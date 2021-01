India: mis saab olla ägedam kui jalgpall? Saalijalgpall!

Baltic Futsal Marketing ei väsi toomast näiteid spordiala meeletust populaarsusest üle maailma. Seejuures peamised stimulaatorid, mis saalijalgpalli vastu huvi kasvatavad, on turundusleiutised. India on üks suurimaid riike maailmas, nii pindalalt kui ka rahvaarvult, ja seal on olemas kõik võimalused saalijalgpalli edukaks arenguks. Enne kui räägime indialaste ambitsioonikatest plaanidest, uurime, mis sai tehtud möödunud aastatel.

Paljudele saalijalgpalli eksperditele on tuttav Premier Futsal Aasia liiga (täispikk nimetus Asian Premier Futsal Championship). Nagu nimigi ütleb, pidi liiga ühendama kogu Aasia regiooni, kuid tegelikkuses Indiani see ei jõudnudki. Ning ka täisväärtuslikuks liigaks oli seda võistlust keeruline pidada – kogu turniir võttis vaid kaks nädalat. Liiga projekt hõlmas 16 võistkonda, kuid mõlematest mängudest võttis osa kõigest kuus klubi. Veel üks põnev fakt seisneb selles, et mängud Premier Futsal liigas toimusid hoopis teiste reeglite järgi, kui harjumuspärased vastasseisud FIFA egiidi all. Näiteks, koosnesid kohtumised neljast perioodist kümne minuti kaupa, palli aga toodi audist mängu kätega, nagu suures jalgpallis. Veel ühe mitte vähem olulise momendi mõtlesid välja India turundusgeeniused: igal liiga meeskonnal oli oma staaresindaja jalgpalli maailmast, kes promosid klubi brändi reklaamikampaaniate kaudu. Projektist võtsid osa Paul Scholes, Ryan Giggs, Hernan Crespo, Michel Salgado, Cafu ja Ronaldinho. Ainsaks professionaalseks saalijalgpallimängijaks, kes reageeris India pakkumisele, oli brasiillane Falcao. Samuti valiti ta turniiri ametlikuks saadikuks.

„Turniiris osalevad kuus meeskonda, iga meeskonna eest astub välja neli saalijalgpalli mängijat, kolm indialast, jalgpallilegend ja freestyler. See on põhireegel. Väljakul peavad korraga viibima kaks saalijalgpalli mängijat, üks indialane ja üks legend või freestyler. Igaüks mängib igaühega, seejärel on poolfinaalid ja finaal. Mulle see idee meeldib, saab äge olema,“ rääkis Falcao spordiportaalile ESPN võistluse stardi eel.

Mõlemal korral tulid turniiri võitjateks Mumbai Warriors, mille legendaarseks mängijaks oli kuulus waleslane Ryan Giggs. Ehkki korralduslike ja finantsiliste raskuste tõttu jäi Premier Futsal 2017 viimaseks. Lisaks sellele, hakkas saalijalgpalli populaarsuse jõuline kasv riigis ohustama jalgpalli Superliiga reitinguid (India rahvuslik meistrivõistlus) ning India Jalgpalli Föderatsioon sattus keerulise valiku ette. Kuluaarides levisid kuulujutud selle kohta, et Premier Futsal sponsoritele avaldati suurt survet väljastpoolt, mille tulemusena olid nad sunnitud projekti hülgama. Sellele vaatamata, sai saalijalgpall riigis paljudele spordifännidele armsaks, Premier Futsal aga näitas selle spordiala suurt potentsiaali Indias. Võistluse ametlik lehekülg Facebook'is kogus enam kui 500 tuhat jälgijat, teleõigused aga osteti välja Sony poolt, mis kandis mänge üle otse-eetris, nii teles kui ka internetiplatvormidel. Võrdluseks, kogusid 15 Premier Futsal mängu kolm korda rohkem unikaalseid vaatamisi, kui 2015. aasta India Superliiga 61 mängu. Ronaldinho videoklipp aga, kus ta tegi penta-triki Bangalore väravasse, sai üheks viimase aastakümne menukamaks spordivideoks. Kahtlemata, võlgneb Premier Futsal tänu sellise tähelepanu eest jalgpallistaaridele, kes projektist osa võtsid. Ent vaatamata saalijalgpalli populariseerimisele jalgpallilegendide poolt, võis see pikas perspektiivis teha karuteene – staarid juhtisid tähelepanu mängult endalt mängude kui meelelahutusürituse, mitte spordisündmuse, vaatemängulisusele. Kuid konkreetsel juhul töötas staaride kutsumine 100%.

Sellegipoolest pärast Premier Futsal teise hooaja lõpetamist jäid India fännid taas professionaalsest võistlusest ilma. Kuid 2019. aasta lõpus teatas India Jalgpalli Föderatsioon rahvusliku saalijalgpalli liiga käivitamisest. Spordiametnike arvates peaks see samm ka suurt jalgpalli populariseerima, meelitama rohkem poisse ja tüdrukuid spordiga tegelema, arendama nende tehnilisi ning taktikalisi oskusi.

India saalijalgpalli liiga debüüthooaeg pidi eelnema jalgpalli Superliiga stardile ja kestma kolme nädala jooksul. Kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu lükati start edasi septembrist määramata tähtajale. Föderatsioon saatis kutse meistrivõistluses osalemiseks India kolme liiga kõigile jalgpalliklubidele ning kümme neist kinnitasid soovi luua oma saalijalgpalli klubid. Peamisem uue meistrivõistluse erinevus Premier Futsal liigast on täielik leegionäride keeld ja reeglite standardiseerimine rahvusvaheliste mängude harjumuspärase formaadi järgi. Ühe eesmärgina on välja kuulutatud edaspidine India saalijalgpalli rahvuskoondise asutamine. Ilmselgelt, ei saa India rahvuslik meistrivõistlus olema üldse sarnane Premier Futsal liiga kahele hooajale, mis siiski seadis nurgakiviks meelelahutusliku osise, kuid professionaalse saalijalgpalli arenguks riigis saab traditsiooniline meistrivõistlus olema sootuks kasulikum.