematele oleks teekond treeningpaigani lühem. Jalgpallikooli tööd hakkab kureerima Stepan Tšernoussov, kes ei ole ainult praktiseeriv treener, vaid nüüd ka FC Cosmose peaesindaja koos vastava ülesannete pagasiga. Seega võib seda lugu käsitleda üleskutsena väikestele jalgpalluritele jalgpallikooliga FC Cosmos liitumiseks. Täpsema info saamiseks võtke ühendust telefonil +372 5380 4118.

Valeri Tšumatšenko

BFM-i pressijuht